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Скандинавские деревья смогли пережить ледниковый период

Скандинавские деревья смогли пережить ледниковый период

Однако анализ древней ДНК показал, что некоторые хвойные (сосна, ель) прекрасно чувствовали себя в Норвегии и 20 тыс. лет назад. Полученные данные свидетельствуют о том, что деревья мигрируют медленнее, чем принято считать, когда сталкиваются с изменением климата. И это обстоятельство может иметь важные последствия для моделей, прогнозирующих ужасы нынешнего глобального потепления.

Исследователи степени распространения древней растительности обычно делают ставку на ископаемую пыльцу из озёрных отложений. Но некоторые учёные утверждают, что этот метод не даёт полной картины, ведь деревья не всегда производят пыльцу, когда находятся на границе своего ареала и близки к исчезновению.

Например, в 2002 году физический географ Лейф Куллман из Университета Умео (Швеция) провёл радиоуглеродное датирование окаменевших кусочков стволов, корней и шишек ели, сосны и берёзы, найденных в Скандинавских горах. Оказалось, что деревья существовали 14 тыс. лет назад, когда всё вокруг было покрыто льдом. Но другие исследователи утверждают, что коллега имел дело с загрязнёнными образцами.

Дабы решить проблему, группа под руководством Эске Виллерслева из Копенгагенского университета (Дания) проанализировала озёрные отложения пыльцы из региона Трёнделаг, расположенного в центральной Норвегии, и с острова Аннёйа на севере страны. В Трёндалаге обнаружена митохондриальная ДНК ели возрастом 10 300 лет. На острове же найдены ДНК хлоропластов ели и сосны, которым примерно 17 700 и 22 000 лет соответственно. Исследователи отвергают возможность загрязнения, потому что озёрные отложения обычно нейтрализуют органические соединения.

Авторы заключают, что деревья, вероятно, сохранились на небольших свободных ото льда участках Западной Скандинавии. Им вовсе не надо было мигрировать на юг, чтобы выжить.

Современные модели предполагают, что после потепления хвойные леса вернулись на север очень быстро, но это тоже может быть не так. По новым данным, им не было нужды возвращаться — они никуда не уходили.
compulenta.ru

07 сентябрь 2018 /
Тайны истории
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