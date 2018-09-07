Последний приют царицы Тамары

…После отпевания усопшей владычицы Грузии четыре гроба были вынесены из кафедрального собора Светицховели в Мцхете и отправлены в разные места, ведомые лишь тем, кто их вез. И уже восемь веков пытается весь научный мир раскрыть тайну захоронения царицы Тамары. Неизвестно даже, когда именно она скончалась – в 1208 или в 1213 году…

Есть имена, известные каждому образованному жителю бывшего СССР. К ним нужно отнести и имя легендарной царицы Тамары. Еще в школе мы узнаем о жестокой правительнице Грузии, жившей в Дарьяльском ущелье, - из вдохновенного стихотворения Михаила Лермонтова.

Была Тамара, по словам поэта, «как ангел небесный, прекрасна, как демон, коварна и зла». Каждую ночь пировала кавказская красавица с новым возлюбленным - боготворящим ее юношей. И каждое утро еще один окровавленный труп принимали волны могучего Терека…

Но из исторических книг предстает другая Тамара - мудрая правительница, память о которой сохранилась на Кавказе в виде многочисленных крепостей, оберегающих мир в горных ущельях.

Есть еще одна Тамара - верная подруга, пронесшая через всю свою жизнь большую любовь к другу детства, воинственному алану (осетину) Сослану, получившему после крещения христианское имя Давид.

До нашего времени дошло множество противоречивых легенд о царице Тамаре. Самая последняя из них не дает покоя историкам и путешественникам. Тамара правила Грузией и своим собственным двором в Мцхете твердой, порой жестокой рукой, нередко вызывая недовольство феодалов, привыкших рассматривать свои вотчины как самостоятельные княжества. Непривычно было гордому и непокорному грузинскому дворянству подчиняться «слабой» женщине.

После смерти царицы родственники Тамары не без основания боялись надругательства над ее останками. Чтобы этого не произошло, были изготовлены четыре абсолютно одинаковых дубовых гроба. В один из них положили умершую царицу, а в остальные – других, похожих на нее женщин, которым это сходство стоило жизни: посмертные «двойники» царицы были, по дошедшим легендам, отравлены, став первыми, но отнюдь не последними жертвами царских похорон.

Ночью четыре процессии тайно покинули царский дворец и разъехались в разные стороны. Места этих четырех захоронений неизвестны до сих пор. Тайну их сохранили просто и жестоко. Участники каждой процессии после возвращения в Мцхету были окружены воинами и безжалостно изрублены.

Предусмотрительность приближенных царицы, скрывших тело своей повелительницы, однако, пошла еще дальше. А вдруг кто-нибудь из этих воинов-палачей во время предсмертной исповеди жизни проговорится, по чьему приказу и за что убивал ни в чем не повинных соотечественников? Так что и с ними чуть погодя расправился специальный отряд преданных царице гвардейцев.

Гроб с телом царицы Тамары искали восемь веков. Были тщательно обследованы все места, которые по каким-либо соображениям могли стать последним пристанищем легендарной властительницы.

Особенно пристальное внимание было уделено царскому кладбищу Гелати в Мцхете. Здесь располагался фамильный склеп правящего рода Багратиони. На царское кладбище указывала и одна из легенд. В ней говорилось, что, для того чтобы предупредить кощунственное разграбление могилы, золотой гроб с царицей вложили в один из четырех дубовых гробов, впоследствии тайно захороненных в разных концах кладбища.

Однако самый тщательный поиск, в котором приняли участие даже операторы биолакации, не принес ученым успеха в обнаружении могилы.

Вторым местом, о котором также говорят предания, было Касарское ущелье. Умирая, Тамара завещала похоронить ее рядом с мужем Сосланом. Выполняя волю царицы, трое ее приближенных тайно переправили оба гроба в ущелье и спрятали там в одной из пещер. Но обнаружить двойное захоронение не удалось ни ученым, ни охотникам за сокровищами.

Третьим местом возможного захоронения царицы, фигурирующим в легендах, был западный склон горы Казбек. Косвенным подтверждением этого служил следующий факт. Почти во всех легендах о смерти Тамары обязательно упоминалось, что вместе с ее телом была также спрятана царская казна. На склонах Казбека, на высоте 4100 метров, есть практически недоступная пещера Бетлени. В ней, по преданиям, грузинские цари прятали свои сокровища.

В 1948 году специальная экспедиция, в состав которой входили опытные альпинисты, поднялась по отвесному 300-метровому склону к пещере. Вход в нее был закрыт обитой железом массивной дверью. Рядом с дверью к скале были прикреплены остатки железной цепи, по которой когда-то можно было достичь входа в пещеру. Участники экспедиции нашли в пещере древнюю хоругвь, иконы, старинные монеты, но захоронения царицы в ней не обнаружили. Не было их и в высеченных в скале подземельях расположенного на высоте 4000 метров старинного Бемлемского монастыря.

Было, наконец, еще одно место, привлекавшее историков, — это Вардзиа, пещерный город, расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря. Царица Тамара уделяла Вардзиа особое внимание: монастырь должен был стать новым религиозным и культурным центром, а заодно и неприступной крепостью, надежным форпостом на подступах к столице Грузии. Тамара торопилась, многие в стране были противниками воцарения молодой энергичной царицы.

Легенда рассказывает, что по ее велению ежедневно высекали в скале по одной комнате - 365 пещер в год! За два года такого скоростного строительства возникло свыше 600 помещений в скале.

Во время своего царствования царица Тамара любила приезжать в созданный ею еще в период девичества монастырь… Среди жителей окрестных сел ходит легенда, что по ее желанию она была захоронена в одном из тайных подземелий этого монастыря-крепости.

Не так давно группой историков было высказано оригинальное предположение, что гроб с царицей нужно искать в соборе, в котором ее отпевали.

Пока шло отпевание в кафедральном соборе Светицховели, под храмом шла тайная работа: готовили могилу-склеп для вечного упокоения венценосной Тамары. Для нее был использован тайный подземный коридор, сообщавшийся с устроенным внутри самого собора колодцем. Этот потайной ход вел к обрывистому берегу реки. Он был прорыт на случай вынужденного бегства обитателей кафедрального собора во времена нашествий.

При таком захоронении могила легендарной царицы находилась бы под куполом собора, в полном соответствии с традицией упокоения тел коронованных особ. Таким образом, приличествующий закону и устоявшийся обряд был полностью выдержан.

Причина, по которой потайная комната с гробом царицы Тамары не была обнаружена, связана с особенностью расположения собора — в месте слияния излучин двух рек: Арагвы и Куры. Ниже по Куре, метров 600 от излучины, в 1926 году была построена плотина и электростанция. Плотина высотой около 12 метров значительно подняла уровень вод Арагвы и Куры у излучины и немного выше по течению. Потайная комната с гробом царицы могла оказаться в зоне затопления.

Все гипотезы о месте, где захоронена царица Тамара, очень логичны. Одно плохо — любые поиски заканчивались неудачами. Постепенно археологи оставили попытку найти гроб с телом царицы.

Между тем есть еще одно место, где может находитьсязахоронение. Ученые, пытавшиеся обнаружить гроб в окрестностях Казбека, были в целом на верном пути. Ее действительно могли захоронить поблизости от горы, только не в известной всем Бемлемской пещере, а в еще более недоступной и, главное, никому не известной, расположенной в ущелье Терека. Узнал автор этой статьи о ней совершенно случайно.

Более 30 лет назад студенты Московского геологоразведочного института под руководством тренера, мастера спорта по альпинизму Эдуарда Грекова совершали восхождения на вершины в районе «Грузинского угла». Первая ночевка состоялась в верховье реки Кистинки. Возбуждение от мрачной красоты окружающих ущелье гор, быстрой реки, несущей свои воды к Тереку, не давало нам уснуть, и мы полночи слушали рассказы Грекова о его приключениях в горах. Среди прочего мы услышали историю, имевшую непосредственное отношение к царице Тамаре.

Примерно в 1963-1964 годах на Военно-Грузинской дороге, недалеко от высокогорного селения Казбеги, произошла трагедия. На крутом повороте шофер не смог удержать машину, и она вместе с четырьмя пассажирами рухнула в ущелье Терека. Прибывшему на место происшествия горноспасательному отряду пришлось поднимать на дорогу тела погибших путешественников.

При спуске один из спасателей увидел под карнизом скалы темное отверстие - вход в пещеру, загороженный кованой заржавевшей решеткой. Попытки добраться до него успеха не имели, и обследование пещеры было отложено до лучших времен. Но они не наступили - на следующий год все участники спасательных работ погибли во время восхождения на одну из вершин «Грузинского угла».

Эдуард Греков узнал о загадочной пещере от начальника спасательного отряда. Оба были наслышаны о таинственном захоронении царицы Тамары и были уверены, что гроб с ее останками спрятан за кованой решеткой. Но начальник отряда погиб, а Греков в скором времени переехал в Москву, и ему уже было не до экспедиций с сомнительной надеждой на успех.

Так что найденная в ущелье Терека пещера с кованой решеткой - а ее ведь для чего-то устанавливали - до сих пор ждет энтузиастов, которые, может быть, смогут разгадать последнюю тайну легендарной Тамары…Михаил БУРЛЕШИНПо материалам журнала "Тайная власть"