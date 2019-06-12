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Одна из звезд Большого Ковша может быть родом из другой галактики

Одна из звезд Большого Ковша может быть родом из другой галактики


В новом исследовании ученые обнаружили, что одна из звезд астеризма Большого Ковша может происходить из карликовой галактики, которая в далеком прошлом столкнулась с Млечным Путем.
Речь идет о звезде J1124+4535, которая находится в Большом Ковше в созвездии Большой Медведицы и была открыта в 2015 году при помощи Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST) в Китае. Позже, в 2017 году, японский телескоп «Субару» получил снимки звезды в высоком разрешении.
Как показали наблюдения, звезда содержит в малых количествах таких металлы, как магний, однако имеет неожиданно высокие уровни европия, уникальные в сравнении с другими звездами Млечного Пути. Состав звезд отражает состав газопылевых облаков, из которых они были сформированы, и обычно соседние звезды имеют схожий состав: отличие же J1124+4535 от других звезд позволило ученым предположить, что образована она была в ином месте.
В предыдущих исследованиях было обнаружено, что в прошлом Млечный Путь сталкивался с менее крупными галактиками и поглощал их. Такие же звезды с низкой металличностью, как J1124+4535, широко распространены в карликовых галактиках, вращающихся вокруг нашей Галактики сейчас. Таким образом, исследователи предположили, что J1124+4535 была рождена в одной из таких карликовых галактик, в далеком прошлом столкнувшейся в Млечным Путем.
12 июнь 2019 /
Тайны истории
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