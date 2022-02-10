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Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии

Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии




В городе Морманно, расположенном на юге Италии, архитекторы создали уникальную церковь, которая поражает своим дизайном. На классическую церковь здание похоже очень мало. Только вход в форме креста создает едва уловимую связь. При строительстве учитывалось много факторов. Создатели хотели объединить в своем проекте старые каноны и современные тенденции в архитектуре. Им это удалось.



Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии



Церковь Санта-Мария Горетти представляет собой монолитное сооружение из бетона, выполненное в форме листа клевера. Эта форма была получена в результате переосмысления формы барочных церквей в итальянском регионе Калабрия.



Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии



Церковь расположена на краю города Морманно. С площадки, на которой она стоит, открываются виды на горный национальный парк Поллино.



Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии



Вход в здание выполнен в виде креста. Ночью он освещается.





Конструкция всего сооружения представляет собой монолит, который является вневременным решением, так как включает в себя в основном простые формы.



Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии



Внутри стены главного зала оставлены голыми, чтобы подчеркнуть архитектурную и скульптурную форму здания. В церкви установили простую каменную мебель, которую можно при желании переставлять.



Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии

Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии



С потолка высотой 16 метров свисают складки полупрозрачной белой ткани. Это позволяет прихожанам сосредоточиться на игре света.



Церковь может быть и такой: архитекторы построили необычный храм на юге Италии


10 февраль 2022 /
Новости технологий
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