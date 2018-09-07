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Бывший гитлеровский солдат рассказал, где может быть спрятана Янтарная комната

Бывший гитлеровский солдат рассказал, где может быть спрятана Янтарная комната

90-летний Вильгельм Крафт, который в 1940-е был солдатом вермахта, рассказал, что все эти годы хранил страшную тайну, которую боялся разглашать из-за страха вызвать гнев спецслужб и неонацистов. Крафт рассказал, где может быть спрятана Янтарная комната.

В частности, немец поведал, что в 1944 году он служил на подводной лодке под норвежским городом Берген, которую впоследствии потопили бомбардировщики союзников. Получив легкие ожоги, Крафт вместе с тремя сослуживцами был доставлен в датский лазарет в Скагене, а затем его и еще 47 солдат отправили глубоко в тыл, в деревню Асаа. Она находилась в северной части полуострова Ютландия. Там бригада Крафта тайком от местного населения рыла ямы на окраине населенного пункта.

Когда спустя некоторое время работа была закончена, в Асаа пришел товарный поезд, охранявшийся военными. Случайно заглянув в один из вагонов, немец увидел, что тот набит деревянными ящиками, в которых, судя по всему, хранилось что-то очень ценное. Начальство под страхом расстрела взяло слово с Крафта и его сослуживцев никому не рассказывать об увиденном.

Все эти годы Вильгельм держал слово. Однако сегодня, когда ни одного из 47 его товарищей уже нет в живых, бывший солдат вермахта решил поведать о загадке миру.

Он не исключает, что в маленькой деревне, где живут чуть более тысячи человек, может быть закопана знаменитая Янтарная комната, бесследно исчезнувшая в конце Второй мировой войны.
segodnya.ua

07 сентябрь 2018 /
Тайны истории
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