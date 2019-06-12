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У сверхмассивной черной дыры Млечного пути имеется гало из холодного газа

У сверхмассивной черной дыры Млечного пути имеется гало из холодного газа


Впервые астрономы смогли запечатлеть холодный диск из газа, окружающий гигантскую черную дыру, расположенную в центре Млечного пути, сообщается в новом исследовании.
Эти результаты помогут глубже понять рост черных дыр и процессы, протекающие в их окрестностях.
В центрах большинства галактик лежат сверхмассивные черные дыры, массы которых составляют от нескольких миллионов до нескольких миллиардов масс Солнца. В сердце нашей Галактики также находится сверхмассивная черная дыра, называемая Стрелец А*. Этот гигант имеет массу порядка 4 миллионов масс Солнца и диаметр около 23,6 миллиона километров.
Вокруг черной дыры Стрелец А* обращается кольцо осколков, известное как аккреционный диск. Газ в составе диска испытывает настолько мощное трение, что разогревается до гигантских температур, достигающих 10 миллионов градусов Цельсия, согласно новому исследованию.
Проведенное ранее исследование показывает, что черная дыра Стрелец А* окружена также облаком относительно холодного газа, имеющего температуры от минус 170 до 10 000 градусов Цельсия. Однако до сих пор ученым было неясно, насколько много холодного газа окружает центральную сверхмассивную черную дыру нашей Галактики.
В новом исследовании группа астрономов во главе с Еленой Мурчиковой, астрофизиком из Института перспективных исследований в Принстоне, США, при помощи радиообсерватории Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, расположенной в Чили, смогла запечатлеть холодный аккреционный диск вокруг черной дыры Стрелец А*. Согласно исследователям, диаметр наблюдаемого ими диска в 20 000 раз превышает размер самой сверхмассивной черной дыры, а его масса составляет примерно одну десятую массы Юпитера, или около 30 масс Земли.
Будущие исследования команды будут нацелены на получение снимков высокого разрешения холодного газа, окружающего черную дыру Стрелец А*, и выяснение характера его взаимодействия с соседними массами горячего газа, сказала Мурчикова.
Исследование опубликовано в журнале Nature вчера, 5 июня.
12 июнь 2019 /
Тайны истории
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