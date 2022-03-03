Старый пластик получит новую жизнь

Построить целое здание из пластиковых пакетов и бутылок — подобная амбициозная идея может стать реальностью, благодаря новому стартапу из Лос-Анджелеса. Его разработка — технология ByFusion Global, которая позволяет перерабатывать «неперерабатываемый» прежде пластик в огромные прочные кирпичи.Согласно веб-сайту ByFusion, шлакоблоки «ByBlocks» изготавливают методом парового уплотнения, который не требует каких-либо химикатов, добавок, клеев или наполнителей. Похожие на Лего кирпичи подходят для строительства и практически не поддаются разрушению.Генеральный директор ByFusion Хайди Куйава рассказала, что компания получила грант Dow и стала партнером программы утилизации мусорных пакетов EnergyBag компании Hefty.Запуск пилотной программы переработки планируется в городе Бойсе штата Айдахо. Она призвана помочь жителям Бойсе в ближайшие годы утилизировать до 72 тонн пластика с местной свалки, который не подлежит иной переработке. Готовые блоки уже успешно использовались для строительства объектов инфраструктуры в местном городском парке.Из: Техкульт