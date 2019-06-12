Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года

Пребывание человека на Луне должно быть ограничено сроками от полутора месяцев до года в зависимости от активности Солнца, чтобы он не получил опасную дозу радиационного облучения, заявил директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк."Согласно нашим российским моделям, мы оценивали, что в максимуме цикла солнечной активности длительность пребывания космонавта на Луне не должна превышать 1,5 месяцев. В минимуме цикла солнечной активности можно и до года. Это без учёта тяжелых заряженных частиц, нейтронного излучения", - сказал он.Ранее Роскосмос объявил, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.