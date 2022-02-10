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Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Южноафриканский художник Даниэль Поппер (Daniel Popper) известен своими колоссальными фигуративными скульптурами и впечатляющими художественными инсталляциями на художественных и музыкальных мероприятиях по всему миру. От гигантской богини на карнавале Electric Daisy в Лас-Вегасе до лесного бога высотой 12 метров на фестивале Boom в Португалии, его работы приносят магию и фантазию в каждое место, где они обитают.



Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры



Одна из последних скульптур Поппера «Модемное болото» — эпическая 8-метровая женская фигура на фестивале в Хорватии. Причудливый персонаж, созданный из стали и стекловолокна и покрытый бетоном, держит маску перед лицом, за которой скрываются дикие джунгли, растущие в ее черепе. Ночью проекционное картирование заставляет изделие выглядеть так, как будто оно меняет цвет и материал — в какой-то момент оно даже выглядит так, как будто оно сделано из хрома.



Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры



В другой работе 2019 года под названием ANIMA Попперс создал 7-метровую фигуру, похожую на мать-природу, которая словно посылала воздушные поцелуи посетителям фестиваля Electric Daisy Carnival, когда они входили на площадку.



Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры



Вот еще несколько поразительных работ Даниэля Поппера:



Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры

Даниэль Поппер и его невероятные живые скульптуры
10 февраль 2022 /
Новости технологий
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