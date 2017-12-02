Российское инженерное дело в истории (часть 14)
Заключение
История инженерного дела - история человечества. Если считать, что история человека современного типа насчитывает 40 тыс. лет, а каждое новое поколение появляется через 25 лет, то история человечества, начиная с кроманьонца (человека современного типа), насчитывает всего 1600 поколений.
Из них 1200 поколений людей прожили в пещерах, 240 - в условиях существования письменности, 22 - имели возможность читать напечатанные книги. При электрическом освещении живет лишь пятое поколение людей. Автомобили, самолеты, радио, кинематограф стали входить в нашу жизнь всего около 100 лет назад, практически в XX столетии. Телевидение существует около 60 лет, а компьютеры - менее 50 лет.
Аграрная революция, совершившаяся около 10 тыс. лет назад, сделала человека-кочевника человеком, ведущим оседлый образ жизни. Он перешел от присваивающей формы ведения хозяйства к производящей, связанной с развитием земледелия и скотоводства.
Существенные изменения в технологии производства связывают с XVIII веком. Известный американский социолог Д. Белл выделяет три важнейших радикальных преобразования:
- широкое использование силы пара, изобретение Д. Уаттом (1777 г.) парового двигателя;
- использование электричества и химии - конец XIX столетия;
- изобретение компьютера и телекоммуникаций.
Технологические революции позволили резко увеличить объем производства и изменить характер труда человека. Изменение характера труда человека - важнейшая составляющая деятельности той группы людей, которая называет себя инженерами.
Инженерная деятельность - особый вид высококвалифицированного умственного труда, связанного своим содержанием с использованием законов природы и инженерно-технических принципов в практике разработки и внедрения новых машин и механизмов, создания новых материалов и технологических процессов и операций, а также обслуживания производства с помощью инженерных методов и средств, а так же контролем за социальными последствиями научно-технических нововведений. Наука и технология стали ведущей силой цивилизации. Появление новых открытий и знаний в XX веке приобрело невиданный прежде темп. Если в 59-х гг. количество научных знаний удваивалось за 10-15 лет, то в середине 90-х - объем знаний удваивается в различных отраслях знания за разные сроки:
- машиностроение - каждые 10 лет;
- радиоэлектроника - 5 лет;
- космические исследования - 3 года;
- ядерная и лазерная техника - 2 года.
Инженерная деятельность в настоящее время требует не только глубоких теоретических знаний, но и широкого кругозора, умения связать свои решения и обосновать их, прежде чем внедрять их в практическую жизнь. Эффективное развитие экономики на базе научно-технического прогресса возможно лишь при наличии высококвалифицированных инженерных кадров. Готовить такие кадры и призвана сегодня высшая техническая школа России, переживающая в настоящее время период реформаций.
Беспрецедентный динамизм нашего времени, быстрая смена технологий, постоянная потребность в новых знаниях породили новую проблему - чему учить и как учить сегодня? Подготовка инженерных кадров России в настоящее время идет по пути демократизации, гуманизации, гуманитаризации, повышения фундаментальности образования, компьютеризации и интеграции образования как на национальном, так и мировом уровнях.
Переход экономики к рынку должен вывести, наконец, страну из оцепенения, пробудить вкус к новациям, а тем самым и резко повысить ценность образования. Низкая востребованность знаний является одним из наиболее характерных показателей того, что общество находится в состоянии застоя. B обществе динамичном не может быть безразличия к профессиональной подготовке граждан. Мы должны ясно представлять себе, что обновление нашего общества не возможно без значительного повышения уровня культуры всего народа. Чем в большей степени демократизируется общество, тем острее в нем потребность в знаниях. Демократия не совместима с невежеством. Она либо отвергает его, либо, не способная справиться с ним, неминуемо деградирует в диктатуру.
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