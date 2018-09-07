Самый древний лунный календарь

Археологи, работающие в Шотландии обнаружили старейший лунный календарь (из открытых по сию пору), созданный около 10000 лет назад - на 5000 лет раньше, чем первые календари "колыбели цивилизации" в на Ближнем Востоке:

Раскопки на поле возле замка Crathes замок выявили серию из 12 ям, которые имитируют фазы луны и отслеживают лунные месяцы. Команда Бирмингемского университета предполагает, что памятник был создан охотниками-собирателями около 10000 лет назад.

Эксперты, проанализировав ямы, пришли к выводу, что они ранее могли содержать деревянные столбы.

Мезолитический «Календарь» старше, чем предыдущие известные памятники формального измерения времени, созданные в Месопотамии.

Vince Gaffney, профессор ландшафтной археологии в Бирмингеме, произвел анализ этого места: "Факты свидетельствуют о том, что у охотников-собирателей в Шотландии очевидно была необходимость отслеживать время". "Это иллюстрирует важный шаг на пути формального построения времени, и является его историей".

Место был раскопано археологами после обнаружения необычных складок на поверхности земли, замеченных с воздуха Королевской комиссией по древней истории и памятникам Шотландии (RCAHMS).