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Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года

Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года


Пребывание человека на Луне должно быть ограничено сроками от полутора месяцев до года в зависимости от активности Солнца, чтобы он не получил опасную дозу радиационного облучения, заявил директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк.
"Согласно нашим российским моделям, мы оценивали, что в максимуме цикла солнечной активности длительность пребывания космонавта на Луне не должна превышать 1,5 месяцев. В минимуме цикла солнечной активности можно и до года. Это без учёта тяжелых заряженных частиц, нейтронного излучения", - сказал он.
Ранее Роскосмос объявил, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
12 июнь 2019 /
Тайны истории
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