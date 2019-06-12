NASA будет по-новому искать подходящие для жизни планеты

Специалисты из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогут определять климатические условия на далёких экзопланетах с помощью наблюдений за их атмосферой.Учёные разработали инновационный метод, благодаря которому рассчитывают с высокой степенью точности находить планеты, пригодные для жизни.По словам участника исследования Эрика Вульфа, одним из критериев возможной жизни является наличие воды на поверхности небесного тела. При этом она может существовать в виде океанов, льда, снега, пара или облаков. Каждое из этих состояний воды очень по-разному влияет на климат.Так, например, именно наличие воды в жидком состоянии играет ключевую роль, поскольку без неё не может существовать жизнь. Ещё одним определяющим фактором является расстояние до звезды, область вокруг которой учёные называют обитаемой зоной.До настоящего времени эти параметры специалисты определяли с помощью специальных компьютерных симуляций, что позволяло лишь предположить, что на обнаруженной планете, например, есть океан или же она представляет собой ледяной шар.Учёные из NASA смогут определять границы этой зоны с помощью непосредственных наблюдений. Исследователи попробуют изучить свет, отражаемый от планет, а точнее — его спектр, внешний вид которого меняется в зависимости от климата на планете.Разное содержание водяного пара приводит к изменениям в количестве радиоактивного излучения экзопланеты, что, в свою очередь, меняет спектр, — приводит ТАСС слова одного из авторов работы Рави Коппарапу.С помощью данного метода учёные планируют изучить экзопланеты вокруг звёзд так называемого класса К и М, оранжевых и красных.Ранее News.ru писал о том, что американский орбитальный телескоп TESS обнаружил экзопланету, сопоставимую по размерам с Землёй. Тело, получившее название HD 21749c, вращается вокруг звезды из созвездия Сетки на расстоянии 53 световых лет от нас.