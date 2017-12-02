Российское инженерное дело в истории (часть 9)

Промышленная революция в России и “новые” инженеры

Первое время после смерти Петра I внутренняя политика Российского государства шла по той же колее: поощрялись устройства новых фабрик предоставлением фабрикантам привилегий, денежных ссуд, припиской к фабрикам крестьян и мастеровых.

При Екатерине II промышленная политика постепенно проникается духом предпринимательской свободы и поощрения частной инициативы. Многие привилегии уничтожаются, дается право открывать фабрики крестьянам (1762 r.), отменяется требование получения разрешения на их открытие (1775 r.), ликвидируется главный орган промышленной регламентации - Мануфактур-коллегия (1785 r.). За годы царствования Екатерины II число фабрик и заводов увеличилось более чем вдвое. Однако по заключению M. Туган-Барановского, “в XVIII в. наша крупная промышленность еще едва вышла из пеленок; только в XIX в. она стала социальным фактором первой важности” (Русская фабрика в прошлом и настоящем. M., 1938, т.1, c.51).

Рыночная экономика всё больше и больше проникала в промышленность, которая развивалась довольно быстрыми темпами. K концу XVIII века в России насчитывалось около двух тысяч различного типа мануфактур: казенных, вотчинных, посессионных, купеческих и крестьянских. Число наемных работников в этот период составляло уже более 400 тыс. человек. Росту промышленного производства способствовал изданный в 1775 году «Манифест о свободе предпринимательства», по которому Екатерина II разрешила всем желающим заниматься промышленной деятельностью.

Вторая половина XVIII века была отмечена высокими темпами роста крупных промышленных предприятий. Подготовка инженерных кадров, начатая в петровский период, позволила на более профессиональном и научном уровнях решать технические и технологические задачи и расширять промышленное производство. Если в 1760 году в России насчитывалось 600 крупных предприятий, то к концу XVIII века их было не менее 1200. Всего же к этому времени в России насчитывалось около 2300 заводов и фабрик. Россия занимала первое место в мире по выплавке чугуна, обгоняя даже Англию. B 1750 году Россия имела 41 домну, на которых производилось 2 млн. пудов чугуна, тогда как в Англии - 0,3 млн. пудов. B 1800 году в России действовало уже 111 доменных печей с выпуском 9,9 млн. пудов, в то время как Англия 9,5 млн. пудов. K концу XVIII века Россия имела самые различные отрасли промышленности, обеспечивающие почти полностью потребности страны. Ha экспорт шла разнообразная промышленная продукция - железо, льняное полотно, парусина, канаты и др. Постепенно развивалась совсем новая отрасль России - хлопчатобумажное производство. K концу XVIII столетия в России насчитывалось 250 хлопчатобумажных мануфактур, на которых большой удельный вес составляли наемные работники - до 90%.

Промышленная революция, начавшаяся в Англии в последней трети XVIII в. и принявшая в первой половине XIX в. всеобъемлющий характер, захватила повсеместно страны Европы и Америки. Стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной индустрии всемерно способствовал утверждению капитализма как господствующей мировой системы хозяйства.

B этот исторический период в недрах крепостнической России усиливается вызревание новых экономических отношений, под давлением которых рушились старые, отжившие формы хозяйства. Этот прогрессирующий процесс имел глубокие причины: рост общественного разделения труда и внутреннего рынка, широкое распространение крестьянских неземледельческих промыслов, усилившееся первоначальное накопление капитала, развитие мануфактурного производства, рост торгово-промышленных городов и селений, укрепление международных торговых отношений.

Важным фактором расширения и развития внутреннего рынка России в дореволюционный период стало прогрессирующее общественное разделение труда, которое выражалось во все большем отделении промышленности от земледелия. Происходит рост территориального разделения труда и углубление межрайонной специализации в сферах промышленности и сельского хозяйства. Отчетливо определяются экономические специализации регионов и районов России:

- Центрально-Нечерноземный - ведущий промышленный;

- Северо-Западный - промышленный, торгово-промышленный;

- Северный - промысловый и скотоводческий;

- Центрально-Черноземный и Юго-Западный - земледельческий;

- Средне-Волжский - земледельческий и торгово-промысловый;

- Юго-Восточный, Новороссийский, Западный, Сибири и Предкавказья - скотоводческо-земледельческий;

- Приуральский - промышленный, скотоводческо-земледельческий.

Экономист M. Киттарры, говоря об экономическом состоянии промышленности России начала XIX в., отмечал, что в Центральной России, “по обыкновению, известное ремесло характеризует и известную местность: в одном селе - ткачи, в другом - колесники, в третьем - шубники и т.д. Иногда местность ремесла бывает шире, характеризуя волость и даже уезд... “. При этом происходила специализация даже по отдельным видам ремесла. Так, в колесном производстве - “ободья гнет одна деревня, втулки точит вторая, колеса собирает третья, а оковывает их четвертая”. B кожевенном производстве - “ в одном месте заготавливают корье, в другом дубят кожу, в третьем шьют обувь”. (Киттарры M. Я. Очерк современного положения и нужд русской мануфактуры. Спб., 1857, с.12-13).

Эти факты, характеризующие углубление процесса разделения труда, свидетельствуют о прогрессирующем процессе отделения ремесла OT земледелия, когда, по мере упадка натурального хозяйства, один за другим вид обработки сырья превращался в особые отрасли промышленности.

Начало XIX в. в России отличалось большой неравномерностью развития: в отраслях тяжелой промышленности прогресс шел “черепашьими шагами”, тогда как текстильная промышленность развивалась быстро. Если в 30-е гг. Россия выплавляла 12% общей мировой добычи чугуна, то к 1859 г. на ее долю приходилось всего лишь 4%. Упал и вывоз чугуна за границу - с 1795 г. по 1860 г. он уменьшился в 4.5 раза. Состояние депрессии, охватившее металлургию, послужило основной причиной отставания России. Если к середине XIX века Россия производила 18 млн. пудов чугуна, то в это же время Англия увеличила производство чугуна в 30 раз. B таких условиях потребность в инженерах почти отсутствовала. Основным стимулом в гражданском производстве было так хорошо знакомое нам сегодня директивное давление, рекомендовавшее поощрять изобретательство и предпринимательскую активность.

Важнейшим показателем вызревания объективных условий для развития машинного производства, а следовательно, и развития инженерного дела, является рост капиталистической мануфактуры. Мануфактура являет собой вершину производительных сил в условиях феодализма. Она являет собой важное значение в подготовке предпосылок для перехода к фабричному производству:

- первая из которых характеризуется высокой степенью общественного разделения труда;

- вторая - развитие мануфактуры приводило к усовершенствованию и специализации орудий труда и подготавливало переход от ручных орудий к машинам;

- третья - мануфактура готовила кадры искусных, квалифицированных рабочих.

Для оживления промышленности правительство выпустило манифест 17 июня 1812 г. о привилегиях на различные изобретения и открытия в художествах, в котором вводился новый смысл понятия “привилегия”: если раньше привилегия выдавалась за устройство нового завода или фабрики, то теперь - за новое открытие или изобретение. Тем самым начал функционировать новый стимул творческой инженерной мысли, которая теперь могла быть оплачена. Однако получение этой привилегии было чрезвычайно затруднено:

- бюрократическими препонами, из-за нечеткости формулировок;

- отсутствием различий в формулировках между открытием и изобретением;

- отсутствием ответственности за неполное описание изобретения.

Еосударственной же поддержки инженерной деятельности не было. B стране превалировала функция простого надзора, т.е. как и ранее применялось внеэкономическое принуждение. B это время на заводах и фабриках были введены особые категории мастеровых:

- десятники (с функциями теперешних бригадиров);

- сотники (“близнецы” наших мастеров);

- старшины (что-то вроде начальника цеха).

Комплектование этих должностей осуществлялось без предъявления к работникам особых квалификационных требований, кроме, по всей видимости, значительного опыта работы. Набирались эти “унтер-офицеры промышленности” (Маркс) из самих же рабочих. Это объяснялось тем, что в стране машинный труд не был господствующей формой, а отсталая технология и использование подневольного труда посессионных и вотчинных мастеровых сводили функции инженерного труда к минимуму. Ha фабриках практически отсутствовали инженеры-организаторы производства.

Поскольку появление профессии инженер связано с развитием машинного производства, зарождением классов предпринимателей и наемных работников, то для того, чтобы хронологически определить момент, с которого начинается современный инженер, необходимо ответить на вопрос, когда в России завершился переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике.

Известный русский историк академик H.M. Дружинин писал: “Машины на Руси появились на отдельных предприятиях на рубеже XVIII-XIX вв., но в течение первого тридцатилетия XIX в. распространение машинного оборудования носило спорадический, неустойчивый характер и не могло поколебать мелкого производства и крупной мануфактуры. Только с середины 30-х гг. стало наблюдаться одновременное и непрерывное внедрение машин в различные отрасли промышленности, в одних - более быстрое, в других - замедленное и менее эффективное”. ( “Социально-экономическая история России” M., 1987. с. 356). Такая крайняя неравномерность технического развития создала ситуацию, когда на наиболее современных предприятиях инженерные кадры становились многочисленной группой, в то время как в отсталых отраслях экономики “об инженерстве никто ничего толком не знал”.

Важным показателем развития капиталистических отношений в России является то, что со времен Петра I оно полностью находится под контролем государства и зависит от стратегических задач правительства, в то время как в других европейских странах промышленность развивалась независимо от государства. Еще на заре промышленных революций русские изобретатели стали пионерами технического прогресса. Так, еще в 1760 г. известный изобретатель P. Глинков построил механическую прядильную машину, приводившуюся в движение силой водяного колеса, которая заменяла собой тридцать ручных прядильщиков. Это изобретение появилось на 10 лет раньше, чем такое же в Англии, но его машина в условиях крепостничества не получила сколь-нибудь практического применения.

B 1774-1781 гг. на Нижнетагильском заводе Демидовых крепостным слесарем Егором Жепинским была изобретена “катальная” машина, которая представляла собой первый в мире прокатный стан для изготовления машинным способом четырехгранных полос сортового железа. Ho и он не нашел широкого применения в России (подобного рода стан был создан в Англии спустя 90 лет).

Механический поворотный суппорт в токарном станке был изобретен известным русским механиком А. Нартовым в первой четверти XVIII в., в то время как знаменитое изобретение суппорта Г. Моудсли в Англии датируется 1797 г.

Известно, что первая в мире универсальная паровая машина двойного действия “огнедействующая машина” была создана талантливым русским механиком И.И. Ползуновым почти на 20 лет раньше знаменитой паровой машины Дж. Уайта

Ho в условиях феодально-крепостнической системы хозяйства России эти гениальные изобретения русских “самородков” не получили практического применения и были забыты. Дешевый крепостной труд был выгоднее постройки относительно дорогих машин.

B первой половине XIX века Россия оставалась страной бездорожья, что изрядно мешало её экономическому развитию в условиях территориальноспециализированного промышленного производства. B качестве основных видов транспорта того времени были речной и гужевой (перевозки на лошади). По рекам - Волге, Днепру, Северной и Западной Двине, Неману, Дону - двигались основные грузопотоки: хлеб, сельскохозяйственное сырье, продукция металлургии, строительные материалы, древесина. B начале века были введены в строй каналы, которые соединили Волгу с Северной Двиной и Балтийским морем, Днепр соединили каналами с Вислой, Неманом, Западной Двиной, но их пропускная способность была невелика.

B первой половине XIX века стали строить шоссейные дороги между Петербургом и Москвой, Варшавой, Ярославлем, Нижним Новгородом. K середине XIX века в России насчитывалось около 9 тыс. верст шоссейных дорог, что конечно же очень мало для огромной её территории (1 верста = 1,07 км.)

B 1830 году началось строительство в России железных дорог. Первая из них Петербург - Царское село, протяженностью 25 верст была построена в 1837 году. B 1851 году железная дорога соединила Москву и С. Петербург.

Bce экономические достижения Российского самодержавного государства давались с трудом; они изнуряли народ, не позволяя России преодолеть свою отсталость и приблизиться в общественном отношении к наиболее развитым странам Западной Европы. Доля свободного труда в структуре рабочей силы промышленности в этот период составляет:

- в промышленности - 52% к числу всех занятых в этой отрасли экономики;

- в торговле и транспорте - 29%;

- в сельском хозяйстве - 15% .

Таким образом, вольнонаемная рабочая сила не превышала трети всех занятых, в то время как в странах Западной Европы их доля составляла около 85% .

Подъем промышленного производства во второй четверти XIX в. вызвал необходимость расширения технического и коммерческого образования. B этот период были открыты новые технические учебные заведения - Технологический институт в Петербурге, Московское техническое училище, коммерческие и мореходные учебные заведения, горные и рисовальные школы, расширена деятельность Института Корпуса путей сообщений и Горного института. B университетах стали читаться бесплатные публичные лекции по техническим наукам (технологии, физике, химии, механике) для знакомства фабрикантов с достижениями отечественной и западноевропейской технической мысли. Bce это свидетельствует о возросшем интересе развивающегося буржуазного общества к техническому знанию, являясь одним из показателей усиливающихся тенденций промышленного переворота. Правительственные же мероприятия в области технического образования имели крайне низкую результативность.

Мощным толчком необходимости экономического развития страны стало жестокое поражение России в Крымской войне (1856 r.), обнажившей всему миру техническую отсталость государства: - значительное отставание в технологиях металлургии и металлообработки. Если вооруженные силы западноевропейских государств имели на вооружении нарезное оружие, то солдаты и офицеры, оборонявшие Севастополь, были вооружены гладкоствольным; - слабое внедрение в промышленное производство паровых машин. Если во флотах иностранных государств эффективно использовались корабли с паровыми машинами, то российский флот имел на вооружении только парусные корабли; - отсутствие в России развитой транспортной системы. Слабое развитие коммуникаций и, главным образом, железнодорожного транспорта, выступали основным тормозом развития экономики и значительно повлияли на своевременность поставок боеприпасов и продовольствия сражающимся в Севастополе войскам. Осознав всю опасность экономического отставания, царское правительство поняло насущную необходимость промышленного развития.

Вторая половина XIX в. ознаменована в России высокими темпами развития промышленности. За 1860-1869 гг. число машиностроительных заводов возросло в 5.5 раз и к 1890 г. их численность составила 412. Численность рабочих, занятых в промышленности, возросла 7.4 раза. Возникли новые центры металлургии и добычи сырья. Чрезвычайно важное значение для экономики России имело создание железнодорожной сети в Южном горнопромышленном районе России. Первой железнодорожной линией здесь стала Грушевско-Аксайская железная дорога протяженностью в 71 км, построенная в 1863 г. Эта линия специально предназначалась для вывоза антрацита с Грушевских шахт, от станции Шахтная до пристани Аксай на реке Дон, откуда топливный поток грузов доставлялся на рынки южных промышленных городов и портов. Только за первое пятилетие с 1863 г. по 1868 г. количество перевезенного антрацита возросло в 3.5 раза, с 1.7 млн. до 6 млн. пудов в год. B начале 1868 г. здесь была достроена небольшая тринадцатикилометровая ветвь, связавшая пристань Аксай с промышленным центром этого края - Ростовом-на-Дону.

Эта линия позволила увеличить сбыт антрацита на южные рынки и в 1870 г. добыча угля на шахтах Грушевского региона составила 11.5 млн. пудов, т.е. около 74% угледобычи Донецкого бассейна.

C введением в строй железной дороги Грушевка-Аксай в 1872 г. был построен металлургический завод у ст. Сулин, включавший в свое предприятие железные рудники, антрацитовые шахты и доменный цех для плавки чугуна.

Таким образом, в донском крае начала развиваться металлургия и горнорудное производство, остро поставив вопрос подготовки технических кадров для обеспечения производства.

За этот же период (1861-1900 гг.) в России было построено и введено в эксплуатацию 51 600 км железных дорог, причем 22 000 км из них были введены в эксплуатацию в течение одного десятилетия (1890-1900 гг.). Однако вплоть до 1880 г. стране приходилось ввозить сырье и оборудование из-за рубежа. Ha пути к реальным переменам стояли два основных препятствия:

- слабость и неустойчивость внутреннего рынка, обусловленные крайне низкой покупательной способностью народных масс, в особенности крестьянства;

- нестабильность финансового рынка и банковской системы, что исключало возможность серьезных капиталовложений.

Решению задач индустриализации России способствовала экономическая программа развития промышленности, включавшая:

- жесткую налоговую политику, увеличение косвенных налогов за счет акцизных сборов на товары массового спроса; введение государственной монополии на производство и продажу водки;

- защиту отечественной промышленности от иностранной конкуренции;

- финансовую реформу (1897 r.), гарантировавшую стабильность и платежеспособность рубля, сутью которой было введение единой системы обеспечения рубля золотом, его свободная конвертируемость, жесткий контроль за процессом эмиссии;

- обращение к иностранному капиталу, которое осуществлялось либо в виде непосредственных капиталовложений в предприятия, либо в виде государственных облигационных займов, распространяемых, в основном, на рынках ценных бумаг за рубежом.

Принятые меры давали России шанс встать в один ряд с промышленно развитыми странами Европы. Этот шанс был реальным еще и потому, что в социальной структуре общества начал выделяться слой людей, ставший важным фактором индустриализации и вообще развития промышленности, транспорта и других отраслей, - инженеры и техники.

B этот период, так же как в других странах Европы, русская интеллигенция вообще и инженерная в частности не представляла собой самостоятельного экономического класса, а находилась на службе у господствующего. Интеллигенция же западноевропейских государств представляла более зрелую социально - профессиональную группу со значительно большим удельным весом процесса воспроизводства. Процесс демократизации социальной селекции инженеров в России наталкивался на множество барьеров:

- имущественный ценз в виде платы за обучение в вузах;

- юридические преимуществ

- переход из одной социальной группы в другую был сопряжен CO значительными трудностями.

Нехватка инженерных кадров, мешавшая развитию производительных сил страны, тормозящая процесс концентрации труда, восполнялась в России несколькими способами:

- импортом иностранных специалистов;

- взятием фабрикантом на себя функции инженера;

- использование в качестве инженеров и техников лиц, не имеющих специального образования.

Завод в это время мог управляться одним техником без диплома (практиком, самоучкой) и двумя чертежниками с дипломом производственных училищ. Вообще доля практиков на промышленных предприятиях России составляла: в 1885 г. - 93% , в 1889 г. - 96.8% .

Значительный удельный вес функций простого надсмотра и управления, не требующий особой подготовки, быстрые темпы численного роста практиков на инженерных должностях - все это создало предпосылки для открытости профессии, снятия заслонов на пути дилетантов или опытных практиков. Малая степень разделения инженерного труда и отсутствие четко определенного круга обязанностей также во многом способствовали “нерафинированности” инженерного состава, его социальной и квалификационной гетерогенности.

Социальный состав русских инженеров в XIX в. оставался весьма пестрым. B армии значительную часть инженерного корпуса составляли дети потомственных дворян. Дальнейшая демократизация состава инженерного корпуса и изменения правил приема в военные училища, куда теперь зачислялись лица всех сословий российского государства, удельный вес дворян в военных учебных заведениях все отчетливее проявил тенденцию к снижению.

Среди же гражданских инженеров доля высших сословий была незначительной, т.к. этот род деятельности не пользовался особым уважением и как результат многие втузы и политехнические институты, прежде превилегированные, были объявлены формально всесословными.

Важнейшей характеристикой состояния профессии, показывающей степень институционализации, а также соответствие действующей системы образования общественной потребности является доля практиков (т.е. лиц, не получивших специального образования, необходимого для замещения данной должности), степень открытости или закрытости профессиональной группы, а также жесткость регулирующего ее воспроизводство механизма. Есть примеры профессиональных групп, которые традиционно не имеют в своем составе практиков - это врачи, фармацевты, военные специалисты и др. Строгий контроль за компетенцией своих членов у этих профессий был введен еще B XVII в. Так, несмотря на свободу промыслов и занятий, в европейских странах для содержания аптеки требовалось особое разрешение властей, которое выдавалось только лицам, прошедшим испытание в фармакологических обществах. Подобные ограничения права заниматься определенными видами труда были установлены в интересах личной безопасности и утвердились лишь в тех промыслах, где некомпетентность была чревата гибелью человека или государства. Право же на инженерный труд не подвергалось таким ограничениям очень долго - вплоть до XIX столетия.

По переписи населения 1897 г. в России насчитывалось - 130 233 специалиста с высшим и среднетехническим образованием, из них 4010 человек русских инженеров и технологов, что составляло 0.07% населения России. Подчеркивая важность формирования социально-профессиональной группы инженеров в России, Д. Милюков писал: “Факт отрыва” на этом пути от некультурной массы культурного авангарда “интеллигенции есть... неизбежная переходная стадия процесса цивилизации”.

Инженеры как новая социальная формация были детищем индустриальной революции. Ho ни в социальном, ни в профессиональном, ни в имущественном плане инженерство не было однородным. Две трети инженеров России происходили из обеспеченных слоев, часть их, как, например, Д.П. Рябушинский, Л.Э. Нобель, А.И. Коновалов, были капиталистами, другие происходили из купечества - Л. Лутугин, либо из помещичьей среды. Значительная часть инженеров принадлежала к слою разночинцев.

XIX в. в истории цивилизации часто именуется “веком пара, электричества и железных дорог”. И необходимо отметить, что за два предшествующих столетия развитие паровых машин достигло чрезвычайно высокого уровня как по росту мощностей, так и в деле повышения экономичности, не говоря уже о необозримом разнообразии их применения.

Именно это время в истории России расцвечено великими именами людей нового типа - не царей, не полководцев, а инженеров.

Важнейшей областью в конце XVIII - начале XIX вв. является электротехника, развивавшаяся на основе технического освоения явлений, открытых в лабораторных условиях.

Самым замечательным открытием русского ученого, профессора медикохирургической академии Петербурга Василия Владимировича Петрова, издавшего в 1803 г. обширный труд под названием “Известие о гальвани- вольтовских опытах ... посредством огромной, наипаче батареи, состоящей иногда из 4200 медных и цинковых кружков” - в котором изложено величайшее открытие - получение белого пламени между двумя кусками древесного угля.

Дальнейшее развитие инженерно-технической мысли связано с именами русских инженеров, выступавших пионерами практического применения многих новых открытий в электротехнике.

1832 г. - русский офицер, герой отечественной войны 1812 r., Павел Львович Шиллинг продемонстрировал в Петербурге работу изобретенного им устройства связи - электромагнитного телеграфа.

1834 г. - русский астрофизик и электротехник Борис Семенович Якоби изобрел электродвигатель, а в 1838 г. опробовал его для привода судна. B 1839 г. он изобрел самопишущий телеграф, способный передавать на расстояния графические изображения. B 1850 им же сконструирован буквопечатающий телеграфный аппарат.

Выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939 гг.) создал установки по добыче, транспортировке, хранению и переработке нефти (крекинг). Сконструировал паровой котел. Руководил строительством более 500 мостов, элеваторов, доменных печей, магистральных трубопроводов. По его проектам построены остекленные перекрытия ГУМа и Киевского вокзала в Москве, построена вращающаяся сцена MXATa (дожившие до наших дней).

B этот период на российских реках появилось чудо из чудес - висячие мосты, построенные замечательным инженером-строителем C.B. Кердбезом.

Особенную славу русскому инженерному делу доставило практическое решение проблемы электрического освещения, которое иначе и не называлось за рубежом, как “русское солнце”, “русский свет”. Благодаря трудам двух замечательных русских инженеров - Павла Николаевича Яблочкова и Александра Николаевича Лодыгина, создателей двух главных видов электрического освещения - лампы с вольтовой дугой и лампочки накаливания.

“Свеча Яблочкова” была первым решением проблемы электрического освещения, но в царской России это изобретение не получило поддержки. Оно было запатентовано во Франции, затем “русский свет” загорелся в Англии, Германии, Италии и других государствах, дойдя до “дворцов персидского шаха и короля Камбоджи”.

B 1873 г. A.H. Лодыгин сконструировал лампочку накаливания, за что в 1874 г. академия наук присудила ему Ломоносовскую премию. Однако в 1879 г. американец Эдиссон, произведя некоторые усовершенствования, начал широкое распространение ламп накаливания и до сегодняшнего дня Западная Европа восхваляет Эдисона - основоположника электрического освещения, хотя позднее американский суд анулировал патент Эдиссона, признав приоритет Лодыгина.

Великий изобретатель Николай Николаевич Бенардос (1842-1905 гг.) изобрел электрическую сварку, использовав при этом изобретение русского физика и электротехника академика B.B. Петрова (1800 г - электрическая дуга). Созданный Бенардосом прибор “Электрогефеста” был назван в честь греческого бога огня и кузнечного дела Гефеста. Это изобретение произвело техническую революцию в машиностроении и судостроении. Патенты на электрическую сварку за пять лет закупили Австро-Венгрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция. Это был подлинный триумф русского изобретателя, которому было присвоено почетное звание инженера-электрика, а изобретение его было поставлено в один ряд с эпохальным изобретением радио.

Сын заводского фельдшера Петербургского монетного двора Дмитрий Константинович Чернов, получивший высшее образование с Петербургском высшем практическом Технологическом институте, большую часть своей жизни посвятил изучению проблем изменения структуры стали при нагревании. Им были разработаны теоретически и проверены на практике фазовые состояния и структуры стали при нагреве и охлаждении ее в твердом виде. Оценивая заслуги Чернова Д.К. в области металлургии, представитель Франции Поль Монгольфье при открытии выставки машиностроения и металлургии в 1900 г. сказал: “Считаю своим долгом открыто и публично заявить в присутствии стольких знатоков и специалистов, что наши заводы, все сталелитейное дело обязаны своим развитием и успехом в значительной мере трудам и исследованиям русского инженера Чернова и приглашаю вас выразить ему нашу искреннюю признательность и благодарность от имени всей металлургической промышленности”. Заключение комиссии экспертов на Всемирной выставке в Париже по адресу Д.К. Чернова подчеркивает не только признание его заслуг, за нею стояло признание русского инженерного дела, признание теории и практики русского инженерного творчества.

Талантливый инженер и металлург Д.К.Чернов был большим коллекционером янтаря и смол, интересовался булатами и обладал обширной коллекцией восточного оружия, прекрасно рисовал маслом и акварелью, был страстным любителем игры на скрипке. Он лично изготовил 12 скрипок, 4 альта и 4 виолончели. Ha конкурсном концерте в Петербурге (1907 г.) скрипки Чернова получили одинаковую оценку со скрипками именитых итальянских мастеров.

Заслугой талантливого русского инженера Александра Степановича Попова является изобретение радио. Первая публичная демонстрация изобретения устройства A.C. Попова для приема электромагнитных волн состоялась в Петербурге на заседании русского физико-химического общества 7 мая 1895 г. Этот день и вошел в историю как день изобретения радио. A.C. Попов дал множество простых и остроумных решений, начиная с введения антенны и кончая использованием явления резонанса, которые дали возможность появлению современных радиоприемников, мощных радиостанций, радиолокации и телевидения. И хотя Западная Европа приписывает изобретение радио итальянскому изобретателю Гульельмо Маркони, запатентовавшему в Англии “усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого”, уже в 1908 г. авторитетная комиссия под председательством профессора Хвольсона установила приоритет в изобретении радио A.C. Попова.

Инженер-путеец Д.И. Журавский, всю свою жизнь посвятил строительству железнодорожных мостов, вначале деревянных, а затем и металлических, неустанно заботился о росте авторитета русских инженеров. Сегодня как никогда актуально его высказывание: “Чтобы сокровища, разбросанные на громадном пространстве, могли сделаться действительно достоянием народа, чтобы достигающее более 100 миллионов население могло слиться в одну могучую массу, нужно много труда со стороны инженеров, требующего много знания и большой энергии”.

B этот период развития инженерного дела в России творили замечательные инженеры А.И. Дельвиг, П.Л. Чебышев, И.А. Вышеградский, Н.П. Петров, H.E. Жуковский, A.C. Попов, русские самородки Ф.М. Скляев, E. Никонов, M.B. Сидоров-Красильников, Я. Батищев, A.K. Нартов и многие другие.

Развитие экономики России в XIX в. требовало постоянного притока инженерных кадров. Сложившаяся к этому времени практика замещения инженерных должностей иностранными специалистами все больше не удовлетворяла насущных требований экономики. Уже во второй половине XIX в. экономика все больше и больше опиралась на разработки отечественных специалистов.

Так, с 1802 г. по 1881 г. количество заводов и фабрик (без учета малого и кустарного производства) увеличилось с 2423 до 31 173, а число рабочих, занятых на них, с 95 тыс. до 771 тыс. Если стоимость механического оборудования России в 1860 г. оценивалась в 100 млн. рублей, то его стоимость в 1870 г. увеличилась до 350 млн. рублей. B эти годы были построены: Путиловский завод (ставший третьим по величине в Европе), Брянский, РусскоБалтийский вагоностроительный (в Риге), Коломенский машиностроительный, Обуховский сталелитейный, Пушечный завод в Перьми и другие.

B 1891-1900 гг. Россия совершила гигантский скачок в своем индустриальном развитии. За десятилетие промышленное производство в стране удвоилось. Согласно данным конъюктурного института Германии, промышленность России с 1860 г. по 1900 г. возросла в 7 раз (в то же время в Германии - в 5 раз, во Франции - в 2.5 раза, в Великобритании - в 2 раза).

Существенные сдвиги произошли и в размещении производительных сил. Важнейшим из них было превращение Южного промышленного района в один из основных центров горной металлургии. K началу 1900 г. здесь действовало 17 крупных металлургических заводов и несколько машиностроительных предприятий.

B это время в многомиллионной армии безграмотного населения России начала формироваться разобщенная и разбросанная на ее огромной территории новая социальная и профессиональная группа - “инженер”.

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