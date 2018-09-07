В Иордании обнаружена древняя гробница, украшенная человеческими костями

В городе Бейт-Рас, Иордания, нашли древнюю гробницу с пещерой и 2-я погребальными камерами.

Найденной гробница оказалась совершенно случайно, в ходе коммунальных работ по расширению канализационной сети.

Сама по себе погребальня достаточно внушительных размеров, в ней содержался гроб, изготовленный из базальтовой породы, украшена — выступающими гравюрами, которые имеют вид 2х львиных голов, а также останками людских костей. Стены погребальни разукрашены масляными фресками, на них отображены люди и животные, в частности лошади, также имеются элементы виноградной лозы. Некоторые части фресок утратили от времени свой былой вид, однако большинство осталось в хорошем состоянии – это позволит экспертам увеличить информационную базу о здешних погребальных обрядах. Во второй камере есть 2 скальные гробницы, не имеющие каких-то артефактов.

Обнаруженные предметы и надписи будут изучаться, в ходе чего можно будет определить к какому времени они принадлежат, кто в них захоронен.укроп.org