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Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Кажется, в 2022 году марсоход «Розалинд Франклин» запущен не будет

Изучением планеты Марс занимается не только аэрокосмическое агентство NASA. В 2009 году Европейское космическое агентство и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках двух программ: российском «Фобос-грунт» и европейском «ЭкзоМарс». Про первую миссию многие из наших читателей наверняка уже знают — автоматическая межпланетная станция была запущена в ноябре 2011 года но, из-за нештатной ситуации, сгорела в слоях земной атмосферы. Программа «ЭкзоМарс» подразумевает под собой исследование планеты Марс в два этапа. Первый был начат в 2016 году и, частично, прошел успешно. Второй этап миссии должен был начаться в 2022 году, однако, из-за введенных против России санкций, это событие вряд ли произойдет.

 


Первый этап миссии «ЭкзоМарс»

Первый этап российско-европейской миссии по изучению Марса начался в 2016 году. Тогда в космос был отправлен аппарат Trace Gas Orbiter, цель которого заключается в изучении газов в атмосфере Красной планеты. Исследовательский аппарат достиг орбиты Марса в апреле 2018 года и был переведен на низкую круговую орбиту на высоте 400 метров. Искусственный спутник находится в работоспособном состоянии даже сегодня. Больше всего исследователей интригует то, что в атмосфере марса есть метан — есть небольшая доля вероятности, что этот газ вырабатывается живыми организмами. Даже если это не так, наличие метана можно считать доказательством геологической активности Марса, что тоже интригующее открытие.

Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Космический аппарат Trace Gas Orbiter

Также, в рамках первого этапа миссии «ЭкзоМарс», на поверхность Марса должен был спуститься европейский аппарат «Скиапарелли». При помощи него исследователи хотели протестировать технологию входа в атмосферу Марса, а также спуска и мягкой посадки. Вдобавок к этому, аппарат был оснащен научными приборами для измерения электрических полей и изучения марсианской пыли. К сожалению, в октябре 2016 года он неправильно рассчитал высоту и разбился при посадке на Марс.

Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Спускаемый аппарат «Скиапарелли» разбился при посадке


Второй этап миссии «ЭкзоМарс»

Изначально старт второго этапа миссии по изучению Марса был назначен на 2018 год. Однако, госкорпорация «Роскосмос» приняло решение перенести это событие на пару лет позже — причиной оказались задержки при выполнении работ европейскими и российскими подрядчиками. Но и через два года старт не состоялся, потому что в мире началась пандемия коронавируса. Недавно руководители Европейского космического агентства провели совещание и решили, что из-за выдвинутых против России санкций, второй этап миссии не будет начат даже в 2022 году. Когда он будет запущен, на данный момент никому неизвестно.

Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Посадочная платформа «Казачок» с установленным марсоходом

А ведь второй этап миссии готовил для нас очень увлекательное и интригующее зрелище. В его рамках госкорпорация «Роскосмос» должна была отправить на Марс посадочную платформу «Казачок». В качестве полезной нагрузки внутри платформы должен был оказаться марсоход «Розалинд Франклин». Как и многие другие аппараты для изучения Красной планеты, он оснащен множеством научных приборов. Самым главным из них, пожалуй, является система панорамных камер (PanCam) для создания цифровой карты местности и поиска следов жизни. Также у марсохода есть бурильная установка для изучения марсианского грунта на глубине до 2 метров. Вдобавок, инженеры оснастили аппарат восемью приборами поменьше, среди которых есть спектрометр, радиолокатор и так далее.

Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Марсоход «Розалинд Франклин»

Новое место для изучения Марса

Местом посадки научного оборудования миссии «ЭкзоМарс» должно было стать плато Оксия, которое расположено в северном полушарии Марса. Это довольно невысокий район, где атмосфера достаточно плотная для правильной работы парашютов — они нужны, чтобы посадочная платформа совершила плавный спуск и ни один из приборов не сломался. Также выбор руководителей программы «ЭкзоМарс» был обусловлен тем, что им нужно было место без крупных валунов и крутых склонов. Ведь им нельзя было допустить, чтобы марсоход опрокинулся во время спуска с платформы.

Смогут ли Россия и Европа вместе исследовать Марс?

Из нескольких мест, для посадки европейского марсохода было выбрано плато Оксия

К большому сожалению, будущее программы «ЭкзоМарс» на данный момент не определено. Многие задачи в рамках миссии должен был выполнить «Роскосмос», поэтому без его участия изучение Марса может быть очень затруднено.

03 март 2022 /
Новости технологий
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