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Старый пластик получит новую жизнь

Старый пластик получит новую жизнь




Построить целое здание из пластиковых пакетов и бутылок — подобная амбициозная идея может стать реальностью, благодаря новому стартапу из Лос-Анджелеса. Его разработка — технология ByFusion Global, которая позволяет перерабатывать «неперерабатываемый» прежде пластик в огромные прочные кирпичи.



Старый пластик получит новую жизнь



Согласно веб-сайту ByFusion, шлакоблоки «ByBlocks» изготавливают методом парового уплотнения, который не требует каких-либо химикатов, добавок, клеев или наполнителей. Похожие на Лего кирпичи подходят для строительства и практически не поддаются разрушению.



Старый пластик получит новую жизнь



Генеральный директор ByFusion Хайди Куйава рассказала, что компания получила грант Dow и стала партнером программы утилизации мусорных пакетов EnergyBag компании Hefty.



Запуск пилотной программы переработки планируется в городе Бойсе штата Айдахо. Она призвана помочь жителям Бойсе в ближайшие годы утилизировать до 72 тонн пластика с местной свалки, который не подлежит иной переработке. Готовые блоки уже успешно использовались для строительства объектов инфраструктуры в местном городском парке.


Из: Техкульт
03 март 2022 /
Новости технологий
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