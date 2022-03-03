Ученые нашли самый большой земной кратер за последние 100 000 лет

Расположение кратера Илан

На поверхности Земли, как и на любом другом космическом объекте, есть кратеры. Они образуются в результате падения небесных тел вроде астероидов — часть из них хорошо видна, а остальные потерялись в глубинах океанов и других геологических образований. На данный момент ученым известно о существовании 200 крупных кратеров на Земле, причем двадцать из них расположены на территории России. Диаметр углублений составляет от 10 до 300 километров. Периодически, благодаря спутниковым снимкам, ученым удается открыть новые кратеры. Недавно один из них был обнаружен на северо-востоке Китая. Он имеет форму полумесяца, имеет размер около 1,85 километров в поперечнике и образовался от 46 000 до 53 000 лет назад. В те времена на нашей планете уже жили люди, наши далекие предки.

Самый крупный кратер за последние 100 000 лет

Новый для науки ударный кратер расположен в провинции Хэйлунцзян, который находится на северо-востоке Китая. По данным аэрокосмического агентства NASA, кратер Илан простирается на 1,85 километров. Анализы древесного угля и органических озер показали, что он был образован в результате падения на Землю космического объекта в период от 46 000 до 53 000 лет назад. В верности предположения ученых нет особых сомнений, так что можно с уверенностью сказать, что кратер Илан — это самый большой кратер, который образовался на Земле за последние 100 000 лет.

Изначально исследователи не были уверены, что имеют дело именно с кратером. Местным жителям это геологическое образование в форме полумесяца известно уже давно — они называли их «круглыми горами». Один краешек кратера Илан хорошо видны на снимках американского спутника Landsat 8, который предназначен для дистанционного зондирования поверхности нашей планеты. Высота выпирающего края кратера достигает 150 метров, но других подробностей о необычном образовании на территории Китая известно не было.

В том, что они имеют дело с ударным кратером, ученые убедились только после бурения 100-метровой скважины. Добравшись до толстого слоя осадочных пород, исследователи нашли следы падения метеорита. К ним относятся переплавленный кварц, стекло, а также другие продукты кратковременного воздействия высоких температур и давления на земной грунт. Из-за чего именно исчезла вторая часть кратера, ученые на данный момент не знают — дополнительные исследования будут проведены чуть позже.

Кратеры на территории Китая

Примечательно, что Илан является всего лишь вторым крупным кратером, найденным на территории Китая. По данным NASA Earth Observatory, до 2020 года единственным китайским кратером являлся объект, расположенный в горном массиве Малый Синань. Ударный кратер Синань представляет собой чашеобразный кратер диаметром 1,8 километров и глубиной 150 метров. В том, что он тоже образовался в результате падения на Землю массивного объекта, у ученых тоже нет особых сомнений.

Важно отметить, что упомянутые выше кратеры не являются самыми большими в мире. Их объединяет только то, что они расположены на территории Китая — кроме них там на данный момент похожих образований не обнаружено. Кратер Илан, вдобавок, образовался во времена, когда на нашей планете уже обитали люди. Разумеется, речь идет не о современных людях, а наших дальних предках. Должно быть, образовавший кратер метеорит упал в период существования неандертальцев. Пострадал ли кто-нибудь во время этого события, ученым на данный момент не известно. Но ученые уже знают, что около 50 000 лет назад в нынешних землях Китая уже кто-то жил.

В мире существует огромное количество других кратеров и некоторые из них поражают своими размерами. Например, расположенный в Южной Африке кратер Вредефорт имеет диаметр 300 километров. Он даже больше кратера Чиксулуб, который был образован миллионы лет назад, когда на нашу планету упал метеорит , ставший причиной массовой гибели динозавров.