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200-летний якорь на британском Побережье Скелетов

200-летний якорь на британском Побережье Скелетов

На одном из валлийских пляжей появился монстр из морских глубин. Отдыхающие были потрясены огромным якорем, который на протяжении сотен лет был погребен под тоннами песка и воды. По мнению экспертов, почти четырехметровому якорю около 170 лет. Из-за сильного отлива он буквально вырос из песка в течение одной ночи.

Якорь, вес которого составил почти одну тонну, отправили для исследования в близлежащий городок. Для его транспортировки понадобился трактор, так как другим способом вытащить массивный предмет было невозможно.

Отметим, что хотя это и крупная находка, но она не стала первой из обнаруженных на территории пляжа в Пембери. Это уэльский пляж приобрел мрачную славу, подобно африканскому Побережью Скелетов. В этих водах потерпело крушение, как минимум, триста кораблей.

По словам пресс-секретаря, в официальных записях есть множество сведений о необычных находках, которые местные жители и гости города сделали на территории этого пляжа. На протяжении многих лет после сильных отливов и штормов в этих местах находят десятки артефактов и обломков кораблекрушения, в числе которых и якоря. К примеру, на территории пляжа, являющегося частью графства Пембери, частенько встречаются скелеты деревянных и стальных судов.

Чаще всего таинственный «мусор» встречается именно весной, когда наблюдаются особенно сильные отливы и приливы. Бывает, что движение воды сдвигает или хоронит артефакты на глубину, поэтому многие остаются скрытыми на протяжении многих лет.

Каждый день рейнджеры из местного природного заповедника выходят на обход пляжа в поисках вымытых артефактов.

По словам старшего рейнджера Гевина Хола, среди находок попадались ящики с маслом для загара, кокосовые пальмы и кокосы, выброшенные приливом. Но это лишь малая часть того, что до сих пор скрывает песок. Это в буквальном смысле сокровищница прошлого. Предметы остаются погребенными сотни лет, пока, наконец, не оказываются на поверхности.
tainy.net

07 сентябрь 2018 /
Тайны истории
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