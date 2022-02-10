Как устроены тротуары с подогревом в Исландии

Зима — особенное время года, кто-то боится ее, кто-то ждет снежных дней, чтобы слепить снеговика или скатиться с горы на санках. Но вот у дворников и у водителей снегоуборочных машин работы невпроворот. В некоторых холодных странах снега выпадает столько, что битва с ним превращается в тяжелый труд.Чтобы победить гололед, в ход пускается все — классический песок, специальная соль, а опасные сосульки сбиваются лазерными указками. Необычное решение в борьбе с гололедом нашли в Исландии.Жители и гости исландской столицы не боятся замерзнуть, гуляя по улицам города. Большинство тротуаров в Рейкьявике имеют систему естественного подогрева, питаемое горячей водой из термальных источников, которых так много в Исландии.Термальные воды в этой стране являются также источником энергии для всего государства — их тепло на электростанциях превращается в электричество. Но в случае с тротуарами в Рейкьявике тепловая энергия напрямую используется для комфортной жизни в городе в любое время года.Тротуары всегда сухие, чистые и комфортные для прогулок.Из: Bigpucture