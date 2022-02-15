Загадочные круги на полях — мифы и теории их возникновения

Круги на полях — загадочное явление, которое десятки лет не могут найти объяснение

Круги на полях, известные еще как агроглифы, представляют собой гигантские геометрические рисунки, образованные примятыми растениями, произрастающими на полях. Как правило, они имеют вид колец, кругов, спиралей либо даже сложных рисунков. Последние обычно образованны прямыми линиями, кругами и прочими фигурами. Первое упоминание об этом загадочном явлении, правда весьма спорное, есть в брошюре "Дьявол-косарь”, выпущенной в 1678 году. Также считается, что агроглифы описаны в сказке "Конек-Горбунок” Петра Ершова, которая была опубликована в 1834 году. Размеры агроглифов бывают разными, некоторые из них настолько крупные, что заметить их можно лишь с самолета или вертолета. Но, как и почему они появляются? Несмотря на то, что это явление изучается десятилетиями, и даже существуют целые сообщества, занимающиеся исследованием кругов на полях, ответа на этот вопрос все еще нет. Гипотезы существуют самые разные, от откровенно абсурдных, до вполне заслуживающих внимания.

История появления кругов на полях

Несмотря на то, что первые упоминания о кругах на полях относят, как было сказано выше, к 1678 году, согласно данным Australian Geographic, впервые феномен был зафиксирован в 1966 году, когда австралийский фермер в Талли заявил о том, что видел летающую тарелку, якобы, взлетающую с болотистой местности. Когда он пошел с другими фермерами обследовать местность, с которой якобы взлетал НЛО , обнаружил круг, образованный смятой травой.

Гравюра 1678 года считается первым свидетельством кругов на полях

Однако по мнению Australian Geographic, круг мог появиться в результате необычного поведения животных. Кроме того, многие эксперты вообще отказываются считать этот случай первым свидетельством возникновения агроглифов. Как и в случае с "Дьяволом-косарем”, упоминание о кругах в этой истории косвенное. Этот случай скорее можно назвать очередным свидетельством НЛО . К тому же круг возник на дикой траве, а не на поле, засеянным определенной культурой.

По сути, первые настоящие круги на полях были зафиксированы только в 1970-х годах. Но особенно участились случаи их появления только в 80-х и 90-х годах прошлого века. Причем, согласно данным в статье Nature, круги в этот период времени становились более сложными, представляющими собой различные геометрические рисунки. Практически все они были зафиксированы в Англии.

Круги на полях,именуемые «набором Джулии»

Самый загадочный агроглиф

Как утверждают специалисты, один из наиболее сложных и эффектных агроглифов был зафиксирован в июле 1996 года в сельской местности Уилтшира, недалеко от знаменитого Стоунхенджа. Эти круги прозвали "набором Джулии”. Если простые агроглифы можно объяснить какими-либо погодными явлениями, то в "наборе Джулии” явно прослеживается интеллект его создателя (или создателей).

Согласно утверждениям очевидцев, этот круг возник менее чем за час, причем в дневное время. Если это действительно правда, в чем нельзя быть уверенным полностью, мистификаторам справиться с такой задачей было бы не под силу.

Существует множество теорий возникновения кругов на полях

Как возникают круги на полях

Прежде всего отмечу, что в отличие от других загадочных явлений, таких как экстрасенсорные способности, телепатия, души умерших и т.д., круги на полях действительно реальны. То есть сам факт этого явления нельзя оспорить. Вопросы вызывает лишь природа их возникновения.

Наверняка вы слышали теорию уфологов, якобы круги на полях создают инопланетяне. Но сам факт того, что человечество уже полвека пытается разгадать эту загадку, и все никак не может найти ответ, с ней не стыковывается. Согласитесь, если бы представители внеземных цивилизаций действительно хотели выйти с нами на контакт или сообщить какую-либо информацию, они выбрали бы для этого более простой и понятный нам способ. Поэтому версию, связанную с НЛО и посланиями из космоса, отбросим сразу.

Согласно распространенной в начале 1980-х теории, круги на полях возникают в результате сексуальной активности ежей. Но потом от нее отказались в пользу других версий. Согласно одной из них, круги возникают в результате небольших вихрей, которые образуются в результате сильных потоков воздуха. Такие вихри нередко встречаются в холмистых регионах Великобритании.

По одной из версий круги на полях создают небольшие вихри

Некоторые специалисты в области таких природных явлений, как торнадо, даже утверждает, что круги на полях создают плазменные завихрения. Дело в том, что некоторые очевидцы утверждают, что видели светящиеся огни над кругами. Они могут возникнуть из-за частиц пыли. Попадают в заряженный вихревой поток, они могут начать излучать свет.

Некоторые эксперты считают, что круги на полях образованы шаровыми молниями или даже одним из видов термитов. К слову, некоторые муравьи действительно начинают иногда массово двигаться по кругу, образовывая так называемые круги смерти. Но в данном случае муравьи к этому отношения не имеют, так как не месте агроглифов не обнаружены их трупы.

Большинство или даже все круги на полях могут быть созданы людьми

Круги на полях — глобальная мистификация?

Скептики утверждают, что единственная причина возникновения кругов — это люди. К примеру, в 1991 году двое мужчин признались, что собственноручно десятилетиями создавали такие узоры. По их словам, они были вдохновлены вышеописанным случаем, произошедшим возле городка Талли. Мужчины таким образом шутили и пытались убедить людей в том, что на поля приземлялось НЛО . Правда, они не говорили, что создали абсолютно все круги. Но, вполне возможно, остальные круги были созданы их подражателями. То есть мистификация могла принять массовый характер.

Рукотворное происхождение некоторых кругов на полях не вызывает сомнений

В пользу теории о мистификаторов также говорит и тот факт, что круги обычно появляются ночью. Причем все они расположены недалеко от дорог. Крайне редко узоры возникают в труднодоступных, отдаленных районах. Поэтому их замечают, как правило, водители проезжающих мимо автомобилей.

Эта версия в настоящий момент выглядит наиболее правдоподобной. Однако, в мире все еще много энтузиастов, продолжающих исследовать круги на полях. По их мнению, не все круги являются мистификацией. Доказательством тому служит, якобы, наличие неких сложных изменений в структуре растений, которые невозможно воссоздать доступной техникой. Кроме того, некоторые круги имеют большие размеры и сложный рисунок, поэтому люди за одну ночь создать их не могли. Так ли это на самом деле, покажет время. Наверняка рано или поздно, неопровержимое объяснение кругам на полях обязательно найдется.