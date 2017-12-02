Российское инженерное дело в истории (часть 14)

Заключение

История инженерного дела - история человечества. Если считать, что история человека современного типа насчитывает 40 тыс. лет, а каждое новое поколение появляется через 25 лет, то история человечества, начиная с кроманьонца (человека современного типа), насчитывает всего 1600 поколений.

Из них 1200 поколений людей прожили в пещерах, 240 - в условиях существования письменности, 22 - имели возможность читать напечатанные книги. При электрическом освещении живет лишь пятое поколение людей. Автомобили, самолеты, радио, кинематограф стали входить в нашу жизнь всего около 100 лет назад, практически в XX столетии. Телевидение существует около 60 лет, а компьютеры - менее 50 лет.

Аграрная революция, совершившаяся около 10 тыс. лет назад, сделала человека-кочевника человеком, ведущим оседлый образ жизни. Он перешел от присваивающей формы ведения хозяйства к производящей, связанной с развитием земледелия и скотоводства.

Существенные изменения в технологии производства связывают с XVIII веком. Известный американский социолог Д. Белл выделяет три важнейших радикальных преобразования:

- широкое использование силы пара, изобретение Д. Уаттом (1777 г.) парового двигателя;

- использование электричества и химии - конец XIX столетия;

- изобретение компьютера и телекоммуникаций.

Технологические революции позволили резко увеличить объем производства и изменить характер труда человека. Изменение характера труда человека - важнейшая составляющая деятельности той группы людей, которая называет себя инженерами.

Инженерная деятельность - особый вид высококвалифицированного умственного труда, связанного своим содержанием с использованием законов природы и инженерно-технических принципов в практике разработки и внедрения новых машин и механизмов, создания новых материалов и технологических процессов и операций, а также обслуживания производства с помощью инженерных методов и средств, а так же контролем за социальными последствиями научно-технических нововведений. Наука и технология стали ведущей силой цивилизации. Появление новых открытий и знаний в XX веке приобрело невиданный прежде темп. Если в 59-х гг. количество научных знаний удваивалось за 10-15 лет, то в середине 90-х - объем знаний удваивается в различных отраслях знания за разные сроки:

- машиностроение - каждые 10 лет;

- радиоэлектроника - 5 лет;

- космические исследования - 3 года;

- ядерная и лазерная техника - 2 года.

Инженерная деятельность в настоящее время требует не только глубоких теоретических знаний, но и широкого кругозора, умения связать свои решения и обосновать их, прежде чем внедрять их в практическую жизнь. Эффективное развитие экономики на базе научно-технического прогресса возможно лишь при наличии высококвалифицированных инженерных кадров. Готовить такие кадры и призвана сегодня высшая техническая школа России, переживающая в настоящее время период реформаций.

Беспрецедентный динамизм нашего времени, быстрая смена технологий, постоянная потребность в новых знаниях породили новую проблему - чему учить и как учить сегодня? Подготовка инженерных кадров России в настоящее время идет по пути демократизации, гуманизации, гуманитаризации, повышения фундаментальности образования, компьютеризации и интеграции образования как на национальном, так и мировом уровнях.

Переход экономики к рынку должен вывести, наконец, страну из оцепенения, пробудить вкус к новациям, а тем самым и резко повысить ценность образования. Низкая востребованность знаний является одним из наиболее характерных показателей того, что общество находится в состоянии застоя. B обществе динамичном не может быть безразличия к профессиональной подготовке граждан. Мы должны ясно представлять себе, что обновление нашего общества не возможно без значительного повышения уровня культуры всего народа. Чем в большей степени демократизируется общество, тем острее в нем потребность в знаниях. Демократия не совместима с невежеством. Она либо отвергает его, либо, не способная справиться с ним, неминуемо деградирует в диктатуру.

Литература

История древнего мира (учебник для вузов). - M.: Госполитиздат. 1966. История механики с древнейших времен до конца 18 века. - M.: Наука. 1983. История России с древности до наших дней: Пособие для поступающих в вузы ( Под ред. Зуева H.M. - M.: Высш. шк., 1994. История с древнейших времен до конца 18 века ( учебник) / Под ред. РыбаковаВ.А. - M.: Высш.шк., 1983. История СССР. Эпоха социализма (1917-1957 гг.) - M.: Госполитиздат., 1957. История России. B 3ч. - M.: Знание., 1994. История России. B 2 ч. / Под редакцией Лигмана Б.В. - Екатеринбург.,1995. От махин до роботов. - M.: Современник., 1990. Развитие техники в CCCP 1917-1977 гг. - M.: Наука., 1978. Творцы научно-технического прогресса. - M.: Знание.,1982 ( Новое в жизни, науке и технике. Сер. “Техника”, № 12). Бардин И.П. Жизнь инженера. - M.. 1938. Баснин Я.З. И творцы и мастеровые. - Мн.: Высш.шк., 1984. Барышников M.H. История делового мира России: Пособие для студентов вузов. - M.: AO “Аспект-Пресс”., 1994. Баранов А.П. Заглянуть за горизонт. - M.: Знание., 1981. Берг А.И. A.C. Попов, радиоэлектроника и прогресс. - M.: Знание., 1959. Васильев M., Гущев С. Репортаж из 21 века: Мы записали рассказы 29 советских ученых о науке и технике будущего. - M.: Советская Россия., 1958. Верт H. История советского государства 1900-1991 гг. - M.: ПрогрессАкадемия., 1992. Веселовский O.H., Штейнберг А.Я. Энергетическая техника и ее развитие. - M.: Высш.шк., 1976. Виргинский B.C. Очерки истории науки и техники XVI-XIX вв. - M.: Просвещение, 1984. Виргинский B.C. Творцы новой техники в крепостной России: Очерки жизни и деятельности выдающихся русских изобретателей XVIII- первой половины XIX в. - M.: Учпедгиз, 1962. Виргинский B.C. Джордж Стефенсон - выдающийся английский инженер- изобретатель: K 175 - летию со дня рождения. - M.: Знание, 1956. Горохов В.Г. Знать, чтобы делать ( История инженерной профессии и ее роль в современной культуре). - M.: Знание, 1987. Гумилевский Л.И. Русские инженеры. - M.: МГ, 1947. Гумилевский Л.И. Мастера техники. - M.: Учпедгиз., 1949. Гараевская И. Русские инженеры до... и после... // Вестник высш. шк. - 1992, № 4-6. Гарин Д. Зубр. Новый мир, № 2, 1987. Данилевский B.B. Русская техника. - Л.: Лениздат, 1949. Демьянов В.П. Призвание. Творцы новой техники. (о русских инженерах). Серия “Техника”, № 8, 1989. Долматовский Ю.А. Автомобиль за 100 лет. - M.: Знание., 1986. Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование: Современные методы проектного анализа. - M.: Мир.,1976. Длугач T.B. Человек в мире техники и техника в мире человека. - M.: Политиздат., 1978.

32.3ворыкин A.A. История техники. - Л.: ГЖиК, 1949.