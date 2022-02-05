Пять самых фантастических военных технологий будущего

Некоторые военные технологии, которые кажутся фантастическими, в ближайшее время могут стать реальностью

Военные технологии будущего — это всегда интересно, так как могут изменить не только армию, но и мирную жизнь, как это неоднократно уже происходило. Да, в основе многих великих изобретений и научно-технические достижений лежит вовсе не стремление некоторых ученых и инженеров сделать этот мир лучше. Зачастую они имели изначально сугубо военные цели. Космонавтика, Интернет, спутниковая навигация, микроволновые печи и даже "незамерзайка” для автомобильных стекол — все это подарила нам армия. Но, возможно, самые интересные технологии нас ждут впереди. Речь, конечно, не о гиперзвуковых ракетах или кинетическом оружии, а совершенно новых разработках, которые кажутся поистине фантастическими.

Квантовый камуфляж

Помните шапки-невидимки из сказок? В детстве о такой наверняка мечтал каждый. Похоже, что этот магический аксессуар в скором времени может стать реальностью. Речь, конечно, не о шапке, и тем более не волшебстве, а вполне конкретных законах физики. Как известно, когда мы смотрим на какой-либо предмет, мы видим отраженный от него свет. А значит управляя световыми лучами, можно поистине сотворить чуда.

Квантовый камуфляж может сделать человека невидимым

Принцип Quantum Stealth, то есть "плаща-невидимки” заключается наличии на его поверхности особых линз, которые преломляют световые лучи. Причем, проходя через них, они продолжают движение не по прямой линии, а замедляется и рассеивается под разными углами, создавая при этом мертвые точки, через которые свет не проходит. Если человек находится в такой мертвой точке, он становится невидимым. Разработка принадлежит канадской компании, выпускающей камуфляжную одежду.

Синтетический организм

Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) занимается интересным и по истине фантастическим проектом Biodesign. Он представляет собой симбиоз инженерии с химическими и биологическими технологиями. С их помощью ученые хотят создать синтетические организмы с генами бессмертия. Умереть они смогут только, если такое решение примет человек, который ими будет управлять.

Предполагается, что эти существа будут способны дышать, а также их наделят некоторыми биологическими качествами. Какие функции они смогут выполнять — пока неизвестно. Предположительно они смогут заменить собой людей на поле боя. На первый взгляд кажется вовсе фантастикой, но правительство США на проект Biodesign тратит миллионы долларов.

Плазменное силовое поле

Компания Boeing запатентовала технологию, которая получила название "Метод и система для ударно-волнового затухания с помощью электромагнитной дуги”. При помощи датчика специальная система фиксирует факт взрыва, после чего со стороны угрозы обеспечивает плазменный щит при помощи микроволн, электричества и лазера.

Плазменное силовое поле гасит разрушительную силу снарядов

Полученное плазменное поле отличается от остального пространства плотностью, составом и температурой. Это позволяет погасить ударную волну от взрыва снарядов. Хотя, технология пока еще не способна полностью защитить от шрапнели и снарядов. Но, в любом случае, их разрушительная сила после столкновением с плазменной «подушкой безопасности», сильно снижается.

Насекомые-шпионы

Всевозможные дроны, размером с насекомое, существуют уж давно. Однако все механические летающие средства можно обнаружить при помощи специальной аппаратуры и вывести из строя. Другое дело настоящее насекомое, которым можно управлять. Именно над таким проектом работает упомянутая выше DARPA.

Данная технология называется MEMS. Она подразумевает, что микромеханическая система будет вживляться в насекомых на самых ранних этапах их развития, к примеру, когда насекомое находится еще в коконе. Когда оно разовьется во взрослую особь, им можно будет управлять, чтобы собирать разведданные или выполнять другие боевые задачи. Так что боевые мухи и жуки в ближайшее время могут стать реальностью.

Рукотворная молния может быть оружием с большой поражающей способностью

Искусственная молния

Согласно задумке, в заданную точку можно будет направить мощные генерируемые электрические заряды. По своей разрушительной силе они будут сравнимы с естественными молниями. Принцип основан на создании так называемого коридора за счет разницы электрических потенциалов. То есть электрический разряд будет проходить по коридору с меньшим сопротивлением, чем имеет окружающая среда. Для создания такого канала может быть использовал лазер.

Надо сказать, что согласно некоторым свидетельствам, известный ученый и изобретатель Никола Тесла умел генерировать искусственные молнии и управлять ими еще в самом начале прошлого века. Но, насколько это правда, сказать сложно, так как никаких подтверждающих документов не сохранилось. Напоследок отмечу, что о самых интересных военных технологиях мы можем не знать в силу того, что они держатся в строгом секрете.