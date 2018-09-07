В Эфиопии обнаружены артефакты старше самого человечества. Ученые стали чаще задумываться над необходимостью глобального пересмотра, в котором все больше начинает нуждаться привычная и общепризнанная история человечества.

Очередным толчком к принятию этого решения представителями официальной науки стал артефакт, найденный в Эфиопии археологами из США. Речь идет о копье ручной работы, возраст которого (только представьте!) составляет почти 280000 лет.

До недавних пор самым древним орудием труда был признан нож возрастом примерно 85000 лет, однако эфиопская находка теперь установила новый рекорд, заставив ученых мужей задуматься над тем, сколько же тысяч лет в действительности существует на Земле вид Человека Разумного (Homo sapiens).

«Примечательно то, что создано человеческое орудие было еще задолго до появления представителя семейства гоминид. Это говорит о том, что либо человечество значительно старше, чем мы предполагаем, либо наши первобытные технологии мы перенимали у каких-то других старших видов», — подчеркивают ученые.spain-fan.com