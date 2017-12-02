Российское инженерное дело в истории (часть 10)

Создание «школы русского инженерства». Инженерное дело России в начале XX века

Промышленные предприятия России в конце XIX - начале XX века почти целиком находились во власти иностранцев. Подчеркивая засилие иностранных специалистов, экономист прошлого века профессор П.К. Худяков писал: “До тех пор, пока промышленность будет в руках нетехников и в особенности иностранцев, самостоятельного, правильного и прочного развития у нее не может быть”.

O той же особенности русской промышленности пишет и M. Горький B своем очерке о всемирной выставке 1896 r.: “ Прежде всего машинный отдел поражает отсутствием в нем русских фамилий, факт, уже не однажды отмеченный печатью. Производителями русских машин и работниками на поприще этой отрасли русского труда являются французы, англичане, немцы и затем поляки. Русские же фамилии совершенно не заметны в массе таких, как Лильпоп, Бромлей, Поле, Гампер, Лист, Борман, Шведе, Пфор, Реппган и так далее”.

C целью преодолеть сильную зависимость русской промышленности от иностранных специалистов, русское правительство в конце XIX в. обратило пристальное внимание на развитие системы высшего технического образования. B разработанном “Проекте общего нормального плана промышленного образования в России” отражена та ситуация, которая связана с засилием иностранных специалистов: “Нельзя не принять в соображение, что у нас и поныне технические руководители в больших промышленных заведениях и мастера, заведующие отдельными частями производств, большею частию суть иностранцы, которые лишь в самых редких, исключительных ситуациях благосклонно относятся к коренным русским, желающим приобрести в мастерской практические познания, могущие сделать их способными заменить иностранцев”.

Промышленность России делилась в это время на два сектора: отечественный и концессионный. Предприниматели-иностранцы не брали на свои заводы русских специалистов, не доверяя их квалификации и стремясь сохранить секреты технологии. Инженеры на такие предприятия выписывались, как правило, из-за границы.

Положение русских инженеров, которые не пользовались ни правительственной поддержкой, ни монополией профессии (т.е. на должности, которые по своему характеру требовали научно-технической подготовки), ни особым сочувствием общества, оставалось в конце XIX - начале XX вв. сложным. Многие промышленники не осознавали необходимости широкого применения квалифицированного труда, не видели его преимуществ перед практическим опытом. Поэтому на производстве часто преобладали практики, особенно из числа иностранцев. Они были основными конкурентами русских инженеров. Свое мнение откровенно высказал инженер И.П. Бардин: “Обычный мастер старого времени был самым противным существом. Это был человек, который знал дело детально, но не был способен к глубокому анализу. B лучшем случае он сообщал кое-кому секреты своего умения, обычно же он никому ничего не говорил, считая их своим капиталом. Такими мастерами был забит весь Дон и Урал”. Инженер же, при всей слабости практического умения, обычно за два месяца осваивал производство, а затем начинал двигать его вперед, активно используя свои научные знания. He случайно столь успешно развивалась конкуренция отечественных инженеров с практиками и иностранцами в сахарной промышленности, в ситцевом производстве, паровозостроении, мостостроении и других отраслях. Примером этому может служить хотя бы такой факт. Когда граф А. Бобринский устраивал образцовые свеклосахарные заводы в Киевской губернии, для управления пригласил истинно русских инженеров, поскольку они прошли испытания успешнее иностранных специалистов. И через несколько лет русская свеклосахарная промышленность вышла на второе место в Европе, после Австрии. A по уровню использования квалифицированного труда она заняла первое место: инженеры и техники составляли 15% от числа служащих, в то время как в других отраслях их число не превышало 2-3%.

Добросовестные иностранцы высоко ценили высокую подготовку русских технических специалистов. Инженер M.A. Павлов писал, к примеру, в своих воспоминаниях, что немецкий техник Зиммерсбах, с которым они вместе работали на одном из отечественных заводов, вернувшись в Германию, стал активно пропагандировать технические нововведения Павлова, но с их помощью сам вскоре получил ученую степень. Подготовкой инженерных кадров в конце XIX в. в России занимались шесть вузов: Николаевское главное инженерное училище, Михайловское артиллерийское училище, Морской кадетский корпус, Институт корпуса инженеров путей сообщений, Институт корпуса горных инженеров, Строительное училище главного управления путей сообщений и публичных зданий.

K концу XIX века в России сформировалась система подготовки инженерных кадров, которую условно можно разделить:

- традиционные технические вузы;

- политехнические институты;

- техникумы (средние-технические учебные заведения);

- союзы, общества и сообщества инженеров.

Одним из старейших и наиболее престижных технических учебных заведений России был Горный институт, основанный еще в 1773 г. Екатериной II и преобразованный в 1804 г. в Горный кадетский корпус. Туда принимались дети горных офицеров и чиновников, знавшие арифметику, чтение и письмо по русскому, французскому и немецкому языкам. Кроме того, за собственный счет принимались дети дворян и фабрикантов. Выпускники института отрабатывали по специальности 10 лет и лишь тогда получали аттестат.

Использование горных инженеров дозволялось только на тех должностях, которые относились к распорядительной части. Они могли назначаться и на должности начальников горных заводов. Положение горных инженеров в обществе было оговорено и в табеле о рангах: “...гражданские чины вообще уступают место военным,” исключение составляют горные инженеры, “которые по праву чинов военных имеют старшинство над чиновниками гражданскими или классными одинакового с ними чина... Горные чиновники... уравниваются с чинами военными и пользуются всеми их преимуществами” (Свод законов Российской империи, 1857., т.3, с. 201).

Дисциплина и суд здесь исполнялись тоже по военным законам. Имея право на военный чин, однако не производились в следующий чин без предоставления описания выполненных ими работ в течение двух лет. Законодательство определяло и строгий порядок, касавшийся получения жалования, столовых и квартирных денег, пенсий, пособий, наград, увольнения в отпуск и в отставку, вступления в брак, ношения формы и т.д. Законом 1833 г. регламентировалась и служебная карьера: предписывалось при освобождении вакансий замещать их служащими этого же предприятия, что препятствовало текучести кадров и стимулировало хорошую работу инженера.

Кроме Горного института, превилегированное положение также имел Институт инженеров путей сообщения, открытый с Санкт-Петербурге в 1810 г. и преобразованный в 1823 г. в военизированное закрытое учебное заведение, 1847 г. - в кадетский корпус, куда доступ имели лишь дети потомственных дворян. Только в 1856 r., на специальные классы, впервые был открыт доступ детям недворянского происхождения. Выпускники института также были обязаны отработать по специальности 10 лет.

Гражданских инженеров для управления фабриками готовил Петербургский практический технологический институт. Отбор кандидатов для учебы осуществляли на местах городские думы из числа купцов третьей гильдии, мещан, цеховых, разночинцев. Устав говорил, что это образование прилично людям среднего состояния. Институт имел два отделения: механическое и химическое. Окончившие полный курс с удовлетворительными оценками выпускники получали звание технологов второго разряда и выходили из податного состояния; окончившие с “ успехом” - технолога первого разряда и звание почетного личного гражданина. Выпускники института не имели права поступать на гражданскую службу и получать чины. Только к концу XIX в. выпускники Технологического института добились права поступать на гражданскую службу, т.е. получать чины не более 10-го класса в зависимости от успеваемости.

Звание “инженер-технолог” могло быть присвоено заведующему фабрикой, если он этого просил, но не ранее 6 лет по выпуску из института, в случае представления аттестата о работе, засвидетельствованного Уездным Предводителем дворянства.

Промышленный устав не предусматривал образовательного ценза для владельцев фабрик и заводов, хотя предоставлял право фабрикантам, в случае процветания предприятия, получить звание инженера. Устав не устанавливал правовых норм, регулирующих отношения между техническими специалистами и владельцами предприятий, и ставил инженеров в полную зависимость от хозяев.

B конце XIX - начале XX вв. промышленность России предъявила спрос на новую технику, нарождающиеся отрасли требовали иного технического оснащения. B практическую жизнь входили новые крупные научные идеи. Для подготовки технических специалистов наряду с традиционными институтами стали создаваться политехнические институты, специально предназначенные готовить инженеров для различных промышленных предприятий. Развитие науки и техники, дифференциация инженерной деятельности со всей серьезностью поставили вопрос о необходимости разделения сфер деятельности инженера. Выпускник традиционного вуза был уже не в состоянии освоить массу информации по созданию технических структур и разработке новых технологий. Назрел вопрос реорганизации технического образования. Появляется новый тип заведения - политехнических институт. Старейшим политехническим институтом России был Львовский, основанный в 1844 г. как техническая академия. Затем были открыты политехнические институты в Киеве - 1898 r., Петербурге - 1899 r., Донской в Новочеркасске - 1909 г.

Важную роль в политехническом образовании России сыграли выдающиеся инженеры И.А. Вышеградский, Н.П. Петров, Д.И. Менделеев, В.Л. Кирпичев и др. Крупнейшие в стране технические школы - Харьковский технологический институт, Киевский политехнический институт и механическое отделение Петербургского политехнического института обязаны своим возникновением Кирпичеву Виктору Львовичу. Уже в то время он доказывал, что подготовка настоящих инженерных кадров идет не “от книги к человеку”, а от “человека к человеку”. Языком инженера он называл черчение.

Дипломированный инженер в России - звание высокое и обязывающее. Так, выдающийся русский инженер, “отец русской авиации” H.E. Жуковский только на 65 году жизни был удостоен звания инженер. “... принимая во внимание выдающиеся научные труды в области частной и прикладной механики заслуженного профессора, действительного статского советника H.E. Жуковского, на заседании своем 1 ноября 1910 г. постановил удостоить его, Жуковского, почетного звания инженера-механика”, - записано в протоколе Ученого совета Императорского московского технического училища (ныне МВТУ им. Баумана).

Важное место в развитии инженерной профессии занимает открытие в 1906 г. в Петербурге Женских политехнических курсов. Это была реакция на растущую нехватку специалистов, с одной стороны, и на всплеск движения за эмансипацию женщин - с другой. Под натиском женщин открывались возможности их участия во все новых сферах деятельности. Техника была одним из последних бастионов, куда путь женщине оставался закрытым.

Дальнейшее развитие инженерного дела вскрывает очередную проблему. Учитывая характер инженерной деятельности - постоянный поиск решения технических и технологических задач с учетом новых достижений науки и техники, а также контроль за соблюдением требований производства, вызвали необходимость иметь в звене - изобретательство - проектирование - создание технической структуры - эксплуатация - управление производством новой фигуры - помощник инженера (младший технический специалист). Основной функцией этих специалистов было - осуществление надежной квалифицированной связи между инженером (занимающимся инновационной деятельностью) и рабочим, реализующим его идеи. Для подготовки специалистов такого ранга был создан новый тип технических учебных заведений - техникум.

Высшее техническое образование в России заложило хорошие традиции. Ee ведущие вузы давали широкую и глубокую теоретическую подготовку, тесно увязанную с задачами практики. Однако подготовке кадров в государственном масштабе уделялось недостаточно внимания. Даже для отсталой промышленности царской России инженерных кадров не хватало и широко использовались иностранные специалисты.

Вследствие относительной малочисленности и разброса по периферийным предприятиям русские инженеры долгое время страдали от разобщенности. Только в начале XX в., с промышленным развитием страны, их общественное положение меняется. Созданная система высшего образования, а к 1914 г. в России насчитывалось 10 университетов, около 100 высшихучебных заведений, в которых обучались около 127 тысяч человек, позволила быстро формироваться отечественным школам и особенно школам технического знания. Ha весь мир заявила о себе школа механики (Чебышев П.Л., Петров Η.Π., Вышеградский И.А., Жуковский H.E.), математики и физики, химии и металлургии, мостостроения и транспорта. Особенно сильное воздействие на процесс единения инженерного корпуса оказала революция 1905-1907 гг. и первая мировая война. Ошущая потребность в профессиональном и духовном определении среди инженерного корпуса, в социальном плане, возникают профессиональные группы.

B это время в России были созданы:

- Политехническое общество при МВТУ;

- Общество горных инженеров;

- Общество гражданских инженеров;

- Русское металлургическое общество;

- Общество электротехников;

- Технологическое общество;

- Русское техническое общество и др.

Основной целью этих обществ было:

- создание сильной независимой русской промышленности, не уступающей иностранной.

Так, русское техническое общество, возникшее еще в 1866 r., занималось технической пропагандой, распространением технических знаний и практических сведений, развитием технического образования, осуществляло помощь научным изысканиям, премировало лучшие научные и технические разработки, устраивало технические выставки, исследовало заводские материалы, изделия и способы. Оно учредило техническую библиотеку, химическую лабораторию, технический музей, помогало изобретателям, содействовало сбыту малоизвестных изделий. Русское техническое общество стремилось связать науку с производством, а рабочих вооружить технической грамотой.

C помощью русского технического общества Д.И. Менделеев провел исследования упругости газов, H.E. Жуковский - опыты по сопротивлению жидкой среды, Н.П. Петров - изучение смазочных масел. Общество поощряло предпринимателей за полезное для России расширение производства, улучшение качества изделий, механизацию работ, освоение нового производства. B лице русского технического общества русское инженерство увидело TOT орган, который мог защитить их профессиональный интерес не только в обыденной жизни, но и на государственном уровне. A объединительные тенденции способствовали формированию определенных стереотипов поведения, выработке норм и этики профессиональной деятельности, повышению общей культуры.

Задачи, которые приходилось решать российским инженерам в начале XX в., требовали, по мнению современников, не только технического знания и мышления, но и экономического, социологического, юридического, политического, этического, а стало быть и философского мышления. Его отсутствие вело к тому, что инженеры не могли ни себе, ни другим разъяснить, что в современном мире функции инженера необходимо рассматривать гораздо шире, чем это было раньше, что с развитием машинного производства функции инженера лежат в самом центре государственного механизма.

Сформированная в России система подготовки инженерных кадров, начало которой было положено Петром I, позволила России занять достойное место в мировой инженерной школе. Всему миру стали известны выдающихся русских инженеров: В. Г. Шухова и A.C. Попова, П.Л. Шиллинга и Б.С. Якоби, Н.И. Лобачевского и П.Л. Чебышева, H.H. Бенардоса и Н.Г. Славянова и многих других.

Характеризуя положение инженеров в обществе России накануне октября 1917 r., когда престиж инженерной деятельности постоянно рос, необходимо остановиться и на материальном их положении.

Наиболее высокооплачиваемыми среди инженеров были инженеры- путейцы. Средняя зарплата на строительстве железных дорог составляла 2.4 - 3.6 тыс. рублей в год. Они пользовались экипажем и получали проценты с прибыли. Ha частных дорогах, как правило, оплата была еще выше.

Высоко оплачивался и труд горных инженеров. Если начальствующий состав получал 4 - 8 тыс. рублей в год, то средние чины - 1.4 - 2.8 тыс. рублей. Горные инженеры тоже пользовались экипажем, казенной квартирой и процентной прибавкой за выслугу лет.

Значительно более низкой была заработная плата инженеров, занятых в промышленности. Положение работавших там специалистов зависело от степени конкуренции с практиками и иностранными специалистами. Средний заработок инженера в 1915 г. составлял 1.5 - 2 тыс. рублей в год. Несколько выше была заработная плата в Юго-Западном крае.

Если сравнивать материальное положение инженера и рабочего средней квалификации, то можно отметить, что инженер зарабатывал примерно в 5-6 раз больше рабочего. Подтверждением этого может служить герой романа H.E. Еарина-Михайловского “Инженеры”, который в первый же год своей работы после окончания института зарабатывает 200-300 рублей в месяц, т.е. примерно в 10 раз больше рабочего. Нижние инженерные должности (например, мастер) оплачивались в 2-2.5 раза больше рабочего.

Таким образом, мы видим, что материальное положение инженеров дореволюционной России было таково, что приближало их по уровню доходов к наиболее обеспеченным слоям общества.

Конец XIX - начало XX вв. в России ознаменовались бурным ростом промышленного производства, внедрением в производство новых технологий, машин и механизмов, а также созданием системы высших учебных заведений, породившей отечественные школы русской инженерной мысли. Ha арену общественной деятельности выходят профессиональные группы инженеров, объединенные общей идеей дальнейшего технического развития промышленного производства, культурного развития отечества, освобождения России от полуграмотных и не всегда заинтересованных в техническом прогрессе иностранных специалистов.

K 1917 г. профессиональные организации инженеров становятся особенно сплоченными и приобретают значительный вес в социальной структуре.

Инженеры все в большей мере проникались осознанием своей моральной миссии - технического и социального развития страны, у них появилось чувство самоуважения - “профессиональная честь”. Инженеры готовы были возглавить производство, управление экономическими процессами. B 1915-1916 гг. авторитет инженеров возрастал в глазах правительства, представителей промышленности, в народе.

Престиж инженеров в обществе постоянно рос. Это было вызвано целым рядом причин:

- профессия заводского инженера была новой и достаточно редкой.

Д. Гранин в романе “Зубр” приводит воспоминания старого инженера-путейца о том, что его профессия воспринималась как диковинка, что-то вроде теперешнего космонавта;

- капиталистическое развитие экономики властно требовало постоянного притока технических специалистов. A система технического образования отличалась консервативностью и не обеспечивала нужного стране количества инженеров. Таким образом, профессия “инженер” была не только уникальной, но и дефицитной;

- в многомиллионной массе безграмотного населения инженеры являли собой группу, по своему общему культурному уровню намного превосходившую тех, с кем ей приходилось интенсивно общаться, т.е. круг своего ближайшего общения. Дипломированные инженеры относились к интеллектуальной элите общества. Это были “сливки” интеллигенции. Такому положению способствовал характер технического образования тех лет, которое отличалось универсализмом и отличной общеобразовательной подготовкой;

- в то же время постоянно нарастающий дефицит инженеров демократизировал состав студенчества и делал профессию не просто блестящей, но и доступной перспективой практически для всех слоев городского населения;

- доходы инженеров, ставившие их подчас в один уровень со власть имущими, также привлекали взоры простых людей, рабочих, повышая престиж инженера в массовом сознании.

Были и другие факторы высокого авторитета инженеров, связанные с развитием профессиональных союзов, клубов, сообществ, атрибутики и символики. Bce это породило образ инженера “золотого века” как богатого, много знающего человека, от которого зависит будут или не будут работать машина, завод, вся индустрия.

Выстраданный инженерами процесс консолидации, к сожалению, был надолго прерван после октября 1917 года.

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