Самые редкие животные, которые находятся в «научном розыске»

Слепая саламандра, которая находится в научном розыске

На нашей планете обитает огромное количество животных, многие из которых сегодня вымирают из-за охоты, вырубки лесов и другой разрушительной деятельности людей. Вымирание некоторых видов зверей не подтверждено — по расчетам ученых, около 2200 созданий в 160 странах пропали без вести, то есть не попадались на глаза людей уже более 10 лет. Поиском этих созданий с 2017 года занимается техасская компания Re:wild, которая на данный момент уже совершила повторное открытие восьми видов животных, среди которых есть самая большая пчела в мире. Недавно организация опубликовала список 25 самых разыскиваемых видов животных, среди которых есть создания, о существовании которых многие люди могли даже не подозревать. Вот знали ли вы, что на нашей планете обитал (может, обитает до сих пор!) паук, который танцует «чечетку» перед своей потенциальной партнершей?

Со списком без вести пропавших животных можно ознакомиться на сайте Re:wild. По данным издания The Guardian, помимо танцующего паука, среди потенциально вымерших животных есть толстая рыба, которая отдаленно напоминает маскота производителя автомобильных шин Michelin и появлявшаяся перед глазами людей с 1957 года. Также в списке числится африканская мышь Того, которая среди местного населения известна под названием «Йефули» и не попадалась на глаза с 1890 года. Также одним из интересных животных является слепая саламандра Бланко, которую никто не встречал с 1951 года.

Паук, который танцует чечетку

Пауком, который танцует чечетку перед самками, является представитель вида Nemesia berlandi. Эта разновидность членистоногих была открыта в 1931 году — именно тогда ученые обнаружили двух самок на территории одной из португальских деревень. После этого были найдены самцы, которых и застали танцующими перед своими потенциальными партнершами. С тех пор они так и не попадались на глаза ученым, поэтому есть опасение, что они полностью вымерли. Впрочем, есть мнение, что они просто ведут подземный образ жизни. Также не исключено, что местные жители часто сталкиваются с танцующими пауками, но просто не знают, что они находятся в научном розыске.

Один из пауков семейства Nemesia

В 2021 году исследователь Серхио Энрикес (Sergio Henriques) нашел в Португалии несколько похожих пауков, но на данный момент полной уверенности, то это именно нужный ученым вид, нет — ведется исследование.

Толстый сом, похожий на маскота Michelin

В первой половине XX века, в водах Колумбии можно было встретить толстого сома вида Rhizosomichthys totae. Он является единственной в мире пресноводной рыбой, которая имеет обернутые вокруг тела жировые кольца. Эти необычные создания обитали только в горах Анд, на высоте около 3 000 метров. Местные жители называли их «Пез Грасо» и часто использовали их жир в качестве топлива для ламп. Последний раз этих рыб видели в 1957 году, поэтому возможно, что вылавливание привело к их полному истреблению. Но представители компании Re:wild не теряют оптимизма и надеются обнаружить оставшихся в живых созданий.

Толстый сом вида Rhizosomichthys totae

Африканская мышь Того

В 1890 году, на территории африканских Того и Ганы, были найдены мыши нового для науки вида Leimacomys buettneri. Судя по содержимому их желудков, рацион грызунов в основном состоит из насекомых. Наличие короткого хвоста говорит о том, что они живут на открытой местности, а не под лесными листьями. Ученые не видели этих созданий с года открытия вида — встретить их не удалось даже во время экспедиции в 1990 году. Но есть подозрение, что местные жители встречают мышей Того часто, потому что если показать им фотографии, они называют этих созданий «Йефули». Ученые очень заинтригованы и надеются, что загадочные мыши все еще существуют.

Изображение мыши Rhizosomichthys totae

Слепая саламандра Бланко

Саламандры вида Eurycea robusta настолько редки, что попадались на глаза ученым всего лишь один раз. Это произошло в 1951 году, недалеко от техасского города Сан-Маркос, во время раскопки небольшой расщелины с проточной водой в русле тогда уже пересохшей реки Бланко. С годами река изменила свое течение и место, где водились саламандры, сегодня погребено под гравием. Можно предположить, что они вымерли, но ученые настроены оптимистично. Слепые саламандры Бланко дышат кожными жабрами и охотятся на беспозвоночных, так что могут выжить даже в суровых условиях. Ученые хотят как можно быстрее найти их и обеспечить им защиту, потому что несмотря на живучесть, их численность вряд ли очень большая.

В завершении отмечу, что в конце 2021 года организация Re:wild уже публиковала похожий список, но он был посвящен разыскиваемым птицам.