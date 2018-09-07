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Разгадана тайна таинственного небесного знамения 1670 года

Разгадана тайна таинственного небесного знамения 1670 года

Осенью ее уже невозможно было увидеть даже в телескоп, однако она вновь зажглась весной 1671 года, вспыхнула и окончательно исчезла в 1672 году. Средневековые астрологи толковали появление этой звезды как предзнаменование, в зависимости от событий – то дурное, то хорошее.

Долгое время палеоастрономы, занимающиеся небесными явлениями прошлого, объясняли знамение обычным взрывом сверхновой звезды в паре из двух карликов – белого и красного, сближение которых вызвало термоядерную реакцию. Однако сверхновая вспыхивает один раз, никогда не разгораясь повторно – этот факт путал все гипотезы астрономов.

В настоящее время на месте этой звезды исследователи не могут найти ничего, даже небольшой туманности. Звезда будто растворилась в пространстве.

Только 23 марта этого года, с помощью современнейших телескопов APEX Европейского космического агентства, установленных в Чили, ученым удалось обнаружить небольшую туманность на месте небесного знамения-1670. Спектральный анализ туманности позволил установить ее химический состав.

В останках звезды был обнаружен нетипичный азот, скопление пыли и большое облако газа, гораздо большее, чем должно было бы остаться после взрыва сверхновой. Таким образом, оказалось, что на самом деле в 1670 году в небе столкнулись две звезды, что вызвало множественные взрывы из-за цепной реакции, и в пространство были выброшены различные химические элементы типа азота. После взрыва сверхновой же остается только водород – она сжигает ядерное топливо до конца. Получается, что средневековые европейцы смогли наблюдать совершенно уникальное небесное явление.

07 сентябрь 2018 /
Тайны истории
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