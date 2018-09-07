Сталь «Титаника» не могла стать причиной его гибели

100-летняя годовщина «самой популярной катастрофы века», случившейся 14–15 апреля 1912-го, что называется, на носу. Именно столько — 100 лет — не стихают дискуссии о том, что же погубило красу и гордость королевского пассажирского флота Британии — разнесчастный «Титаник». О почти всех теориях и предположениях можно узнать из этого материала. Ну а мы (всё-таки «юбилей») поподробнее остановимся лишь на одной гипотезе, которая с самого начала была «главной».

Позволим себе пересказать небольшой фрагмент упомянутого «КЛ»-обзора. Корабельная сталь, использованная для постройки судна, как указывают эксперты и просто праздношатающиеся, «была низкокачественной, содержала слишком много фосфора». Оттого хрупкость её оказалась слишком высокой. Правда, та же самая сталь не помешала «Олимпику», точной копии «Титаника», потопить немецкую субмарину ударом корпуса и не получить при этом летальных повреждений.

Через 85 лет, после того как «Титаник» натолкнулся на айсберг и утонул в водах Атлантики, сотрудники Университета Миссури в Ролла (США) решили найти ответ на вопрос, действительно ли сталь, использованная при постройке судна, стала «слабым звеном».

По словам ныне покойного профессора металлургии Фила Лайли, в 1996–98 годах изучавшего образцы с затонувшего лайнера, сталь точно сыграла свою роль в катастрофе, поскольку, в отличие от современной корабельной стали, не была, что называется, ударопрочной. Впрочем, это лучшая сталь, доступная тогда кораблестроителям.

Профессор провёл пять месяцев, изучая образцы с использованием в том числе рентгеновского микроанализа. В сентябре 1996-го Фил Лайли получил три ящика, содержащих некогда составлявшие корпус судна куски стальных листов толщиной в 19 мм и общим весом более 181 кг. Проведя в октябре предварительные тесты, он мог со всей ответственностью утверждать, что сталь, использованная для постройки «Титаника», ни в какое сравнение не идёт с тем материалом, который применяется сегодня в кораблестроении. Безусловно, качество стали могло стать одной из причин трагедии.

Выжившие свидетели кораблекрушения вспоминают, что слышали ужасный треск. Однако когда сталь ломается, пояснял профессор, следует ожидать звуков, напоминающих протяжный стон, но не треск, если только сталь не является по-настоящему хрупкой — а значит, склонной к растрескиванию. На заре XX века британские сталевары пользовались мартеновскими печами, выдавая продукцию с относительно высоким содержанием фосфора, кислорода и серы, которые делают сталь гораздо более хрупкой при низких температурах. Именно такой, по результатам испытаний, и была сталь корпуса «Титаника». У учёного не осталось сомнений: «Совершенно точно, это была плохая сталь. Но, возможно, лучшая из доступных в то время».

Таким образом, говорить однозначно о том, что во всём виноват материал корпуса, нельзя. Кораблестроители не пожадничали. Просто этим дело не ограничилось. Всё сплелось в один огромный тяжёлый клубок, утащивший красавец лайнер на дно в считанные часы. Это и недостатки конструкции, и человеческий фактор (вплоть до разгильдяйства), и, да, сталь.

Как сказал сам учёный, «легко тыкать пальцем и говорить: ”Плохая сталь”» — и очень не хочется показывать на самого себя и говорить: ”Плохая конструкция”». Ну а итог этого «лёгкого нежелания» всем известен: более полутора тысяч человек (из 2 227) отправились на дно, когда флагман вдруг напоролся на глыбу льда в Атлантическом океане, в 350 милях от побережья канадской провинции Ньюфаундленд. Столкновение произошло в 23:40 14 апреля 1912 года. Судно полностью затонуло в 2:20 утра 15-го.compulenta.ru