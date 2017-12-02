» » Российское инженерное дело в истории (часть 14)

Российское инженерное дело в истории (часть 14)

 

Заключение

 

История инженерного дела - история человечества. Если считать, что история человека современного типа насчитывает 40 тыс. лет, а каждое новое поколение появляется через 25 лет, то история человечества, начиная с кроманьонца (человека современного типа), насчитывает всего 1600 поколений.

Из них 1200 поколений людей прожили в пещерах, 240 - в условиях существования письменности, 22 - имели возможность читать напечатанные книги. При электрическом освещении живет лишь пятое поколение людей. Автомобили, самолеты, радио, кинематограф стали входить в нашу жизнь всего около 100 лет назад, практически в XX столетии. Телевидение существует около 60 лет, а компьютеры - менее 50 лет.

Аграрная революция, совершившаяся около 10 тыс. лет назад, сделала человека-кочевника человеком, ведущим оседлый образ жизни. Он перешел от присваивающей формы ведения хозяйства к производящей, связанной с развитием земледелия и скотоводства.

Существенные изменения в технологии производства связывают с XVIII веком. Известный американский социолог Д. Белл выделяет три важнейших радикальных преобразования:

- широкое использование силы пара, изобретение Д. Уаттом (1777 г.) парового двигателя;

- использование электричества и химии - конец XIX столетия;

- изобретение компьютера и телекоммуникаций.

Технологические революции позволили резко увеличить объем производства и изменить характер труда человека. Изменение характера труда человека - важнейшая составляющая деятельности той группы людей, которая называет себя инженерами.

Инженерная деятельность - особый вид высококвалифицированного умственного труда, связанного своим содержанием с использованием законов природы и инженерно-технических принципов в практике разработки и внедрения новых машин и механизмов, создания новых материалов и технологических процессов и операций, а также обслуживания производства с помощью инженерных методов и средств, а так же контролем за социальными последствиями научно-технических нововведений. Наука и технология стали ведущей силой цивилизации. Появление новых открытий и знаний в XX веке приобрело невиданный прежде темп. Если в 59-х гг. количество научных знаний удваивалось за 10-15 лет, то в середине 90-х - объем знаний удваивается в различных отраслях знания за разные сроки:

- машиностроение - каждые 10 лет;

- радиоэлектроника - 5 лет;

- космические исследования - 3 года;

- ядерная и лазерная техника - 2 года.

Инженерная деятельность в настоящее время требует не только глубоких теоретических знаний, но и широкого кругозора, умения связать свои решения и обосновать их, прежде чем внедрять их в практическую жизнь. Эффективное развитие экономики на базе научно-технического прогресса возможно лишь при наличии высококвалифицированных инженерных кадров. Готовить такие кадры и призвана сегодня высшая техническая школа России, переживающая в настоящее время период реформаций.

Беспрецедентный динамизм нашего времени, быстрая смена технологий, постоянная потребность в новых знаниях породили новую проблему - чему учить и как учить сегодня? Подготовка инженерных кадров России в настоящее время идет по пути демократизации, гуманизации, гуманитаризации, повышения фундаментальности образования, компьютеризации и интеграции образования как на национальном, так и мировом уровнях.

Переход экономики к рынку должен вывести, наконец, страну из оцепенения, пробудить вкус к новациям, а тем самым и резко повысить ценность образования. Низкая востребованность знаний является одним из наиболее характерных показателей того, что общество находится в состоянии застоя. B обществе динамичном не может быть безразличия к профессиональной подготовке граждан. Мы должны ясно представлять себе, что обновление нашего общества не возможно без значительного повышения уровня культуры всего народа. Чем в большей степени демократизируется общество, тем острее в нем потребность в знаниях. Демократия не совместима с невежеством. Она либо отвергает его, либо, не способная справиться с ним, неминуемо деградирует в диктатуру.

 

Литература

  1. История древнего мира (учебник для вузов). - M.: Госполитиздат. 1966.
  2. История механики с древнейших времен до конца 18 века. - M.: Наука. 1983.
  3. История России с древности до наших дней: Пособие для поступающих в вузы ( Под ред. Зуева H.M. - M.: Высш. шк., 1994.
  4. История с древнейших времен до конца 18 века ( учебник) / Под ред. РыбаковаВ.А. - M.: Высш.шк., 1983.
  5. История СССР. Эпоха социализма (1917-1957 гг.) - M.: Госполитиздат., 1957.
  6. История России. B 3ч. - M.: Знание., 1994.
  7. История России. B 2 ч. / Под редакцией Лигмана Б.В. - Екатеринбург.,1995.
  8. От махин до роботов. - M.: Современник., 1990.
  9. Развитие техники в CCCP 1917-1977 гг. - M.: Наука., 1978.
  10. Творцы научно-технического прогресса. - M.: Знание.,1982 ( Новое в жизни, науке и технике. Сер. “Техника”, № 12).
  11. Бардин И.П. Жизнь инженера. - M.. 1938.
  12. Баснин Я.З. И творцы и мастеровые. - Мн.: Высш.шк., 1984.
  13. Барышников M.H. История делового мира России: Пособие для студентов вузов. - M.: AO “Аспект-Пресс”., 1994.
  14. Баранов А.П. Заглянуть за горизонт. - M.: Знание., 1981.
  15. Берг А.И. A.C. Попов, радиоэлектроника и прогресс. - M.: Знание., 1959.
  16. Васильев M., Гущев С. Репортаж из 21 века: Мы записали рассказы 29 советских ученых о науке и технике будущего. - M.: Советская Россия., 1958.
  17. Верт H. История советского государства 1900-1991 гг. - M.: ПрогрессАкадемия., 1992.
  18. Веселовский O.H., Штейнберг А.Я. Энергетическая техника и ее развитие. - M.: Высш.шк., 1976.
  19. Виргинский B.C. Очерки истории науки и техники XVI-XIX вв. - M.: Просвещение, 1984.
  20. Виргинский B.C. Творцы новой техники в крепостной России: Очерки жизни и деятельности выдающихся русских изобретателей XVIII- первой половины XIX в. - M.: Учпедгиз, 1962.
  21. Виргинский B.C. Джордж Стефенсон - выдающийся английский инженер- изобретатель: K 175 - летию со дня рождения. - M.: Знание, 1956.
  22. Горохов В.Г. Знать, чтобы делать ( История инженерной профессии и ее роль в современной культуре). - M.: Знание, 1987.
  23. Гумилевский Л.И. Русские инженеры. - M.: МГ, 1947.
  24. Гумилевский Л.И. Мастера техники. - M.: Учпедгиз., 1949.
  25. Гараевская И. Русские инженеры до... и после... // Вестник высш. шк. - 1992, № 4-6.
  26. Гарин Д. Зубр. Новый мир, № 2, 1987.
  27. Данилевский B.B. Русская техника. - Л.: Лениздат, 1949.
  28. Демьянов В.П. Призвание. Творцы новой техники. (о русских инженерах). Серия “Техника”, № 8, 1989.
  29. Долматовский Ю.А. Автомобиль за 100 лет. - M.: Знание., 1986.
  30. Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование: Современные методы проектного анализа. - M.: Мир.,1976.
  31. Длугач T.B. Человек в мире техники и техника в мире человека. - M.: Политиздат., 1978.

32.3ворыкин A.A. История техники. - Л.: ГЖиК, 1949.

  1. ЖуковаЛ.Н. Лодыгин. - M.: Молод. гвардия., 1989.
  2. Инженер-изобретатель. - M.: Знание., 1991. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Техника” № 3).
  3. Иванов B.A. Инженерная экология. / Под редакцией Медведева Л. - Л.: ЛГУ., 1989.
  4. Кириллин B.A. Страницы истории науки и техники. - M.: Наука., 1986.
  5. Королева T. Престиж инженера. Былое (газета), № 2, 1993.
  6. Кочин H. Кулибин: Художественный очерк. - M.: Советская Россия., 1972.
  7. Крыштановская О. Инженеры. (Становление и развитие социальной группы). - M.: Наука. 1989.
  8. Кугель C.A., Никандров O.M. Молодые инженеры (Социологические проблемы инженерной деятельности). - M.: Мысль., 1971.
  9. Купцов В.И. Мир на пороге XXI столетия. - Чебоксары.: Клио., 1993.
  10. ЛисичкинВ. Достижения современнойтехники. 4.3. - M.: Знание., 1991.
  11. Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. /Под ред. Кузнецова И.В. - M.: Наука., 1965.
  12. Мангутов И.С. Инженер (Социолого-экономический очерк). - M.: Советская Россия., 1973.
  13. Нестеров В.Г. Этика инженера. (Социологический очерк). - Св-к.: 1969.
  14. Никифорова T.P. Осип Иванович Сомов. - M.: Наука., 1964.
  15. Половинкин И.И. Основы инженерного творчества. - M.: Знание., 1988.
  16. Прудников B.E. Пафнутий Львович Чебышев: 1821-1894. - M.: Наука., 1976.
  17. Рассказы о руссом первенстве / Под ред. Орлова В. - M.: Молодая гвардия, 1950.
  18. Семенов C.A. Развитие техники в каменном веке. - Л.: Наука., 1968.
  19. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учебное пособие для вузов. - M.: Курсив., 1995.
  20. Скаржинский М.И. Труд инженера. - M.: 1977.
  21. Соловьева A.M. Промышленная революция в России в XIX в. - M.: Наука., 1990.
  22. Симоненко О.Д. Сотворение техносферы. (Проблемное осмысление истории техники). - M.: SvR-Apryc, 1994.
  23. Современная философия науки: Хрестоматия. - M.: Наука. 1994.
  24. Степин B.C., Горохов Β.Γ., Розов M.A. Философия науки и техники. - M.: Контакт-Альфа., 1995.
  25. Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России и СССР. - M.: 1995.
  26. Тарабукин H.M. Очерки по истории костюма. - M.: ГИТИС, 1994.
  27. Шаповалов E.A. Общество и инженер. - Л.: 1984.
  28. Шугуров Л.М. Автомобили России и СССР: B 2-х ч. - M.: НЛБИ., 1993.
  29. Шляхтинский К. Автомобиль в России: История автомобиля. - M.: Хоббикнига., 1993.
  30. Шостьин H.A. Очерки истории русской металлургии: XI - начало XX века. - M.: Изд-во стандартов., 1990.
  31. Чеканов A.A. Виктор Львович Кирпичев: 1845-1913. - M.: Наука., 1982.
  32. Хрестоматия по истории России: в 4 т. - M.: МИЛОС - Международ. отношения., 1995.
  33. Горохов Β.Γ., Розин B.M. Введение в философию техники. M., 1998.
  34. ШухардинС.В. Основы истории техники. - M., 1961.
  35. Степин B.C., Горохов Β.Γ., Розов M.A. Философия науки и техники. - M., 1996.
  36. Мелещенко Ю.С. Техника и закономерности её развития. - M., 1970.
  37. Гудожник Г.С. Научно-технический прогресс: сущность, основные тенденции. - M., 1970.
  38. Иванов Б.И., Чешев B.B. Становление и развитие технических наук. - M., 1977.
  39. Пигров K.C. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. - M., 1979.
02 декабрь 2017 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Российское инженерное дело в истории (часть 13)
Тайны истории

Российское инженерное дело в истории (часть 13)

Воплощая в жизнь заветную мечту Петра I о том, что “науки совьют себе прочное гнездо в России”, не одно поколение российских ученых, инженеров, техников принимало участие в создании и
Российское инженерное дело в истории (часть 10)
Тайны истории

Российское инженерное дело в истории (часть 10)

Промышленные предприятия России в конце XIX - начале XX века почти целиком находились во власти иностранцев.
Российское инженерное дело в истории (часть 6)
Тайны истории

Российское инженерное дело в истории (часть 6)

Возникновение капитализма было подготовленно общественным разделением труда и развитием товарного хозяйства в недрах феодализма. Великие географические открытия (XV-XVIIBB.) и захват колоний
Российское инженерное дело в истории (часть 4)
Тайны истории

Российское инженерное дело в истории (часть 4)

Сегодня трудно судить о времени зарождения искусств и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий.  
Российское инженерное дело в истории (часть 2)
Тайны истории

Российское инженерное дело в истории (часть 2)

Практическая деятельность инженера охватывает в наше время весьма обширную область человеческих знаний. Так, знаний выдающегося инженера и величайшего ученого древнего мира Архимеда было достаточно,
Российское инженерное дело в истории (часть 1)
Тайны истории

Российское инженерное дело в истории (часть 1)

“Гений нашего двадцатого века выражается в инженерии”, - говорил Альберт Эйнштейн. Действительно, в жизни современного общества инженерная деятельность играет все возрастающую роль.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Работа в Яндекс таксиКупить курткуТеория копного государственного строительства (часть 5)Теория копного государственного строительства (часть 3)Теория копного государственного строительства (часть 4)Можно ли купить гироскутер недорого?Почему столь важно иметь стратегический план производстваСадово парковые светильники


Свежие Статьи
Российское инженерное дело в истории (часть 14)

Российское инженерное дело в истории (часть 14)

Российское инженерное дело в истории (часть 13)

Российское инженерное дело в истории (часть 13)

Российское инженерное дело в истории (часть 12)

Российское инженерное дело в истории (часть 12)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+