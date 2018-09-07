Адам и Ева - плод генной инженерии?

Одна из самых величайших загадок человечества - эти вопрос о том, откуда, собственно, взялось сама человечество. Религия и наука спорят по этому поводу уже очень давно, но, возможно, истина где-то посередине...

В Библии сказано о том, что Бог создал землю, зверей и человека - из праха земного по образу Божию. Теория Дарвина, которую мы проходили а школе как непреложную истину, утверждает, что человек произошел от обезьяны. Но еще при жизни Дарвина его теория подвергалась сильной критике, и со времени своего появления она считается всего лишь теорией, но не истиной в последней инстанции.

Слишком много в теории Дарвина неясных мест: почему человек, обладающий тем же набором биологических признаков, что и обезьяны - вскармливание детенышей молоком, сходство внутренних органов и т.п., - при этом обладает высшим разумом и способностью к речи? Почему только у человека существует девственная плева, а то время как в мире животных у самок нет ничего подобного? И главное - в теории Дарвина отсутствует промежуточное звено между Homo erectus - человеком прямостоящим и Homo sapiens - человеком разумным.

Библейская версия при этом тоже не вполне вписывается в научные исследования. Человек создан по образу и подобию Божию, - но почему в нем все же так много общего с теми же обезьянами?

Все эти вопросы и загадки до сих пор не нашли однозначного ответа и вызывают массу догадок и версий.

Интересно, что и в СССР, где теория Дарвина считалась непреложной как марксизм, существовали ее ниспровергатели - правда, все же в рамках научной фантастики. Популярнейший писатель-фантаст Александр Казанцев в своем романе "Фаэты" выдвинул интереснейшую версию о появлении человека на Земле, при этом используя научные факты.

Много лет астрономам не дает покоя загадка планеты Фаэтон, от которой остались только осколки. Ученые утверждают, что уничтожить планету могла лишь ядерная война. И Казанцев в своем романе соединил вместе и тайну Фаэтона, и загадку происхождения человека. По его версии, на Фаэтоне существовала разумная цивилизация, развившаяся до изготовления ядерного оружия и космических полетов. Незадолго до того, как смертоносный 'багаж" фаэтов уничтожил их планету, несколько человек успели вылететь на космическом корабле на Землю. Они основали здесь небольшой поселок и начали обустраивать жизнь. Интересно, что один из героев этой книги, выдающийся ученый, пришел к выводу, что фаэты не смогут выжить, вырастить детей и сохранить свой вид в будущем, если не будет притока "свежей крови". Поэтому он принял решение уйти в племя обезьян, где стал вожаком и обзавелся потомством. Постепенно эти обезьяны и одичавшие, потерявшие воспоминания о родине фаэты смешались в одно разумное племя, которое хотя и утратило первоначальные знания, но было способно мыслить, общаться и развиваться. Надо признать, что это была достаточно смелая и интересная для советских времен версия...

А между тем умы пытливых исследователей всегда занимал вопрос: почему в любой религии (в христианстве, исламе или даже в языческих верованиях давно ушедших племен) есть нечто общее - некое высшее существо или несколько существ, которые живут на небе. Он или они создали людей, дав им основные понятая о том, как следует жить, - и бытовые, и нравственные.

До недавнего времени никому не приходило в голову, что человека на самом деле можно создавать, но сейчас, когда генная инженерия стала достаточно привычным делом, на религиозные сюжеты взглянули с новой стороны, А что, если человек действительно был сотворен некими могущественными существами с другой планеты?

И, что интересно, современная наука уже вплотную приблизилась к доказательству этого. По самым последним данным, геном человека состоит из 30-35 тысяч генов. При этом эти гены на 9S% совпадают с генами шимпанзе.

Кроме того, существуют гены, которые роднят человека не только с млекопитающими, но и с беспозвоночными и даже с растениями, что все же доказывает некую справедливость теории Дарвина об эволюции и родстве разных биологических форм.

Но самый неожиданный результат исследований - у современного человека существует 223 гена, которых нет ни у одного живого существа на нашей планете. И именно эти гены отличают человека от обезьян - они отвечают за разум, язык и т.п

Ученый из США Захария Ситчин на основе этих данных опубликовал статью под названием "Дело об инопланетных генах Адама", в которой утверждает, что человек создан путем генной инженерии.

По версии Ситчина, некогда на Землю прилетели инопланетяне с планеты Нибиру - указание о ней имеется в древних шумерских источниках, Нибиру появляется вблизи Солнца раз в четыре тысячи лет, и примерно 300 тысяч лет назад корабль нибирийцев высадился на Земле, на африканском континенте. Ситчин предполагает, что обитатели этой планеты обладали достаточно высокими технологиями, а на Землю прилетели в поисках полезных ископаемых. Пришельцев было слишком мало, а им требовалась живая рабочая сила. И тогда они поймали обезьяну, которой с помощью генной инженерии добавили несколько "лишних" генов, после чего у нее появился разум. Так возник первый человек - Адам, а затем была создана Ева - как клон Адама, но с другим набором хромосом.

Интересно, что, если верить Библии, эти люди жили по несколько сотен, лет.

Кстати, девственная плева, скорее всего, была "сделана" Еве неспроста: инопланетяне подозревали, какой может быть природа человека, сотворенного из дикого зверя и обладающего его признаками - спаривание без разбора и отсутствие ответственности за потомство. А пришельцы, вероятно, все же хотели,.чтобы на Земле существовало людское, а не звериное общество. И "установили" девственность как некое ограничение на половые связи, и внушили людям, что женщина должна принадлежать одному мужчине.

Творцы оставили своим детищам эти и другие жизненные правила, и человечество начало свой долгий путь вперед, руководствуясь заветами праотцев...

Инопланетяне при этом продолжали свои изыскательские работы и связывались с родной планетой. Ситчин утверждает, что на территории Двуречья существовал космический аэропорт - с полем для посадки в Сиппаре и диспетчерским пунктом в Ниппуре. Интересно, что если прочертить через эти города прямую, то она составит 45 градусов к меридиану, проходящему через Арарат, который мог служить ориентиром для посадки.

Инопланетяне продолжали свой труд, люди плодились и размножались и, вероятно, не совсем соответствовали представлениям пришельцев о праведной жизни, что немало огорчало "хозяев". Впрочем, в Библии есть упоминание о том, что сыны Божии имели связи с дочерями людскими, что расстраивало Бога - вероятно, среди самих пришельцев существовали раздоры и конфликты по этому поводу. И, скорей всего, у пришельцев имелся некий командир, руководитель полета, который отвечал за команду и ее нравственность.

И тут случился Всемирный потоп - вероятно, по каким-либо астрономическим причинам, вызвавшим природный катаклизм. Пришельцы знали о нем заранее и предупредили только праведника Ноя (не забыв при этом сделать внушение о том, что потоп - наказание за грехи, дабы Ноево племя начало строить жизнь по более праведным принципам), который и спасся на своем Ковчеге.

Впрочем, сами инопланетяне тоже остались живы, восстановили свои космопорты и продолжали строить новые - например, в Египте. Но однажды все же покинули Землю - по тем или иным причинам, оставив на ней творение своих рук - разумного человека, который вынужден постоянно бороться со своей звериной сущностью...

Но все это не дает ответ на самую большую загадку Вселенной. Если даже людей создали инопланетяне - кто же создавал самих инопланетян, откуда вообще появился разум в холодных безднах космоса?..Н.Трубиновскаяanubis.sokrytoe.com