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Известна убойная сила оружия древних людей

Известна убойная сила оружия древних людей

Ученые провели баллистическую экспертизу каменных наконечников для охоты в эпоху среднего плейстоцена.

Каменные наконечники делали копья древних людей смертоносными для крупных млекопитающих. Это оправдывало усилия, затраченные на их изготовление.

Результаты исследования, проведенного американскими специалистами из Университета штата Аризона, опубликованы в журнале PLOS ONE.

Представители рода Homo совершили технологический рывок, когда додумалось оснащать свои копья каменными наконечниками. Изобретению около 500 тысяч лет. Геологический период - средний плейстоцен. Тем не менее, чтобы их смастерить, надо было немало потрудиться. К тому же, как считают ученые, наконечники постоянно соскакивали и ломались. Поэтому авторы статьи решили выяснить, какие же преимущества давала людям такая технология.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи изготовили 10 деревянных копий, по своим размерам напоминающие копья гейдельбергского человека, найденные в 1990-х годах в окрестностях немецкого города Шенинген. Пять копий ученые снабдили каменными наконечниками, а еще пять - просто заострили.

Известна убойная сила оружия древних людей

Ученые скопировали оружие древних людей и провели баллистическую экспертизу.

С помощью арбалета ученые запускали копья в специальный баллистический желатин и затем измеряли уровень причиненных ими "повреждений". Оказалось, что оба вида копий втыкались на одинаковую глубину 20-22 сантиметров - этого достаточно, чтобы нанести серьезную рану крупному животному. Тем не менее, объем гипотетической раны от копий с наконечником был примерно на 25 процентов больше, чем от простых копий.

Известна убойная сила оружия древних людей

Испытательный снаряд и желатиновые мишени.

Как считают авторы статьи, каменные наконечники гарантировали уничтожение добычи в случае удачного броска, вызывая у нее сильный разрыв тканей и кровотечение. По результатам испытаний, в результате 74 процентов попаданий образовывались повреждения до 40 сантиметров длиной. Именно поэтому традиция их изготовления быстро закрепилась среди древних охотников.
kp.ua

07 сентябрь 2018 /
Тайны истории
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