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Последний приют царицы Тамары

Последний приют царицы Тамары

…После отпевания усопшей владычицы Грузии четыре гроба были вынесены из кафедрального собора Светицховели в Мцхете и отправлены в разные места, ведомые лишь тем, кто их вез. И уже восемь веков пытается весь научный мир раскрыть тайну захоронения царицы Тамары. Неизвестно даже, когда именно она скончалась – в 1208 или в 1213 году…

Ангел или демон?

Есть имена, известные каждому образованному жителю бывшего СССР. К ним нужно отнести и имя легендарной царицы Тамары. Еще в школе мы узнаем о жестокой правительнице Грузии, жившей в Дарьяльском ущелье, - из вдохновенного стихотворения Михаила Лермонтова.

Была Тамара, по словам поэта, «как ангел небесный, прекрасна, как демон, коварна и зла». Каждую ночь пировала кавказская красавица с новым возлюбленным - боготворящим ее юношей. И каждое утро еще один окровавленный труп принимали волны могучего Терека…

Но из исторических книг предстает другая Тамара - мудрая правительница, память о которой сохранилась на Кавказе в виде многочисленных крепостей, оберегающих мир в горных ущельях.

Есть еще одна Тамара - верная подруга, пронесшая через всю свою жизнь большую любовь к другу детства, воинственному алану (осетину) Сослану, получившему после крещения христианское имя Давид.

До нашего времени дошло множество противоречивых легенд о царице Тамаре. Самая последняя из них не дает покоя историкам и путешественникам. Тамара правила Грузией и своим собственным двором в Мцхете твердой, порой жестокой рукой, нередко вызывая недовольство феодалов, привыкших рассматривать свои вотчины как самостоятельные княжества. Непривычно было гордому и непокорному грузинскому дворянству подчиняться «слабой» женщине.

Посмертные жертвы

После смерти царицы родственники Тамары не без основания боялись надругательства над ее останками. Чтобы этого не произошло, были изготовлены четыре абсолютно одинаковых дубовых гроба. В один из них положили умершую царицу, а в остальные – других, похожих на нее женщин, которым это сходство стоило жизни: посмертные «двойники» царицы были, по дошедшим легендам, отравлены, став первыми, но отнюдь не последними жертвами царских похорон.

Ночью четыре процессии тайно покинули царский дворец и разъехались в разные стороны. Места этих четырех захоронений неизвестны до сих пор. Тайну их сохранили просто и жестоко. Участники каждой процессии после возвращения в Мцхету были окружены воинами и безжалостно изрублены.

Предусмотрительность приближенных царицы, скрывших тело своей повелительницы, однако, пошла еще дальше. А вдруг кто-нибудь из этих воинов-палачей во время предсмертной исповеди жизни проговорится, по чьему приказу и за что убивал ни в чем не повинных соотечественников? Так что и с ними чуть погодя расправился специальный отряд преданных царице гвардейцев.

Четыре могилы

Гроб с телом царицы Тамары искали восемь веков. Были тщательно обследованы все места, которые по каким-либо соображениям могли стать последним пристанищем легендарной властительницы.

Особенно пристальное внимание было уделено царскому кладбищу Гелати в Мцхете. Здесь располагался фамильный склеп правящего рода Багратиони. На царское кладбище указывала и одна из легенд. В ней говорилось, что, для того чтобы предупредить кощунственное разграбление могилы, золотой гроб с царицей вложили в один из четырех дубовых гробов, впоследствии тайно захороненных в разных концах кладбища.

Однако самый тщательный поиск, в котором приняли участие даже операторы биолакации, не принес ученым успеха в обнаружении могилы.

Вторым местом, о котором также говорят предания, было Касарское ущелье. Умирая, Тамара завещала похоронить ее рядом с мужем Сосланом. Выполняя волю царицы, трое ее приближенных тайно переправили оба гроба в ущелье и спрятали там в одной из пещер. Но обнаружить двойное захоронение не удалось ни ученым, ни охотникам за сокровищами.

Третьим местом возможного захоронения царицы, фигурирующим в легендах, был западный склон горы Казбек. Косвенным подтверждением этого служил следующий факт. Почти во всех легендах о смерти Тамары обязательно упоминалось, что вместе с ее телом была также спрятана царская казна. На склонах Казбека, на высоте 4100 метров, есть практически недоступная пещера Бетлени. В ней, по преданиям, грузинские цари прятали свои сокровища.

В 1948 году специальная экспедиция, в состав которой входили опытные альпинисты, поднялась по отвесному 300-метровому склону к пещере. Вход в нее был закрыт обитой железом массивной дверью. Рядом с дверью к скале были прикреплены остатки железной цепи, по которой когда-то можно было достичь входа в пещеру. Участники экспедиции нашли в пещере древнюю хоругвь, иконы, старинные монеты, но захоронения царицы в ней не обнаружили. Не было их и в высеченных в скале подземельях расположенного на высоте 4000 метров старинного Бемлемского монастыря.

Было, наконец, еще одно место, привлекавшее историков, — это Вардзиа, пещерный город, расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря. Царица Тамара уделяла Вардзиа особое внимание: монастырь должен был стать новым религиозным и культурным центром, а заодно и неприступной крепостью, надежным форпостом на подступах к столице Грузии. Тамара торопилась, многие в стране были противниками воцарения молодой энергичной царицы.

Легенда рассказывает, что по ее велению ежедневно высекали в скале по одной комнате - 365 пещер в год! За два года такого скоростного строительства возникло свыше 600 помещений в скале.

Во время своего царствования царица Тамара любила приезжать в созданный ею еще в период девичества монастырь… Среди жителей окрестных сел ходит легенда, что по ее желанию она была захоронена в одном из тайных подземелий этого монастыря-крепости.

Соборное погребение

Не так давно группой историков было высказано оригинальное предположение, что гроб с царицей нужно искать в соборе, в котором ее отпевали.

Пока шло отпевание в кафедральном соборе Светицховели, под храмом шла тайная работа: готовили могилу-склеп для вечного упокоения венценосной Тамары. Для нее был использован тайный подземный коридор, сообщавшийся с устроенным внутри самого собора колодцем. Этот потайной ход вел к обрывистому берегу реки. Он был прорыт на случай вынужденного бегства обитателей кафедрального собора во времена нашествий.

При таком захоронении могила легендарной царицы находилась бы под куполом собора, в полном соответствии с традицией упокоения тел коронованных особ. Таким образом, приличествующий закону и устоявшийся обряд был полностью выдержан.

Причина, по которой потайная комната с гробом царицы Тамары не была обнаружена, связана с особенностью расположения собора — в месте слияния излучин двух рек: Арагвы и Куры. Ниже по Куре, метров 600 от излучины, в 1926 году была построена плотина и электростанция. Плотина высотой около 12 метров значительно подняла уровень вод Арагвы и Куры у излучины и немного выше по течению. Потайная комната с гробом царицы могла оказаться в зоне затопления.

Пещера за решеткой

Все гипотезы о месте, где захоронена царица Тамара, очень логичны. Одно плохо — любые поиски заканчивались неудачами. Постепенно археологи оставили попытку найти гроб с телом царицы.

Между тем есть еще одно место, где может находитьсязахоронение. Ученые, пытавшиеся обнаружить гроб в окрестностях Казбека, были в целом на верном пути. Ее действительно могли захоронить поблизости от горы, только не в известной всем Бемлемской пещере, а в еще более недоступной и, главное, никому не известной, расположенной в ущелье Терека. Узнал автор этой статьи о ней совершенно случайно.

Более 30 лет назад студенты Московского геологоразведочного института под руководством тренера, мастера спорта по альпинизму Эдуарда Грекова совершали восхождения на вершины в районе «Грузинского угла». Первая ночевка состоялась в верховье реки Кистинки. Возбуждение от мрачной красоты окружающих ущелье гор, быстрой реки, несущей свои воды к Тереку, не давало нам уснуть, и мы полночи слушали рассказы Грекова о его приключениях в горах. Среди прочего мы услышали историю, имевшую непосредственное отношение к царице Тамаре.

Примерно в 1963-1964 годах на Военно-Грузинской дороге, недалеко от высокогорного селения Казбеги, произошла трагедия. На крутом повороте шофер не смог удержать машину, и она вместе с четырьмя пассажирами рухнула в ущелье Терека. Прибывшему на место происшествия горноспасательному отряду пришлось поднимать на дорогу тела погибших путешественников.

При спуске один из спасателей увидел под карнизом скалы темное отверстие - вход в пещеру, загороженный кованой заржавевшей решеткой. Попытки добраться до него успеха не имели, и обследование пещеры было отложено до лучших времен. Но они не наступили - на следующий год все участники спасательных работ погибли во время восхождения на одну из вершин «Грузинского угла».

Эдуард Греков узнал о загадочной пещере от начальника спасательного отряда. Оба были наслышаны о таинственном захоронении царицы Тамары и были уверены, что гроб с ее останками спрятан за кованой решеткой. Но начальник отряда погиб, а Греков в скором времени переехал в Москву, и ему уже было не до экспедиций с сомнительной надеждой на успех.

Так что найденная в ущелье Терека пещера с кованой решеткой - а ее ведь для чего-то устанавливали - до сих пор ждет энтузиастов, которые, может быть, смогут разгадать последнюю тайну легендарной Тамары…
Михаил БУРЛЕШИН
По материалам журнала "Тайная власть"

07 сентябрь 2018 /
Тайны истории
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