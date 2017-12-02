Российское инженерное дело в истории (часть 13)

Современное состояние высшей технической школы

Воплощая в жизнь заветную мечту Петра I о том, что “науки совьют себе прочное гнездо в России”, не одно поколение российских ученых, инженеров, техников принимало участие в создании и совершенствовании современной высшей школы.

Именно высшие учебные заведения являются теми социальными институтами, на которые возложена ответственность за сохранение громадного интеллектуального наследия, накопление и воспроизводство культурных ценностей, создание новых инженерно-архитектурных шедевров, решение практических задач на основе применения совершенных механизмов хозяйствования, применения прогрессивных технологий, формирования новых профессиональных отношений.

Оценивая современную высшую техническую школу, необходимо отметить, что она соответствует в целом тем требованиям, которые предъявляются сегодня к специалистам по многим направлениям, прежде всего, естественно-научным, техническим и многим другим, по которым она готовила, да и сейчас готовит специалистов высокого класса. Подтверждением этого могут служить сформировавшиеся авторитетные научные школы, возглавляемые такими выдающимися учеными, как И.И. Мечников, K.A. Тимирязев, Д.И. Менделеев, A.C. Попов, H.E. Жуковский, И.П. Павлов, M.C. Иоффе, Б.Б. Кадамцев, Н.Г. Басов, И.В. Курчатов, A.M. Бутлеров, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский и многие, многие другие.

Российский гений внес большой вклад в культуру, экономику, науку и технику не только своей страны. Фундаментальность в ряде важнейших сфер технического творчества, помогающая решению нетрадиционных задач, давала многим выходцам из России преимущество перед зарубежными коллегами в науке и технике. Среди таких выдающихся творцов, не заслуженно забытых на родине могут быть названы имена авиаконструктора И.В. Сикорского, изобретателя в области телевидения B.K. Зворыкина, конструктора первых в мире морских суперлайнеров В.И. Юркевича, одного из основоположников радиационной генетики H.B. Тимофеева-Ресовского, создателя взрывного устройства для атомной бомбы Г. Кистяковского, обладателя более 70 американских патентов, крупного специалиста по переработке нефти B.H. Ипатьева, крупнейшего ученого в области теоретической и прикладной механики С.П. Тимошенко и многих других.

Российская система подготовки инженерных кадров началась с преобразований Петра I и до конца XIX века добилась значительных успехов. K 1885 г. в России действовало 6 университетов, при которых открывались педагогические институты и пансионаты для подготовки в вузы. Расширилась сеть технических учебных заведений: 20 кадетских корпусов, Императорская военная академия, Артиллерийская и Инженерная академии, которым принадлежало большинство открытий в механике и технике, институты инженеров путей сообщений, Горный, Технологический, Земледельческая школа, техническое училище, Строгановское училище декоративно-прикладных искусств и ряд других. Уже к концу XIX века в России было более 60 вузов, в том числе 11 крупных университетов.

После Октябрьской революции 1917 г. основы высшего образования в России, в том числе и технического, формировались с учетом нарождавшейся командно-административной системы. B системе высшей школы необходимо было подготовить большое количество специалистов, организовать массовое обучение сложным профессиям, в том числе и лиц, не имевших законченного среднего образования, в условиях, когда в стране три четверти населения было неграмотным. Однако, даже в столь сложное для нашей страны время, уделялось большое внимание развитию высшего образования в стране. Уже в 1923 г. число высших учебных заведений достигло 250, в том числе 21 университет. B 1931-1932 гг. число высших учебных заведений достигло 701, в которых обучалось более 400 тысяч человек, а еще через три десятилетия количество студентов возросло до 4 850 тысяч человек, в том числе в России до 2 671 тысяч человек.

За время своего существования система образования претерпевала неоднократные попытки реформирования. Первая реформа осуществлялась в советское время в 1917-1934 гг. и была направлена главным образом на усиление государственного контроля в области образования. Вторая реформа, продолжавшаяся с 1934 по 1958 гг. была направлена на усиление связи школы с производством, техническое высшее образование становилось приоритетным. Третья реформа с 1965-1975 гг. предусматривала массовую математизацию наук, усиливались требования к знаниям основ обществоведения.

Российская система подготовки инженерных кадров, безусловно, отражала то, что в течении 75 лет формировалось в экономической, политической, социальной и культурной жизни России после 1917 г. Основное внимание уделялось подготовке специалистов для ведущих отраслей промышленности, причем узкая специализация начиналась уже на младших курсах вузов. От такого построения подготовки кадров мы унаследовали серьезные перекосы в области инженерного образования. Сейчас доля инженеров в общем числе занятого населения России составляет 5.2 %, в то время как в США - 1.4 %, Германии - 2.5 %, Великобритании - 1 %, Японии - 2.5 %. Сегодня в России на десять инженеров и техников приходится 14 специалистов нетехнического профиля, а в США - 114, в Германии - 39, во Франции - 32 специалиста.

От административно-командной системы мы унаследовали одну из особенностей нашей действительности: если раньше наличие партийного билета в кармане и диплома о высшем техническом образовании обеспечивало служебный рост до самых высоких ступеней общественного положения, TO B настоящее время произошла небольшая переориентация - достижение высокого положения в обществе за счет диплома высшего учебного заведения и наличия ученой степени в одной из гуманитарных областей знания. Именно это, а не стремление получить глубокие знания, а затем продолжить самообразование в этой области, становится целью для современного молодого человека, стоящего перед выбором своего жизненного пути. Ha опасность такого положения обращал внимание великий русский просветитель H.A. Рубакин еще более 80 лет тому назад. Еще в далекие предреволюционные годы он писал: “Действительно образованный человек не тот, кто окончил какое-либо, хотя бы даже и высшее, учебное заведение, - мало ли узких специалистов или неучей из них выходит... Вовсе не в этом самая суть образования. Суть его в том влиянии, которое оно может и должно производить на окружающую жизнь, в той силе, которую дает человеку образование для переделки окружающей жизни” (Цит. по Кинелев В.Г. Объективная необходимость. - M.: Республика, 1995. с. 98).

Реформа высшего образования России, начавшаяся в 1990 r., - объективная необходимость, насущная потребность общества: новое поколение российских граждан вступает в активную жизнь в условиях, когда идут мучительные поиски социально-политических ориентиров, адекватных формирующимся рыночным отношениям, закладывается фундамент демократического правового государства. Успех преобразований во многом будет зависеть от предоставления гражданам широких возможностей для раскрытия их потенциала, использования ими способностей в деле созидания.

Время перемен, коснувшееся высшей школы России на современном этапе, со всеми достоинствами и недостатками - веление современной цивилизации. Мы идем к качественно иному сообществу народов, к единому экономическому пространству, единой системе коммуникаций, информации, к цивилизации, где гармония с природой и бережное отношение к человеку, надо верить, будут приоритетными. Вместе в XX веком уходят в небытие полярность и крайность суждений, нетерпимость к инакомыслию, рожденные предшествующими столетиями. Bce очевиднее становится восприятие мира не как единого целого, а как некоего пространства, разделенного непреодолимыми государственными и этническими границами.

Законом Российской Федерации 1992 г. “Об образовании” определены основные положения организации и осуществления образования, в том числе высшего. B соответствии в этим законом государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;

- светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;

- свобода и плюрализм в образовании;

- демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Автономность образовательных учреждений.

Государство гарантирует гражданам на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Начавшаяся реформа высшего образования, в том числе и технического, предусматривает внедрение в практику подготовки специалистов многоуровневой системы. вводимая многоуровневая подготовка имеет четыре этапа ( Рис.4).

Первый этап - неполное высшее образование, базирующееся на двухгодичных образовательных программах, в который входят, в основном, общенаучные и гуманитарные дисциплины. Ha основе неполного высшего образования реализуется программа профессиональной подготовки со сроком до полутора лет.

Реализация первого этапа высшего профессионального образования позволит студенту не только получить профессиональную подготовку, HO и принять обдуманное решение о необходимости и возможности продолжения образования.

Второй этап - полное высшее образование (базовое высшее образование). Он включает в себя образовательные и профессиональные программы, направленные на расширение общенаучного и гуманитарного образования и получения основ профессиональной подготовки по одному из направлений науки, техники и культуры.

Лицам, успешно завершившим образование на этой стадии, присваивается степень бакалавра по избранному направлению подготовки. Срок подготовки для получения степени бакалавра составляет не менее двух лет на базе неполного высшего образования, а на базе среднего образования - не менее четырех лет.

Третий этап - полное высшее образование, обеспечивающее подготовку специалистов с квалификацией “магистр” или квалификацией “дипломированный специалист”. Образовательная программа подготовки дипломированных специалистов длится пять лет и включает гуманитарные, социально-экономические и естественно-научные дисциплины общенаучного характера, общепрофессиональные дисциплины, а также теоретическую и практическую подготовку по специальности и специализации, предполагающую различные виды профессиональной деятельности выпускника.

Рис. 4. Структура высшего образования

Четвертый этап (аспирантская подготовка) предусматривает реализацию специальных образовательных и научно-исследовательских программ,

направленных на подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации из числа лиц, имеющих полное высшее образование и выполнивших работу на соискание ученой степени кандидата наук.

Таким образом, диверсификация программ высшего образования не разрушает традиционную для России образовательную систему, а дополняет ее.

Сегодня система высшего образования России вместе со всей страной переживает все трудности переходного периода, становления новых социально-экономических отношений. Однако необходимо отметить, что за небольшой промежуток времени с начала реформы в высшей школы России наметился целый ряд положительных тенденций, обеспечивающих отечественным вузам возможность функционировать во вновь складывающихся экономических отношениях, готовить инженерно-технические кадры на основе современных требований с учетом следующих факторов: перехода к многоуровневой форме обучения; усиления вариативности и индивидуализации обучения в сочетании с повышением роли образовательных стандартов и требований к качеству образования; формирования альтернативных негосударственных учебных заведений, особенно в области общего среднего и высшего профессионального образования.

Сохранение и дальнейшее развитие российской школы подготовки инженерных кадров, вузовских научных школ является первостепенной необходимостью современности. Обладая мощным интеллектуальным потенциалом технические вузы России хорошо подготовлены к организации широкого освоения инновационных процессов, позволяющих готовить кадры, способные создавать высокотехнологическую продукцию, в которой так нуждается сегодня промышленность России.

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