Найдено древнее захоронение, возраст которого 1,5 тысяч лет

Специалисты Национального института антропологии и истории обнаружили могилу, устроенную в искусственно созданной вертикальной штольне глубиной 1,5 метра. В основании подземелья, где древнее племя создало нишу диаметром 2 метра, археологи нашли человеческие кости, а также останки собак.

В могиле обнаружена также полутораметровая статуя шамана, который в одной руке держал какое-то оружие, возможно, меч. К сожалению, во время раскопок, когда специалисты разбирали каменный потолок штольни, ваяние было повреждено, и установить точно, чем был вооружен "страж древнего захоронения", пока не удалось.

Как отметили представители, голова статуи шамана имела излишне овальную форму. Как считают мексиканские ученые, это свидетельствует о том, что некоторые священнослужители древнего племени использовали практику искусственной деформации черепа.

По мнению экспертов, в обнаруженной могиле захоронены люди, которые принадлежали к высшему сословию древнего племени. В пользу этой версии говорит тот факт, что в захоронении было установлено ваяние шамана. Кроме того, в склепе захоронено несколько собак, которых аборигены считали поводырями умерших в "инфрамундо" - потусторонний мир.

telegraf.com.ua