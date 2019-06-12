ЕКА рассказало о планах по доставке марсианского грунта на Землю
Программа агентства включает в себя сотрудничество с NASA, а первым этапом станет запуск ровера «Марс-2020». Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте план по доставке образцов марсианского грунта на нашу планету. Он пока лишен точных дат и деталей — их раскроют в ноябре этого года. Начало миссии приурочено к запуску марсохода «Марс-2020», который NASA планирует отправить к Красной планете в июле следующего года. Если запуск пройдет согласно плану, то аппарат прибудет к месту назначения в феврале 2021 года. Одна из задач ровера — сбор образцов. Он пробурит поверхность в нескольких местах, чтобы сделать часть грунта доступной для сбора, однако подбирать ее будет уже другой аппарат, который Европейское космическое агентство собирается отправить вслед за «Марс-2020». Этот маленький передвижной ровер соберет весь грунт, который добыл марсоход NASA, загрузит в контейнеры и доставит их к мобильной станции под названием Mars Ascent Vehicle, прибывшей вместе с ним. Она станет первым в истории устройством, которое осуществит запуск ракеты с поверхности Красной планеты. На орбите контейнеры подберет космический аппарат Earth Return Orbiter и доставит их на Землю.
Точные сроки миссии пока не оглашают, но известно, что она пройдет во временном интервале с 2020 по 2030 год. Детали операции и сроки представители ЕКА раскроют на Совете руководителей под названием Space19+, который состоится в ноябре этого года в Европейском центре астрономии недалеко от Мадрида. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на своем сайте предложение ко всем желающим оставить собственное имя на Красной планете. Достаточно заполнить регистрационную форму, чтобы указанное имя вошло в список, который позже попадет на панель ровера «Марс-2020».
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ