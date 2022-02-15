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Новый тип бетона с растущим мхом

Новый тип бетона с растущим мхом

На новой разновидности бетона может расти мох

В Германии, Великобритании, Дании и многих других странах мира на крышах домов растут деревья. При помощи таких насаждений, власти городов пытаются улучшить качество воздуха в крупных городах. Это выглядит очень красиво, но представители нидерландского стартапа Respyre считают, что обслуживание «зеленых» крыш может обходиться городам в очень большую сумму. В качестве альтернативы они предлагают строить дома, мосты и другие сооружения из бетона, на поверхности которого могут расти мхи. Обычно мох растет на поверхностях, которые уже почти разрушились, однако новая разновидность бетона имеет свойственную ей прочную структуру. Мох растет за счет того, что в состав материала добавлены вещества, способствующие развитию растений с небольшими корнями, какими и являются мхи. Возможно, в будущем наши города будут украшены «благородной» замшелостью.

 


Загрязненность воздуха в городах

О том, что воздух в городах очень загрязнен, известно уже давно. Об этом говорят не только жители этих самых городов, но и результаты научных исследований. На данный момент ученые не только составили списки самых грязных городов, но и узнали данные о его вреде для здоровья — например, всем уже ясно, что грязный воздух плохо влияет на психическое состояние детей. Экологи пытаются улучшить воздух в городах при помощи насаждений, но их обслуживание обходится дорого. Так почему бы не использовать растения, которые не нуждаются в особом уходе?

Новый тип бетона с растущим мхом

Во многих городах очень грязный воздух, и с этим нужно что-то делать


Полезные свойства мха

Одними из таких растений являются мхи. Несмотря на то, что они вырастают только до 50 миллиметров и имеют маленькие корни, мхи могут очищать воздух от выхлопных газов, пыли и дыма. Ученые выделяют и другие полезные для окружающей среды свойства мохового покрова. Например, они способны удерживать радиоактивные вещества. Также эти небольшие растения играют большую роль в регулировании водного баланса, потому что впитывают и держат в себе большое количество воды. В строительной сфере мох иногда используется в качестве утеплителя. Получается, если покрыть здания покровом из мха, внутри них будет тепло, а снаружи — будет свежий воздух.

Новый тип бетона с растущим мхом

Мох способен очистить городской воздух лучше, чем другие растения

Новый тип экологичного бетона

Вот только как заставить мох расти на поверхности большинства зданий? Во время испытаний, представители компании Respyre заметили, что мох растет только на поверхности старых материалов, которые обладают большим количеством трещин и не могут похвастаться особой прочностью. Узнав об этом, исследователи задались целью создать материал, который позволяет выращивать на своей поверхности мох, но при этом обладает высокой прочностью. Так как большинство зданий строятся из бетона, команда решила создать экологичный вариант именно этого материала.

Новый тип бетона с растущим мхом

Новый тип бетона позволяет растит на себе мох

Неизвестно, сколько времени компания потратила на разработку, но экологичный бетон уже создан — о его особенностях было рассказано на сайте Yanko Design. Сообщается, что добавленные в обычный состав бетона компоненты обеспечивают новому материалу пористость, способность к удержанию воды, кислотность и наличие питательных веществ. Если использовать новый тип бетона в строящихся зданиях, на их поверхности можно легко вырастить мох, очищающий воздух и удерживающий в себе вредные вещества.

Новый тип бетона с растущим мхом

Когда новый вариант бетона начнет использоваться в строительстве, на данный момент неизвестно

По мнению представителей компании Respyre, замшелые стены домов и других конструкций могут стать более эффективными инструментами для очистки городского воздуха, чем «зеленые» крыши домов. Преимущество мха заключается в том, что им можно покрыть большую площадь поверхности. Также он не требует большого внимания как деревья и другие растения, а значит, требует меньше денежных вложений.

Новый тип бетона с растущим мхом

Растения на крышах домов это красиво, но дорого

Кажется, представители компании Respyre хотят, чтобы дома будущего выглядели как старые замки, которые прошли сквозь множество столетий. Интересно, как это будет сочетаться с неоновыми вывесками и прочими атрибутами «будущего», которое описывается в фантастических романах и фильмах. Помимо замшелых стен, улицы городов могут быть усеяны деревьями со светящимися листьями. Их выращиванием на данный момент занимаются американские ученые.

15 февраль 2022 /
Новости технологий
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