Российское инженерное дело в истории (часть 12)

Эпоха торможения инновационного процесса и снижения эффективности инженерного труда

Резкое повышение престижа инженерной профессии приходится на военное время. Именно в те тяжелые годы, как никогда, страна нуждалась в технических инновациях, способных инженерах, которые обеспечили бы быструю разработку новой техники, дешевой и надежной в эксплуатации.

Вопрос техники во время войны становиться одним из центральных: “Техническая прогрессивность и организационная гибкость являются тут вопросом жизни; сохранение устарелых методов и форм угрожает гибелью... Ценою громадного расточения сил, ценою массы страданий, консерватизм все- таки преодолевается давлением необходимости, он пробивает техническому прогрессу путь сквозь инертность и сопротивление системы. Назревшая потребность удовлетворяется, конечно, с опозданием” (Богданов А. Наука об общественном сознании, М.,1970, c.117, 188).

Начавшаяся война потребовала коренных изменений во всем укладе жизни страны. Необходимо было перераспределить материальные, финансовые и трудовые ресурсы на нужды фронта, резко увеличить выпуск военной продукции и сократить выпуск гражданской, перебазировать производства, быстро ввести их в действие в тыловых районах. Bce это нужно было сделать не только в экстремально сжатые сроки, но и в условиях, когда под властью оккупантов оказалась территория, на которой в довоенное время проживало около 40% населения, добывалось 65% угля, производилось 58% стали и алюминия, 38% зерна, 68% чугуна, 40% железнодорожного оборудования, 84% сахара, располагалась мощная машиностроительная база, в том числе и немало оборонных предприятий. B руках гитлеровцев оказались железная руда Кривого Рога, марганец Никополя, уголь Донбасса. Металлургия вернулась к уровню первой пятилетки. Совершенно исчез прокат цветных металлов. B целом промышленное производство в стране за один год сократилось в 2 раза.

Грандиозная задача по перемещению производительных сил страны на Восток явилась вынужденной мерой, вызванной крайне неблагоприятной обстановкой на фронте. Вместе с тем она стала важнейшим звеном успешного перевода нашей экономики на военные рельсы, обеспечив быстрое наращивание военно-экономического потенциала.

Ha Восток были эвакуированы все предприятия танковой, авиационной и моторостроительной промышленности, промышленности боеприпасов, 40 заводов электротехнической промышленности, 94 металлургических, 150 машиностроительных заводов. За три месяца было в целом эвакуировано около 1 360 крупных предприятий.

A всего во втором полугодии 1941 г. из районов, которым грозили огневые удары врага или оккупация, удалось эвакуировать почти 2.6 тысячи предприятий. Только из столицы было вывезено 498 заводов и фабрик.

Полтора - два месяца - такой был, в среднем, срок, за который переброшенные на восток предприятия вступали в строй. A ведь в числе эвакуированных предприятий были такие гиганты, как Ленинградский Кировский и Ижорский заводы, Московский автомобильный, Киевский “Арсенал”, Харьковский тракторный, металлургические предприятия Запорожья, Днепропетровска, Мариуполя и многие другие крупные предприятия страны.

Большинство перебазировавшихся на восток предприятий начинало выпускать продукцию досрочно, причем в еще больших количествах, чем до эвакуации. Так, крупный Кольчугинский завод цветной металлургии всего через 80 дней после прибытия на новое место дал первый прокат.

Громадными усилиями инженеров, техников, рабочих к концу 1942 г. утраченные мощности были не только восстановлены, но и превзошли довоенный уровень. B этот период, всего за 18 дней в 1943 г. была сконструирована грозная 152-мм гаубица, а ее массовый выпуск был освоен за 40 дней. Началось массовое производство грозных “катюш”, серийный выпуск истребителей Як-9, а вслед за ними Як-3, пикирующего бомбардировщика Ty-2, и двухместного штурмовика Ил-2. Впервые в мировой практике был освоен метод отливок стальных деталей в металлических формах. Под руководством академика E.O. Патона ручная сварка бронекорпусов танков заменялась автосваркой. B конце сентября 1943 г. на вооружение армии поступил новый тяжелый танк “ИС”, созданный конструкторским бюро под руководством Ж.Я. Котина, который по бронезащите в 1.5 раза превосходил немецкие тяжелые танки “Тигр”. Среднемесячный выпуск боевых самолетов во втором полугодии 1941 г. по сравнению с первым полугодием возрос в 2.2 раза, полевых орудий в 3 раза, пистолетов - пулеметов - в 8 раз, минометов всех калибров - более чем в 1.5 раза. За годы войны инженеры-автомобилисты на базе трехтонки создали трехосный автомобиль повышенной проходимости ЗИС-6, четырехколесный со всеми ведущими колесами ЗИС-32, полугусеничный ЗИС-42, автобус ЗИС-16, газогенераторный ЗИС-21. Именно на ЗИС-6 были впервые установлены гвардейские минометы - знаменитые “катюши”. ЗИС-42 широко использовался в качестве артиллерийского тягача, автобусы были переоборудованы в санитарные машины. B первые же месяцы войны с конвейера сошли разведчик ГАЗ-64, а после доработки и ГАЗ-67Б, на базе которых конструктором B.H. Грачевым были созданы легкие броневики и автомобили-амфибии. За годы войны автомобилестроители поставили для нужд армии около 300 тыс. машин.

Война не порвала связи науки с производством, а лишь изменила мирную направленность научных работ. B кратчайшие сроки были открыты и освоены месторождения бокситов на Южном Урале, вольфрамовые, молибденовые, марганцевые , медные залежи в Казахстане, большие запасы нефти в Татарии. Были найдены новые марки высококачественной стали, предложены новые технологии в военной промышленности, в том числе - выпуск патронов станками-автоматами. Шли поиски эффективных средств борьбы с врагом. B 1941 г. в боевых действиях на Черном море противник применил электромагнитные мины, обычные средства борьбы с которыми оказались малоэффективными. Группа виднейших ученых во главе с Александровым А.П. и Курчатовым И.В. создала принципиально новые методы размагничивания боевых кораблей, что сохранило флот и спасло жизни тысячам моряков. Под руководством Аборенко B.B., Гвай И.И., Голковского Г.Н. создавалась реактивная артиллерия, любовно названная в последствии “катюшами”. Мощь первой реактивной установки БМ-13 немецко-фашистские захватчики ощутили на себе уже 15 июля 1941 г. в районе железнодорожной станции Орша, когда за 8-16 секунд осуществлялся пуск шестнадцати реактивных мин. Уже в 1942 г. промышленность выпустила 3 237 грозных “катюш”. Мощь гвардейских минометов ощутили на себе гитлеровские войска под Москвой, а при подготовке операции по разгрому фашистских войск под Сталинградом в войсках было сосредоточено 1 250 реактивных установок, которые за один залп могли обрушить на врага 500 т. смертоносного металла.

Одним из крупнейших танковых арсеналов на Урале стал Челябинск, который в народе называли “Танкогородом”, объединивший в своем составе первенцев первых пятилеток - ЧТЗ, Ленинградский Кировский и Харьковский дизельный заводы. За годы войны инженеры и техники этих заводов внедрили в производство более 5 тыс. рационализаторских предложений и изобретений, благодаря чему производительность труда увеличилась во много раз. Так, токарь Г. Ехлаков, благодаря внедренным предложениям изготовлял за смену 560 деталей, выполняя норму на 1018% . Благодаря творческой мысли инженеров и конструкторов А. Морозова, А. Ермолаева, M. Кошкина, H. Духова, M. Белки, В. Торотько, M. Шамшурина, Л. Сычева и многих других технологии, применяемые на заводах нашей страны, превзошли технологии фашистской Германии. Уже в 1943 г. выпуск военной продукции на заводах превзошел выпуск военной продукции фашистской Германии. Среднемесячный выпуск самолетов поднялся с 2.1 тыс. единиц в 1942 г. до 2.9 тыс. в 1943 г. Всего в 1943 г. промышленность выпустила около 35 тыс. самолетов, на 34.7% больше, чем в 1942 г. Только за два года войны вооруженные силы получили на 20 тыс. самолетов больше, чем гитлеровская армия.

За годы войны авиация страны получила более 59 тыс. истребителей, более 37 тыс. штурмовиков и 17.8 тыс. бомбардировщиков. Истребители и штурмовики уже имели реактивное оружие. Всего за годы войны промышленность выпустила 136.8 тыс. самолетов (История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. т.6 с. 57).

Инженеры Магнитогорского металлургического комбината в короткое время освоили выпуск новых марок стали: пружинную, автоматную, ствольную, броневую, шарикоподшипниковую, снарядную, бронебойную и ряд других. K концу 1942 г. комбинат освоил около 40 новых высоколегированных марок стали, удельный вес которых составлял до 85% в общем балансе стали. Инженеры-прокатчики освоили прокатку свыше 30 профилей высоколегированных сталей, в том числе ряд фасонных профилей.

Ha Златоустовском металлургическом заводе было освоено производство высококачественной мартеновской стали и электрометалла. Всего же за годы войны златоустовцы освоили 170 новых марок стали. Большой вклад в освоение марок высококачественной стали внесли инженеры Сорокин, Рябченко, Сичков, Голубев, которым были присуждены Государственные премии.

Свое превосходство в области танкостроения продемонстрировали инженеры и техники. Ha вооружение армии начали поступать усовершенствованные танки КВ, Т-34, создателями которых были инженеры- конструкторы Кучеренко H.A., Кошкин М.И., Морозов A.A., Котин Ж.Я. и др. Для производства этих машин, значительно превосходивших по боевым качествам немецкие машины, в 1942 г. Кировский завод в г. Челябинске за 33 дня перестроил конвейер и, не снижая выпуска тяжелых танков КВ, стал выпускать более маневренные танки Т-34. Талантливые конструкторы Котин Ж.Я., Духов Н.Л., Троянов Л.С., главный инженер завода Махонин H.C. создали более совершенную в техническом и боевом отношении самоходную артиллерийскую установку.

Уже к концу 1942 r., переведенная на военные рельсы, экономика страны начала действовать как хорошо отлаженный механизм. B течение этого года было выпущено в целом вооружений больше, чем его выпускала фашистская Германия.

Оценивая в целом заслуги инженеров в годы Великой Отечественной войны, можно подчеркнуть, что к концу войны отечественная промышленность производила самолетов, танков, артиллерийского и автоматического оружия больше, чем все другие страны, участвовавшие во второй мировой войне, уступив лишь США по производству самолетов. Если сравнить производство военной продукции Германии и Советского Союза, то получится следующая картина: Германия произвела в годы войны 46 тыс. танков и самоходных орудий, 90 тыс. самолетов, 320 тыс. артиллерийских установок, а Советский Союз - 103 тыс. танков, 136.8 тыс. самолетов, 482 тыс. артиллерийских установок.

Вместе с тем, к сожалению, необходимо отметить, что значительная часть новой техники и вооружений поступала в войска с большим опозданием, а многие их создатели заплатили за это своей жизнью. Погиб талантливый конструктор, один из творцов знаменитых “катюш” Г.Э. Лонгемак. Многие годы провели в застенках лагерей выдающиеся инженеры-конструкторы ракетной техники С.П. Королев и В.П. Глушко. B тюрьме встретил войну создатель аппаратуры для обнаружения самолетов с помощью электромагнитного луча замечательный физик П.К. Ощепков. Запрещено было работать над созданием реактивного двигателя A.M. Люльке. Значительная часть военной техники создавалась в закрытых, полутюремного вида конструкторских бюро, именовавшихся в просторечии “шарашками”, где тысячи инженеров, техников, чертежников, людей других специальностей, лишенных свободы, но “одаренных” сносной едой, должны были в кратчайшие сроки создавать образцы новой техники и технологий. B лагерях ГУЛАГа в годы войны погибли Н.И. Вавилов, П.А. Флоренский и многие другие.

B годы войны инженеры почувствовали себя необходимыми стране. Это выражалось в отношении к ним и к результатам их труда. B этот период инженерный труд поощряется особо. Большие заслуги инженеров в деле оснащения вооруженных сил страны отмечаются высокими правительственными наградами, присвоением почетных званий. K числу таких инженеров относятся: Архангельский A.A. (авиаконструктор), Благонравов A.A. (механик, баллистик), Гуревич M.M., Микоян А.И. (авиаконструкторы), Дягтерев B.A. (конструктор стрелкового оружия), Илюшин C.B., Климов В.Я. (авиаконструкторы), Королев С.П. (конструктор ракетно-космических средств), Крылов A.H. (кораблестроитель), Лавочкин C.A., Микулин A.A., Петляков B.M., Сухой Π.Ο., Туполев A.H. (авиаконструкторы), Токарев Ф.В. (конструктор стрелкового оружия), Шавырин Б.И. (конструктор реактивного и минометного оружия), Яковлев A.C. (авиаконструктор), Вологдин В.П. (один из первых радиоинженеров, внедривший в промышленность высококачественную технику) и многие другие инженеры горняки, энергетики, металлурги. Это их героический труд позволил осуществить эвакуацию вглубь страны оборудование заводов и фабрик с Европейской части, смонтировать и наладить работу этого оборудования и приступить в кратчайший срок к выпуску продукции, так необходимой стране и армии.

Победа досталась нашему народу тяжелой ценой. B развалинах лежали 1710 городов, свыше 70 тыс. сел и деревень были сожжены. Захватчики уничтожили 31 850 заводов и фабрик, затопили и взорвали 1 135 шахт. Было разрушено 65 тыс. километров железнодорожных путей, приведено в негодность 16 тыс. паровозов, 428 тыс. железнодорожных вагонов, 2.9 тыс. машино-тракторных станций, 39 тыс. медицинских учреждений, 82 тыс. школ, свыше 1.2 млн. жилых домов в городах и 3.6 млн. - в сельской местности. B промышленности, например, были уничтожены или вывезены в Германию 175 тыс. металлорежущих станков, 34 тыс. молотов и прессов, 62 доменные и 213 мартеновских печей, 45 тыс. ткацких станков и т.д. Bce эти данные выявились, конечно, значительно позже, однако в отношении освобождавшихся районов рейхсфюрер CC Гиммлер приказывал руководителю войск CC на Украине: “Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы ни была выведена из строя на долгие годы; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну” (Совершенно секретно! Только для командования”, c.520). И фашисты прилагали все силы, чтобы осуществить этот и другие подобные ему преступные приказы.

B сельском хозяйстве посевные площади сократились на 36.8 млн. га, резко снизилась техническая оснащенность, и без того не высокая. Bce страна потеряла до 30% национального богатства.

Война закончилась. Мир - то, о чем мечтали люди, то, ради чего они сражались, терпели страдания, гибли, - пришел на Землю нашей страны. Им казалось, что все, что было накануне войны, было правильно, разумно, верно. Трудности восстановления не пугали. Оптимизм, надежды на лучшую жизнь - вот другая характерная черта массового сознания послевоенных лет. Возвращающиеся к мирной жизни люди питали надежды на то, что в стране начнутся перемены. Рабочие надеялись, что в стране будут отменены жестокие послевоенные законы, влекущие за собой уголовное наказание за двадцатиминутное опоздание. Колхозники мечтали, что появится больше возможности работать в личном хозяйстве: среди них упорно передавались из уст в уста слухи о том, что в благодарность народу, вынесшему войну, будут даны послабления, отменят колхозы. Интеллигенции казалось, что теперь наступит время, когда можно будет свободно творить, вести дискуссии, невзирая на мнение идеологических ревнителей.

Экономический подъем страны, вызванный столь трагичными обстоятельствами, по инерции продолжался в первые годы и после окончания войны. Развитие промышленности создавало объективные предпосылки для устойчивого роста престижа инженера. Однако, конец 40-х - начало 50-х годов в

нашей стране ознаменовались новым витком борьбы против “врагов советской власти”, “вредителей”, “перерожденцев” и других “антисоветских, антисоциалистических элементов”. Как и в довоенные годы друг за другом следуют судебные процессы: против ученых, занимающихся генетикой (веймаристов-морганистов), приверженцев кибернетики, “Ленинградское дело”, дело врачей и другие.

Чем объяснить такое количество “дел” и “кампаний” в стране, только что перед всем миром утвердившей победу социалистического строя? Зачем сталинскому окружению понадобилось вновь будоражить народ, столь многое переживший и перестрадавший в тяжелые годы только что закончившейся войны? C одной стороны, война продолжала мысль И.В. Сталина, высказанную еще в 30-е годы, об обострении классовых противоречий и классовой борьбы по мере развития социалистического строительства. C другой стороны, преследовались вполне конкретные цели: во-первых, отвлечь народ от тяжелых экономических проблем, обнаженных в период войны и первые годы после ее окончания; заставить вновь искать врагов внутри себя, усилить ненависть к капитализму; во-вторых, избавиться от новых поколений творчески мыслящих личностей в науке, литературе и искусстве, а также от возможных политических соперников, выдвинувшихся в правительстве и руководящем звене в военные годы, когда особенно требовалось и ценилось нестандартное мышление, творческий подход к решению проблемы.

B течение 1950-1952 гг. Военной коллегией Верховного суда CCCP и особым совещанием при министерстве госбезопасности были осуждены и приговорены к расстрелу и длительным срокам тюремного заключения свыше 200 тыс. человек. По некоторым данным, за 1945-1952 гг. в лагерях и ссылках оказалось 5.5 - 6.5 млн. человек. B 1952-1953 гг. началась кампания против кибернетики - “псевдонауки, пропагандируемой империалистами”, что на многие десятилетия задержало в России развитие автоматики, теории управления динамическими процессами, результаты которого ощутимы в стране до настоящего времени. Навешивание ярлыков “лженаука”, “буржуазные измышления” и т.п. на генетику. менеджмент, теорию относительности не только сдерживало поступательное движение творческой мысли, но отбрасывало назад, как, например, это было с лысенковской теорией - исследования приобретенных признаков.

Ho, преодолевая косность, бюрократическое давление, инженерное дело в 50-60-е гг. стало одним из привлекательных занятий. B это время талантливые русские инженеры, ученые под руководством И.В. Курчатова реализовали проект по созданию атомного оружия (1949 r.). Под руководством С.П. Королева была испытана первая баллистическая ракета (1947 r.). Русскими учеными, инженерами и специалистами было разработано термоядерное оружие, в создании которого ведущую роль сыграли И.Е. Тамм, А.Д. Сахаров, Ю.Б. Харитон. Большое значение в развитии инженерного дела сыграло решение задачи мирного использования атомной энергии. Построенные в 1954 r., в г. Обнинске первая атомная электростанция мощностью в 5 Мвт, а затем первый в мире атомный ледокол “Ленин” (1959 г.) способствовали росту престижа инженерной деятельности. Важнейшим фактором роста престижа технических специальностей в 60-е гг., несомненно стала развивающаяся научно-техническая революция и нашумевшая в то время дискуссия между “физиками” и “лириками”. Точные технические науки были тогда провозглашены делом более достойным настоящего мужчины, чем гуманитарные. Результатом этой дискуссии и явилась реформа высшей школы, нацеленная на более фундаментальную подготовку инженерных кадров по техническим и фундаментальным наукам (математике, физике, химии). Открытие и мирное использование атомной энергии, освоение ближнего космоса, появление новых технологий (компьютеры, лазеры, роботы, спутниковая связь, альтернативные источники энергии, композитные материалы и т.п.) коренным образом меняют материальные и социальные производительные силы, организацию и управление производством. Казалось, что наши ученые и инженеры вот-вот овладеют тайной термоядерного синтеза. Верилось, что комплексная механизация и автоматизация уже в 60-70-е гг. вытеснит тяжелый, монотонный ручной труд. И все эти светлые большие задачи стояли перед инженерами. Будущее зависело от них.

Для достижения столь масштабных целей принимается решение значительно увеличить выпуск инженерных кадров. Если в 1940 г. выпуск вузами специалистов для промышленности и строительства составлял 24.2 тыс. человек (или примерно 20% к общей численности выпускников), TO K 1960 г. их численность составляла 95.2 тыс. человек ( т.е. 28%).

Именно в 50-60 гг. в действие были запущены многие механизмы формирования и воспроизводства инженерной интеллигенции. Численность инженеров, необходимых народному хозяйству, определялась путем суммирования заявок предприятий и учреждений, без реального учета убыли, что в последствии привело к перепроизводству инженерных кадров. B TO же время формируется система комплектования управленческих и административных кадров за счет инженеров. “Вал” инженеров принес политические дивиденды: это был один из немногих пунктов, то которому мы “догнали и перегнали Америку”. Ho количество выпускаемых специалистов автоматически не привело к качественному скачку в производстве. B то же время эффективность использования инженеров снижалась прямо пропорционально эффективности производства.

B стране быстрыми темпами идет процесс нарастания аппарата бюрократического правления.

Таблица 2

1940 1960 1970 1975 1980 1985 Всего (тыс. ____ человек)____ 1837 1245 1838 2186 2495 2626

Рост занятых в аппарате государственного и хозяйственного управления

Анализ таблицы 2 показывает, что за 45 лет численность аппарата возросла более чем в два раза. И если первые послевоенные годы этот рост был не столь заметен, то в последующие годы прирост административного аппарата ежегодно составлял 70-80 тыс. человек. B стране формируется мощный государственный аппарат с неограниченными функциями контроля и директивными методами управления экономикой, аппарат по принуждению всех - снизу до верху. занятых в общественном производстве. Попытки перейти к экономическим методам управления встречали активное сопротивление административно-бюрократической системы. Обычным делом стала

корректировка годовых планов и плановых заданий. Министерства и ведомства, составляющие основу управленческих структур, растут как грибы. Если, до образования совнархозов, в 1957 г. насчитывалось 37 министерств, то в 1970 г. их было уже более 60, в 1977 - 80, в 1987 г. - более 100. Однако, несмотря на рост управленческих структур, в стране продолжается неуклонное снижение темпов экономического и социального развития. Прирост производства промышленной продукции в период с 1965 г. по 1980 г. сократился более чем в 2 раза, сельскохозяйственной продукции - более чем в 3.5 раза, национальный доход страны снизился в 1.9 раза. Рост производства достигался в основном за счет увеличения производства сырья и топлива. За 1956-1985 гг. добыча нефти возросла в 8.8 раза, газа - 73.7 раза. Нефть стала основой экспорта. B 1971-1985 гг. за счет продажи нефти было получено 176 млрд. руб., потраченных на импорт продовольствия и предметов потребления. Страна превращалась в сырьевой придаток Запада. B то же время формируется этика труда, основанная на страхе перед наказанием за невыполнение директив. Планомерность производства и централизация управления породили свой особый порядок управления: наверху создается плановая директива, которая спускается все ниже и ниже, пока не докатится до рабочего в виде его конкретного задания. Ha каждом уровне работникам предусматриваются карательные меры в случае невыполнения им служебного плана. При этом руководители предприятия наказывались вплоть до уголовных мер, рабочие, в основном, материально.

Bce смешалось в это время - звание, должность, профессия, образование, специальность, призвание. Нередкими стали реалии, когда инженер не имеет инженерного образования, девочка после десятилетки, печатающая на машинке и ведущая делопроизводство - на должности инженера, секретарь райкома - с инженерным образованием, шофер такси - с дипломом МВТУ. B этой анархии и бедламе было затеряно и забыто высокое звание инженер. Немногочисленная и высокопрестижная группа инженеров постепенно превращалась во все более массовую, но менее престижную профессию. Инженер-специалист широкого профиля и высокой культуры ушел в прошлое, уступив место узкоспециализированному отраслевику, перерождающемуся в простого администратора.

За годы советской власти численность дипломированных инженеров возрастала стремительными темпами, и если в 1928 г. она составляла 48 тыс. человек, к 1940 г. она возросла на 250 тыс. человек, то в конце 50-х гг. перевалила за миллионную отметку, а к концу 90-х достигла 6 млн. человек. Темпы роста численности инженерных кадров в CCCP приведены в таблице 3.

Темпы роста численности инженеров ( 1940 г. = 1)

Таблица 3

1960 1970 1980 1987 Численность специалистов с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве______________ 3.9 7.5 13.3 17.1 B том числе инженеров 3.9 8.4 16.7 ' 22.0 '

(Народное хозяйство CCCP в 1987 г. M., 1988. c.373)

Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод, что несмотря на репрессивные меры, принимавшиеся в отношении инженерного сословия, шел интенсивный процесс воспроизводства инженеров, и к концу 90-х гг. из замкнутой высокопрестижной группы, какой были инженеры в дореволюционной России, они превратились в массовую профессию.

Тем не менее, высокие темпы подготовки инженерных кадров не стоит воспринимать как причину процветания технократии, а скорее всего как следствие сращивания партийного и государственного аппарата и формирования производственно-административной элиты.

B наследство от 70-х гг. Россия получила так называемый “инженерный вопрос” - клубок противоречий, затронувший как сферу подготовки, так и сферу использования технических специалистов. Реальная отдача тех, кто ответственен за создание новой техники, перестала соответствовать общественным ожиданиям.

K этому времени в государстве определились и стали традиционными некоторые направления использования инженерных кадров, иначе говоря, определились несколько типов карьеры: - управленческая; - административно-хозяйственная; - собственно инженерная деятельность; - перемещение в рабочий класс.

Управленческий тип карьеры появился и начал “стремительно набирать обороты” в период постепенного сращивания партийного и государственного аппарата, создания особой социальной группы, в функции которой входило управление как обществом в целом, так и народным хозяйством.

Придя к власти, коммунистическая партия столкнулась с задачами не только политического свойства, но и с серьезнейшими экономическими проблемами, для решения которых требовались кадры преданнейших партийцев.

Для решения вопроса подбора необходимых кадров и их систематического пополнения была использована и высшая техническая школа. Вуз осуществлял “селекционную работу” среди студентов в течение первых трех лет обучения, когда из общей массы студенчества выделялся слой общественников-активистов, в значительной степени состоявший из будущих профессиональных комсомольских работников. Иначе говоря, комсомол осуществлял в вузе первичный отбор лиц, годных для дальнейшей управленческой деятельности. ( Это одно из обоснований тому, почему так упорно в России не признавалось столь длительное время понятие менеджер и менеджмент). Вторым, но более важным каналом привлечения к управленческой деятельности инженеров-специалистов была работа на крупных промышленных предприятиях на выборных должностях ( секретарь комсомольского, партийного, профсоюзного комитетов). B этот период партийное руководство осуществляло своего рода проверку пригодности K управленческой деятельности на более высоких должностях (в обкомах и крайкомах партии, главках и министерствах).

Таким образом, техническая интеллигенция, превратившись в резерв пополнения всех ветвей власти (от низовых звеньев местного управления до высшего звена), изменила свое положение в политической системе общества и только та ее часть, которая была “отбракована” для аппаратной работы, заняла свое скромное место падчерицы. Управленцы же от инженерии пополняли ряды элиты общества и пользовались теми благами, которые давала сосредоточенная в их руках власть. Подтверждением этому могут служить данные, приведенные в таблице 4.

Анализ этих данных показывает, что до 1926 г. специалисты с высшим техническим образованием в высших эшелонах власти составляли менее трети от общего числа лиц, занимавших ключевые посты в партийном и государственном аппарате. Доля же руководителей высшего партийного руководства с высшим техническим образованием в 1987 г. составляла уже более 75%.

Таблица 4

Распределение партийных руководителей высшего уровня: членов и кандидатов в члены Политбюро ( Президиума), Оргбюро и секретарей ЦК КПСС по характеру образования

Год (съезд) 1 Всего руководите лей высшего звена (человек) Из них имеют специальное образование Про чее He имеют специального образования Техническое ( инженерное или военное) Гуманитарное (включая экономическое ) абс. % 2 3 4 5 6 7 1922 (XI) 15 2 13.3 5 - 8 1923 (XII) 15 1 6.7 5 - 9 1 2 3 4 5 6 7 1924 (XIII) 24 2 8.3 4 1 17 1926 (XIV) 27 1 3.7 4 1 21 1927 (XV) 32 2 6.2 3 1 26 1930 (XVI) 27 3 11.1 4 1 19 1934 (XVII) 23 3 13.0 2 - 18 1939(XVIII) 16 3 18.7 2 - 11 1952 (XIX) 36 19 52.8 7 2 8 1956 (XX) 19 11 57.9 4 - 4 1961 (XXII) 20 11 55.0 7 1 1 1966(XXIII) 23 15 65.2 6 2 - 1971(XXIV) 25 17 68.0 6 2 - 1976 (XXV) 26 16 61.5 9 1 - 1981(XXVI) 26 15 57.7 11 - - 1986(XXVII) 24 16 66.7 6 1 -

( Рассчитано O.B. Крыштановской Инженеры, M., Наука, 1989, c.116)

Насыщение аппарата инженерно-техническими кадрами порождает и противоречие в среде инженеров. Став государственным чиновником, инженер (приученный к точности) становится ревностным исполнителем

бюрократических инструкций. Идет негласная война некогда между бывшими единомышленниками по студенческой среде людьми. Бюрократ устанавливает порядок, закрепляя его инструкцией. Инженер, предлагая усовершенствовать технику и технологию, взрывает этот порядок. Бюрократ контролирует все и вся, инженер изобретает, совершенствует, рационализирует, чем создает хаос и усложняет организацию контроля. Бюрократ создает стандарт - инженер инновирует. Бюрократ - это структура, порядок во всем, статус-кво, инженер - изменчивость и творчество.

Между тем страны Запада успешно преодолели структурный кризис в экономике. B 70-е годы среднегодовой прирост производства промышленной продукции в ведущих капиталистических странах составил 3.6 %, а в 1981-1985 гг. снизился до 1.6 %. Однако экономика этих стран успешно осуществляла переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии, на качественно новый уровень научно-технического прогресса. B 1970-1982 гг. в США подверглось обновлению 66% оборудования, в Японии и Канаде - 82%, в странах ЕЭС - от 70 до 75 %. Шла компьютеризация производства, возникла робототехника и биотехнология. Наша же экономика осталась невосприимчива к этим достижениям. Вслед за снижением темпов роста в западных странах последовал резкий подъем. Bo второй половине 70-х годов темпы роста промышленного производства выросли до 7.3 % в год, начался “технологический рывок”, еще более усугубивший наше отставание.

B 1985 г. отставая от США по производству зерна в 1.5 раза, мы в 6.4 раза опережали их по выпуску тракторов и в 16 раз по выпуску зерноуборочных комбайнов, но значительная часть их не использовалась. Чтобы произвести столько зерноуборочных комбайнов, сколько стояло у нас в хозяйствах неисправными, вся промышленность США должна была работать 70 лет. B то же время все доходы от экспорта нефти расходовались на закупку зерна за рубежом.

Одной из основных причин экономического отставания нашего государства от стран Западной Европы было снижение престижа инженерной деятельности, отсутствие экономических и материальных стимулов, т.к. оплата труда инженера не была напрямую связана с ее результатами, а регулировалась системой тарифных ставок и окладов, спущенных из центра.

B раздвоенном мире слова и дела разрушается целостность инженерной миссии. Хитрый чиновник одной рукой создает бумажного инженера- изобретателя, а другой - реального своей многочисленностью инженера- надзирателя. Инженер-изобретатель становится малочисленным и постепенно вымирает, инженер-надзиратель подобен самому чиновнику и поэтому размножается. Бюрократия развивается по закону Паркинсона. Она превозносит форму, пренебрегая содержанием. Она насаждает круговую поруку, за которой скрывается безответственность, не терпит саморегулирования, так как видит в этом ущемление собственных прав. Там, где процветает творческая мысль, бюрократия остается не у дел, становится всего навсего сферой обслуживания тех, кто решает реальные (а не бумажные) задачи. Бюрократия сильна тем, что жизнь у нее расписана по пунктам, регламентирована, стандартизирована, учтена и подлежит контролю. Чиновник и инженер составляют антитезу общественных устремлений, и победа одного неизменно означает поражение другого. Таким образом, инженер, занятый надзором, берет верх над инженером-изобретателем, и вот уже они противостоят друг другу.

Инженерная карьера ожидала тех специалистов (выпускников технических вузов), которые по каким-либо причинам (политическим или анкетным) не удовлетворяли требования высшей селекции. Они образовывали иной класс (слой, группу) интеллигенции. Отличие этого слоя инженеров- производственников от инженеров-аппаратчиков заключалось как в статусных характеристиках, так и в содержании труда, сулившего иную карьеру и иные доходы.

По характеру труда внутри инженерного корпуса выделяются две группы:

- инженеры-разработчики (или инженеры в узком смысле этого слова);

- инженеры-организаторы производства (или хозяйственные

руководители разных уровней);

Главное различие между этими группами заключается в содержании труда. Первые - обеспечивают управление процессами (производственными, технологическими, исследовательскими). Вторые - главным образом заняты управлением людьми (или, говоря словами К. Маркса, становятся унтер, обер- офицерами промышленности).

Служебная карьера каждой из этих групп достаточно жестко определена и ограничена.

Инженеры-разработчики в своей служебной лестнице имеют следующие категории: инженер 3-й категории, инженер 2-й категории, инженер 1-й категории. B научно-исследовательских институтах (подразделениях) кроме того вертикальные перемещения предусматривались по линии: младший научный сотрудник - старший научный сотрудник - ведущий специалист - руководитель группы.

Инженеры-организаторы имели свою стуктурную вертикаль: мастер - начальник цеха - главный специалист - заместитель директора или руководитель группы - заведующий сектором - заведующий отделом или лабораторией. Основные направления вертикального перемещения инженеров приведены нарис. 3.

Наличие строго регламентированных направлений перемещения инженеров по вертикали породило и горизонтальные перемещения, когда в поиске путей повышения заинтересованности инженера (главным образом материальной) руководитель предприятия, учреждения, НИИ изыскивает любую возможность стимулирования, согласуется она или нет с логикой “творцов” действующих должностных иерархий.

Горизонтальные перемещения инженеров-профессионалов чаще всего связаны со сменой специальности, либо со сменой работы. Интенсивность этих перемещений существенно уступает интенсивности вертикальной. Поиски возможности горизонтальных перемещений обусловлены в нашей стране главным образом поиском инженерной должности, обеспечивающей рост заработной платы.

80-е гг. в нашей стране ознаменованы созданием парадоксальной ситуации, когда оплата труда инженера тем выше, чем дальше он находится от сферы производства материальных благ. B это время в вузы страны проникает “лихорадка” борьбы за место при распределении, где укореняется система борьбы выпускников не по уровню знаний и умений, а по негласному указанию сверху: комсомольских и других активистов в НИИ, органы государственного управления (райкомы, горкомы, исполкомы, комитеты и т.д.), остальных на заводы и фабрики. Таким образом, с полной ответственностью можно констатировать, что к концу 80-х гг. в России сложилась ситуация, когда собственно инженерная деятельность превратилась, по сути дела, в место “утилизации” тех молодых людей, которые в силу недостаточной ли “общественной ретивости” или же досадных анкетных пунктов не прошли высшего отбора и не были допущены в “чистилище” перед вратами номенклатуры.

Ошибки в планировании подготовки рабочей силы, перепроизводство специалистов с высшим техническим образованием, падение престижа инженерной деятельности ввиду низкой оплаты интеллектуального труда, породили массовую миграцию высококвалифицированных специалистов, из и так уже не многочисленной группы инженеров в рабочий класс. O масштабах такой миграции говорят следующие данные: в 1974/75 гг. рабочие, имеющие высшее образование, составляли 1.7 млн. человек, ак 1990 г. ихчисло было уже около 4 млн. человек. Таким образом, в стране были созданы все предпосылки к тому, чтобы обезличить инженера-специалиста, и цель была достигнута. По числу выпускников высших учебных заведений мы перещеголяли все государства мира, а по отдаче этих выпускников мы также занимаем одно из последних мест в мире.

Таким образом, в нашей стране на протяжении нескольких десятилетий действовал механизм торможения научно-технического прогресса, что непосредственным образом влияло на положение инженеров в обществе, способствовало снижению их престижа.

Тем не менее обвинять во всех неудачах и трудностях научно-технического прогресса только инженеров было бы по меньшей мере неверно. Ha пути новатора, изобретателя до сих пор лежит множество преград. Пока не будет сдан в архив механизм бюрократического торможения изобретений, пока будет существовать проблема внедрения новых разработок, пока рынок не заставит производителя удешевлять товар, улучшать его качество, до тех пор в России будет существовать инженер, обладающий всеми теми качествами, которые ему достались по наследству от “безликого” русского инженера конца XX века.

Рис. 3. Основные направления вертикального перемещения инженеров

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