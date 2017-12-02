Российское инженерное дело в истории (часть 8)

Коренные преобразования в инженерном деле России

Истоки преобразований Петра I следует искать в предыдущем, XVII столетии.

B XVII веке Россия была самым крупным государством в Старом свете. Ee территория простиралась от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря, от Днепра до берегов Охотского моря, но население насчитывало всего 13 млн. человек, сосредоточенное в основном в центре и на севере Европейской части России. Черноземные земли Кубани, Северного Кавказа и Причерноморья, Украины ещё не входили в состав России, а среднее и нижнее Поволжье было почти неосвоенным. K концу XVII века в результате присоединения к России всей Сибири, Левобережной Украины, страна превратилась в многонациональное государство, по сути, в империю. B России все больше проявлялась её европейская, и азиатская сущность, её промежуточное положение на стыке двух цивилизаций. C одной стороны, Россия стремилась в Европу, но, с другой, у неё были не менее важные интересы на Востоке и все это определяло двойственность в экономическом и политическом развитии России.

B результате деятельности первых представителей династии Романовых был преодолен глубочайший социально-экономический и политический кризис государства и общества, вызванный событиями Смутного времени и к концу века наметились тенденции европеизации России, а также четко обозначались предпосылки будущих реформ.

Тяжелые войны, которые вела Россия с Польшей и Швецией в XVII в. вскрыли ряд недостатков в государственном устройстве и управлении, без устранения которых невозможно было вести речь о дальнейшем развитии государства. B сфере управления государством к середине XVII в. было создано около 80 приказов (Пушкарский приказ, Поместный, Посольский и др.), которые находились в непосредственном ведении царя, а каждый приказ в отдельности совмещал судебные, административные, финансовые и другие функции. Руководство столь громоздкой организацией становилось все сложнее. Отсутствие регулярной и обученной армии диктовало необходимость нанимать отряды иноземных ратников, что требовало значительных материальных затрат на их содержание.

Промышленность России допетровского периода насчитывала несколько железоделательных заводов около Тулы, Каширы, близ Москвы и Воронежа; несколько соляных, кожевенных, стекольных, писчебумажных мануфактур, медеплавильный завод. He сотни и не тысячи, а единицы мануфактур. B стране практически не было ученых, врачей. Ha всю страну была одна (царская) аптека.

Решительную роль в формировании взглядов на предстоящие реформы произвели поездки Петра I в Архангельск. Впервые увидев море Петр I по достоинству оценил успехи русских мастеровых, использовавших водяные машины для обработки дерева и умения поморов в строительстве морских судов. B это же время он заложил в Архангельске первый русский корабль который позже был отправлен за границу с русскими товарами. Однако убедившись в том, что торговля через Архангельский порт из-за короткой летней навигации не была круглогодичной, Петр сделал ставку на выход России к Черному морю.

Весной 1695 года Петр I отправляется на речных кораблях по Волге и Дону на юг в Первый Азовский поход, для овладения крепостью Азов в устье Дона. Однако нерегулярное войско, состоявшее в основном из стрельцов и отсутствие флота не позволило Петру I овладеть крепостью. B ходе осадных действий он с особой остротой почувствовал недостатки в Русской армии:

- слабая обученность офицеров и солдат;

- отсутствие квалифицированных специалистов;

- неэффективное использование иностранными инженерами даже тех средств, которые имелись в армии;

- отсутствие морских судов, способных блокировать крепость с моря, откуда гарнизон Азова получал подкрепления.

Огромные потери русского войска в ходе этого похода, превысившие потери гр. Голицина в Крымских походах 1687 и 1689 годов не сломили духом молодого царевича.

Зимой 1695/1696 г. развернулась подготовка к новому походу.

B Воронеже началось строительство первого русского флота. Одновременно впервые в истории Петр I применил натурное моделирование, построив под Воронежом модель крепости Азов, и начал обучение офицеров, солдат и инженеров. K весне было построено 2 корабля, 23 галлеры, 4 брандера и 1300 стругов, на которых русское войско в мае 1696 г. вновь осадило Азов. 19 июля крепость была взята.

Главным результатом Азовских походов было то, что Россия получила теперь возможность выхода в Азовское море, хотя выход в Черное море по- прежнему был закрыт т.к. Керченский пролив, Босфор и Дарданслны находились под контролем Турции.

Петр I понимал, что взятием Азова война с Османской империей ещё не закончена. Поэтому для него было очень важно знать реальную расстановку сил в Европе и отношение европейских держав к планам России. C этой целью было организовано так называемое «великое посольство».

Посольство должно было оповестить западные державы об успешном правлении царя Петра, поднять престиж России сообщениями о его победе в Азовском походе, заручиться поддержкой европейских стран в борьбе против Турции, пригласить в Россию как можно больше иностранных специалистов различных профессий.

Весной 1697 года посольство из 250 человек двинулось в Европу. Его возглавили ближайшие соратники Петра - Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Еоловин, П. Б. Возницын. B составе посольства было 35 волонтеров (среди которых под именем Петра Михайлова находился сам царь), намеревавшихся обучиться корабельному делу, кораблестроению на зарубежных верфях. Путь их лежал через Ригу в Пруссию, далее в Еолландию, Англию и Австрию.

За полтора года пребывания за границей Петр I много времени посвятил изучению кораблестроения, военного дела, знакомству с передовой европейской техникой, различным сторонам жизни западных стран. Он посещал верфи, арсеналы, мануфактуры, монетные дворы, школы, крепости и т.д. Несколько месяцев он сам работал плотником на верфях Ост-Индийской компании в Голландии.

C приходом на царствование Петр I проявил глубокое понимание государственных задач, стоявших перед Россией, и повел крупные реформы, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран запада и использование ее огромных природных ресурсов. Преобразования Петра I коснулись всех сфер общественной жизни, способствовали расширению государственной власти, росту мануфактурного производства, развитию торговли, науки и культуры, создания регулярной русской армии и военноморского флота.

B ходе первых военных походов и поездки за границу были вскрыты все недостатки развития российской экономики и общества в целом, которые можно сформулировать следующим образом:

- Россия была отсталой страной, что представляло собой серьезную опасность для национальной независимости русского народа;

- в государственных делах царил застой;

- промышленность развивалась, но по своей структуре она была крепостнической, и по объему производства значительно уступала промышленности Западной Европы;

- в сельском хозяйстве бытовали рутинные способы земледелия, основанные на подневольном труде крепостного крестьянства;

- русское войско состояло из отсталого дворянского ополчения и стрельцов, плохо вооруженных и обученных;

- сложный и неповоротливый государственный аппарат Московской Руси, во главе которого стояла боярская аристократия, был очень дорогим, несовершенным и не отвечал потребностям страны;

- отставала Русь и в области духовной культуры: просвещение не проникало в народные массы; даже в правящих кругах было много неграмотных людей; школ почти не было, и не только простые люди, но и боярство и духовенство боялось “книжности”, то есть науки.

И все же жажда и потребность знаний все больше и больше распространялась среди передовых людей России. Bce отмеченное в совокупности свидетельствовало, что Россия стояла на пороге преобразований. Таким образом, петровские реформы не были измышлением одной только личности (пусть и выдающейся) - Петра I. Они были подготовлены всем общественным развитием России в предшествующий период.

Петровские реформы были подчинены интересам не отдельных сословий, а всего государства - его процветанию, благополучию и приобщению к западноевропейской цивилизации.

Основными направлениями реформ способствующих развитию инженерного дела России можно назвать:

- подъем общеобразовательного уровня Русского народа;

- создание технических учебных заведений для подготовки инженерных кадров в России и подготовка инженеров за границей;

- развитие промышленности России, путем создания мануфактурного производства;

- развитие транспорта;

- систематическое картографирование территории России.

Недостаток глобального просвещения стал главным препятствием к успешной подготовке русских инженеров. Петр I явился основателем светской школы, чем была ликвидирована монополия духовенства на образование. По его указам были открыты элементарные провинциальные школы: “цифирные”, гарнизонные, городские “малые школы”. Ha заводах Урала были учреждены школы доменщиков и горных техников. C целью обучения, Указом царя (17081710 г.г.) была введена азбука «кириллица», римские цифры заменены на арабские.

Важнейшей заслугой Петра I в этот период является учреждение типографии и начало издания книг для обучения грамоте. Одной из первых книг петровского периода является труд Леонтия Филипповича Магницкого “Арифметика, сиречь наука числительная”, напечатанная кириллицей в 1703 г. Книга представляла своеобразную энциклопедию первоначальных знаний по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии. Основное внимание в ней было уделено практическим приложениям математики в геодезии, астрономии, навигации, механике.

Вслед за изданием книги Л. Ф. Магницкого были изданы книги: “Новейшее основание и практика артиллерии” - 1710 r., “Описание артиллерии”

- 1710 r., “Учение и практика артиллерии” - 1711 r., “Наука статическая, или механика” - 1722 г. Издание первенцев русской механической книги, и другие петровские начинания вызвали к жизни новое, не имевшее в прошлом места в стране развитие механики как науки.

B 1700 году введен новый календарь с началом года 1 января (вместо 1 сентября) и летоисчисление от «рождества Христова» а не от «сотворения мира». C 1703 года стала выходить первая русская печатная газета «Ведомости». B 1714 году основывается в Петербурге Государственная библиотека (в последующем Библиотека Академии наук).

B ходе реформ Петр I уделял большое внимание подготовке инженерных кадров. Уже после Азовских походов в основанной им крепости Таганрог была основана «навигацкая школа» для подготовки «искусных мореходцев».

Понимая важность подготовки квалифицированных инженеров, Петр I избирает два пути решения этой задачи:

- направление на учебу за границу;

- создание технических учебных заведений в России.

Уже сразу же после второго Азовского похода в 1696 году Петр I направляет на обучение за границу 50 дворян, для изучения “навигацкой науки”, архитектуры, кораблестроения и инженерных искусств.

Начало подготовки инженерных кадров в России было положено основанием в Москве в марте 1701 r., школы «математических и навигацких наук». B число предметов, преподававшихся в школе входили: арифметика, геометрия, тригонометрия, а также их практическое применение в артиллерии и фортификации. Размещалась школа в здании Сретенской, башни, на верху которой была открыта астрономическая обсерватория с телескопом.

Выпускники школы назначались не только в военное ведомство, но и учителями во вновь создаваемые «цифирные школы», артиллерийские, инженерные и адмиралтейские и др., но и работали чиновниками гражданских учреждений. Большинство учащихся недворянского происхождения направлялись на подсобные работы на флот, писарями и др. Выпускники дворянского происхождения проходили обязательную практику на морских кораблях, судостроительных верфях, на прокладке дорог и др. B 1715 г. навигаторские классы были переведены в Петербург, а арифметические классы оставались в Москве как подготовительная школа новой морской академии. B 1752 году после открытия Морского шляхетского кадетского корпуса школа была закрыта.

B 1712 г. открывается в Москве первая инженерная школа, а в 1719 г. вторая инженерная школа в Петербурге.

B инженерных школах петровского времени курсы преподавания не утверждались сверху. Многое зависело от заведующего школой офицера. Если один из них по собственному усмотрению вводил в курс новый предмет, TO другой приходивший на смену, мог исключить его. K числу таких необязательных дисциплин относились архитектура, геодезия и другие предметы, необходимые для несения службы офицера инженерных войск.

Качество образования в этих первых инженерных школах не удовлетворяло даже тем скромным требованиям, которые предъявлял XVIII век. Юноши посвящавшие себя военно-инженерному делу, получали в основном теоретическую, математическую подготовку, дальнейшее же образование по инженерной части им приходилось получать практическим путём, в ходе службы в звании кондукторов.

И все же эти первые шаги инженерного образования дали свои плоды: во- первых, повышался образовательный уровень людей в сфере инженерной деятельности, а во-вторых, постепенно складывался круг образованных инженеров русского происхождения.

B 1715 году в Петербурге создается Морская академия, а в 1725 году открывается Петербургская академия наук с университетом и гимназией.

Развитие профессии инженера в военной сфере в России отставало примерно на 60 лет от государств Западной Европы, а уже в 1724 г. в российской армии был сформирован первый инженерный полк. C этого момента можно считать, что военно-инженерная профессия перешла на институциональную стадию.

Допетровская Русь была страной кустарной промышленности, и, если не считать единичных попыток иностранцев основать на Руси фабрики и заводы в XVI-XVII вв., до Петра I промышленности не было. B ходе преобразований Петр I особенно заботился об успехах горнозаводского производства, которое необходимо было для вооружения армии и флота, а также развития отраслей промышленности, занятых обеспечением армии и флота различного рода припасами.

Петровский вклад в развитие мануфактурного производства представляется многочисленными новыми механизмами и машинами, введенными на новых заводах. При сооружении этих механизмов и машин выделялись многие из русских умельцев, в их числе тульские мастера: оружейник Никифор Пиленко, литейщик Семен Баташов, строитель доменных печей Степан Трегубов, мастер оптических инструментов Иван Беляев и др.

B своей экономической политике Петр I руководствовался двумя соображениями:

- Россия не уступает другим странам, даже превосходит их обилием разных природных богатств, остававшихся доселе нетронутыми;

- разработку этих богатств должно вести само государство, хотя и насильственными методами.

Экономические преобразования Петра I условно можно разделить на два периода: 1695 ^ 1715 г.г. и 1715 ^ 1725 г.г.

Военные неудачи начального периода царствования Петра I показали прежде всего отсталость отечественной металлургии. Если до начала XVIII века Россия ввозила в основном из Швеции, железо, медь, олово, оружие. Война в Прибалтике прекратила эти поставки, поэтому развитие собственного металлургического производства становилось стратегической проблемой. Правительство прилагало огромные усилия по созданию и строительству железоделательных мануфактур за счет казны на Урале и Олонецком крае. Поэтому в первый период царствования Петра I был периодом активного вмешательства государства в экономику. Именно этот период подъема экономики России называют мануфактурным, т.к. мануфактура стала преобладающей, по сравнению с ремесленным производством.

Если в Западной Европе развитие мануфактур происходило за счет найма вольных работников, то в России свободных людей почти не было, поэтому так называемые вотчинные мануфактуры основывались на использовании крепостного труда. Крепостных ремесленников и крестьян заставляли работать на предприятиях в порядке феодальной повинности, заработная плата им почти не выплачивалась.

Помимо вотчинных мануфактур дальнейшее развитие получили казенные мануфактуры принадлежавшие Дворцовому приказу и созданные и финансируемые за счет государственной казны.

B этот же период появляются и так называемые посессионные (условные мануфактуры - от латинского слова «посессия» - условное владение). Елавной проблемой в создании посессионных мануфактур было - обеспечение их наемной рабочей силой. Если в начальный период мануфактурного периода ещё удавалось найти свободных («гулящих», беглых) людей, не попавших в крепостную зависимость, то позже процесс закрепощения усилился, более строгим стал сыск беглых крестьян, которых возвращали их владельцам. Указом царя владельцам этих мануфактур разрешалось покупать крепостных крестьян. Крестьяне приписывались к мануфактуре и составляли единое целое.

Кроме того, на мануфактурах работали под караулом преступники, солдаты, военнопленные и естественно, такой континент рабочей силы не мог обеспечить высокую производительность труда и рост технологической культуры.

За первые пятнадцать лет царствования Петра I было построено 11 металлургических заводов, обеспечивших Россию потребностями в железе, а постройка и расширение существовавших оружейных заводов к 1712 г. обеспечили армию оружием. K концу царствования в России было около 200 мануфактур, т.е. в 10 раз больше, чем было до него. Именно при нем возник промышленный район на Урале.

Среди созданных мануфактур к 1720 г. 90 принадлежало казне, 115 - частному капиталу. 52 мануфактуры было в черной металлургии, 17 - в цветной, располагавшихся в основном на Урале и в Туле. B Олонецком крае был сооружен чугунолитейный и железоделательный завод, положивший начало городу Петрозаводску. Кроме того, было создано: 18 лесопильных, 17 - пороховых, 15 - суконных, 11 - кожевенных мануфактур, а также предприятия по производству стекла, фарфора, бумаги и др.

Петр “хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства это... загадка... доселе неразрешимая”, - подчеркивал O.B. Ключевский (Соч. т.4, с. 221). Ho кроме этой недисциплинированной и неквалифицированной

массы, на фабриках и заводах имелись мастера, знавшие технологию производства, и по сути дела, объединявшие в своем лице и квалифицированного рабочего, и ремесленника, и инженера. Инженерные функции на заводе петровского времени и вменялись в обязанности этой категории, т.к. гражданских инженеров в современном смысле этого слова не было. K примеру, на Липецком металлургическом заводе, основанном в 1712 r., были такие мастера-руководители: плотинного и мехового дела; доменного, пушечного и сверлильного дела; “ложного” дела мастера; “ружейные заварщики”, руководившие выработкой стволов; “ружейные мастера”,

“ружейного дела замочные отдельщики” и т.п. (Собрание материалов по истории западного края Тамбовской губернии и епархии. Тамбов, 1878 r., с. 199). Если в целом судить о структуре фабричных работников того времени, то можно сказать, что на металлургическом заводе XVII в. на одного обученного мастера приходилось 25-35 неквалифицированных или полуквалифицированных работников.

Крепостной характер мануфактурного производства в сочетании с жестким государственным регулированием всего процесса развития промышленности, начиная от размещения предприятий до определения номенклатуры изделий в значительной мере затормозило развитие капитализма в России, что особенно ярко проявилось в инновационной пассивности. Изобретения в этот период делались по преимуществу самими фабрикантами, стимулируемыми к усовершенствованиям, погоней за прибылью, а также изобретателями-самородками, которые в силу своего природного дарования кустарным способом изготовляли диковинку.

Ярким примером технологического творчества петровского периода может служить деятельность солдата Ораниенбауманского батальона Якова Батищева. Он изобрел машину для обработки поверхности стволов пушек, а также машину для расковки стальных досок, идущих на изготовление стволов. B этой машине два или три молота должны были бить по одному и тому же месту, расковывая металл.

Описывая усовершенствования Якова Батищева, историк тульского оружейного завода писал: “На нижнем этаже поставил он два станка для сверления двадцати четырех стволов на каждом. B верхнем было двенадцать пильных станков, а на каждом обтиралось (обрабатывалось) по двенадцати стволов вдруг пилами, в тридцать фунтов каждая, потом восьмью личными пилами чистились поверхности стволов, а четырьмя отделывались грани у казенного конца; внутренности чистились четырьмя смякальными пилами”. Внедрение только одной машины для обработки поверхности стволов позволило обрабатывать за день шестнадцать стволов вместо двух, обрабатывавшихся одним работником раньше.

Большое внимание в ходе реформ было уделено развитию транспорта. B петровский период было положено начало созданию морского, речного и гужевого транспорта. По его личному проекту была вырублена просека для строительства дороги Москва - Петербург.

Развитие морского и речного флота, потребовали издания морских и речных карт для обеспечения безопасности судоходства. Кроме того, развитие мануфактурного производства выявило товарную специализацию отдельных регионов страны (кожевенное производство - Ярославль, Вологда, Можайск, Кострома, Муром, Казань; металлургия - Устюг, Тихвин, Серпухов, Тула, Олонецкий край; изготовление льняного полотна и холста - Новгород, Псков, Тверь; выделка сукна - Москва, Заволжье; солеварение - Старая Русса, Тотьма и т.д.) потребовали развития транспортной системы. Подготовка карт потребовала производства больших геодезических и географических исследований. Начало этой работы было начато в петровский период. По его указанию началось систематическое картографирование территорий России. C этой целью были проведены экспедиции А. Берковича - Черкасского в среднюю Азию, И. M. Евреинова и Ф. Ф. Лужина на Дальний Восток, Д. Мессершмидта - в Сибирь, подготовлена экспедиция В. Беринга и др.

Начатая на рубеже XVII - XVIII веков работа С. Ремезова по картографии «Чертежная книга Сибири», была продолжена в первой четверти XVIII века И. К. Кириловым, начавшим составлять сводный «Атлас Всероссийской империи», первый том которого вышел в 1732 году.

Осуществляя реформы Петр I пытался приблизить Россию к западноевропейской цивилизации. Перенимая оттуда все передовое и полезное он забывал о самобытности России, о её двойственной евразийской сущности. Он считал, что все истоки её отсталости лежат в азиатских корнях. Стремясь к Европе, Петр зачастую брал оттуда только внешние формы, не изменяя внутреннюю сущность вековых традиций.

Проводя реформы в России, Петр I стремился к идеальному государству, основанному на справедливых и рациональных законах, но это оказалось утопией. Ha практике в стране было создано полицейское государство без каких либо институтов социального контроля.

Перенимая на Западе передовые технологии, инженерные, научные, военные и иные достижения, Петр I как бы не замечал развития там гуманизма, тем более не желая их привнести на русскую почву. Именно при Петре I усилилась крепостная зависимость крестьян, за счет которых, в основном, и происходила реформаторская деятельность царя, т.к. в стране почти не было других источников экономического роста. Тяготы реформ, (поддерживали которые около 5% населения) легли на плечи крестьянского и городского населения, и не раз были причинами крупных народных восстаний в Центральной России, Поволжье, на Урале и на Дону, например, восстание казаков под руководством К. Булавина в 1707-1708 годах, жестко подавленное царской властью.

Оценивая в целом деятельность Петра I в развитии России, необходимо признать:

- он не вывел Россию на путь ускоренного экономического, политического и социального развития;

- не заставил “совершить прыжок” через несколько этапов в развитии;

- не все его действия были исторически оправданными.

Однако, коренные преобразования в стране дали мощный толчок развитию промышленности и культуры, развитию образования и науки, позволили за небольшой в историческом плане срок (около 25 лет) сформироваться первым профессиональным институтам инженеров.

Главными достижениями первого периода становления инженерной профессии в России были возникновение в России высшего технического образования, появление промышленного законодательства и его институтов в виде Мануфактур-коллегии, Берг-коллегии и других учреждений, проводивших техническую политику и отчасти регулировавших деятельность инженеров; выделение инженеров в особый род войск; появление гражданской инженерной специальности, связанное с бурным развитием промышленности.

Именно XVIII в. следует признать переломным в развитии инженерного дела в нашей стране. C этого периода становление профессиональной группы “инженер” происходило со все возрастающим ускорением, со все более отчетливыми чертами, присущими инженерам периода фабрично-заводского развития.

И все же значение великих перемен в жизни Росси, осуществленных в эпоху Петра I, трудно переоценить. Народом А. С. Пушкин, который неоднозначно относился к личности Петра I, отмечал, с одной стороны, что многие решения царя “жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом”. Ho, с другой стороны, выдающейся роли Петра I в истории России поэтом дана такая яркая характеристика:

To академик, то герой,

To мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющий душой Ha троне вечный был работник.

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