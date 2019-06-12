» » Японские астрономы открыли более 1800 сверхновых

Японские астрономы открыли более 1800 сверхновых

Японские астрономы открыли более 1800 сверхновых


Японские астрономы открыли 1824 сверхновых. Новые данные помогут астрономам определить скорость расширения Вселенной, проникнуть в её далёкое прошлое и, возможно, разобраться в механизмах сверхмощных космических катастроф, удивительных даже по меркам сверхновых.
Достижение описано в ^научной статье, вышедшей в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
Исследователи использовали восьмиметровый наземный оптический и инфракрасный телескоп Subaru. Наблюдения велись в 2016–2017 годах. В течение шести месяцев инструмент ночь за ночью фотографировал одну и ту же область неба площадью 1,77 квадратных градуса, а затем в течение четырёх месяцев – другой участок площадью 5,78 квадратных градуса.
Астрономы искали звёзды, внезапно вспыхивающие так сильно, что по блеску они становились сравнимы со своей галактикой. Такое световое шоу обычно продолжается несколько недель, что типично для вспышек сверхновых. Всего было найдено 1824 вспышки.
Японские астрономы открыли более 1800 сверхновых

Изображение родительских галактик до (слева), во время (в центре) и после (справа) вспышки сверхновой.

Иллюстрация N. Yasuda et al.
Из них 433 учёные отнесли к классу Ia, то есть они представляют собой термоядерный взрыв белого карлика. Он происходит, когда белый карлик очень быстро увеличивает свою массу, либо столкнувшись и слившись с собратом, либо перетянув на себя слишком много материи от ближайшей звезды.
Такой улов особенно ценен, потому что все сверхновые этого типа имеют практически одинаковую светимость. Их видимая яркость зависит только от расстояния до них. Поэтому вспышки типа Ia используются как стандартные свечи для определения расстояний. Мы уже говорили о том, как сложна и важна эта задача для астрономии.
Именно благодаря вспышкам типа Ia было впервые установлено, что Вселенная расширяется с ускорением (с тех пор накопились и другие свидетельства этого процесса). Так была открыта тёмная энергия – загадочная субстанция, вызывающая это ускорение.
Новые и более точные измерения скорости расширения, возможно, прольют свет на природу тёмной энергии, которая пока остаётся загадочной. А для этого астрономам нужно найти как можно больше сверхновых типа Ia.
Особенно важно, что 58 из этих вспышек случились на расстоянии более восьми миллиардов световых лет. Это значит, что они позволяют заглянуть в древнее прошлое Вселенной.
Для сравнения: "Хаббл" тоже открыл около 50 сверхновых на такой дистанции, но не за год, а за десять лет. Конечно, прославленный космический телескоп и не предназначался для охоты за сверхновыми, они были для него попутным уловом. Но эти цифры свидетельствуют о том, насколько редко астрономы фиксируют вспышки на таком значительном расстоянии.
Японские астрономы открыли более 1800 сверхновых

Положение на небе всех найденных сверхновых (красные точки). Синие круги – области, которые телескоп захватывает в одном изображении. Для сравнения справа сверху показан видимый размер Луны.

Иллюстрация Kavli IPMU, SDSS.
Если вспышка типа Ia – это термоядерный взрыв "внезапно располневшего" белого карлика, то сверхновые всех остальных типов – это взрывы массивных звёзд (более 10 солнечных масс) на последней стадии их жизни. После исчерпания термоядерного топлива внешние слои светила падают на ядро и отскакивают от него, как резиновый мячик. Огромная энергия этого столкновения заставляет эту оболочку нестись сквозь Вселенную, раскаляясь от трения о межзвёздный газ. Свечение раскалившейся оболочки – и есть наблюдаемая астрономами вспышка.
Некоторые из таких сверхновых (например, типа IIp) тоже используются в качестве стандартных свечей. Но вспышки сверхновых интересны не только как инструмент для раскрытия космологических тайн, но и сами по себе. Они продолжают преподносить астрономам сюрпризы.
12 июнь 2019 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Первое в мире изображение земной гамма-вспышки в грозовом облаке
Тайны истории

Первое в мире изображение земной гамма-вспышки в грозовом облаке

Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»
Тайны истории

Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»

Тайны истории

"Охотник за планетами" TESS открыл сразу три кометы у другой звезды

Как устроена Вселенная. Большой взрыв
Тайны истории

Как устроена Вселенная. Большой взрыв

Миллиарды и миллиарды галактик. Вселенная такая огромная, что мы не можем себе даже представить, что означают эти цифры. Но 14 миллиардов лет назад всего этого не существовало. До Большого
Как устроена Вселенная. Галактики
Тайны истории

Как устроена Вселенная. Галактики

Это наша Галактика — Млечный Путь. Ей примерно 12 миллиардов лет. Галактика представляет собой огромный диск с гигантскими спиральными рукавами и утолщением в центре. В космосе таких галактик
Ученые нашли галактику с рекордно легкой
Тайны истории

Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение ФобосаЧем опасен космический мусор?На Мальдивах найдена морская вода ледникового периодаКак узнать задолженность по налогам онлайнЧто, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?Найден новый вид редких космических объектовHepcinat и Natdac при гепатите СЧто находится на обратной стороне Луны


Свежие Статьи
NASA будет по-новому искать подходящие для жизни планеты

NASA будет по-новому искать подходящие для жизни планеты

Астрономы впервые увидели, как образуются спутники планет

Астрономы впервые увидели, как образуются спутники планет

Темный двойник Земли, которому невозможно сопротивляться

Темный двойник Земли, которому невозможно сопротивляться

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+