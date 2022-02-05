Китайский самолет позволит облететь Землю за несколько часов

Примерный внешний вид летательного аппарата Space Transportation

Сегодня прямой перелет из Пекина в Нью-Йорк на самолете занимает более 12 часов. Однако, в будущем это время можно будет сократить до одного часа — возможность станет доступна благодаря развитию суборбитальных полетов. Несколько лет назад компания SpaceX объявила, что полеты на высоте чуть ниже орбиты искусственных спутников Земли будут осуществимы при помощи космического корабля SpaceX . Сообщалось, что новый способ передвижения будет в несколько раз дешевле, чем самолеты. Но при этом цена на билеты останется такой же. С тех пор Илон Маск почти не упоминал про суборбитальные полеты, так что на силы американской компании особо рассчитывать не стоит. Одной из первых компаний, предоставляющих услуги суборбитальных полетов, может стать китайская Space Transportation. Она хочет создать летательное устройство, которое является гибридом крылатого самолета и скоростной ракеты.

Что такое суборбитальный полет?

По определению Международной федерации аэронавтики (ФАИ), космическим можно назвать полет на высоте более 100 километров. На такой высоте объект пересекает линию Кармана и, фактически, оказывается в космосе. Суборбитальный полет, по сути, является космическим, но при этом летательный аппарат не выходит на орбиту, на которой находятся космические спутники. На такой высоте аппарат может набирать огромные скорости, вплоть до нескольких тысяч километров в час. Если использовать суборбитальные полеты для перевозки пассажиров, из одной точки мира в другую можно перемещаться за несколько часов или даже меньше.

Пассажиров суборбитального самолета вполне можно будет назвать космическими туристами

История суборбитальных полетов

Первая попытка суборбитального полета была предпринята в 1944 году, на территории Германии. Во время испытаний баллистическая ракета «Фау-2» смогла подняться на высоту 188 километров. По современным меркам, это и есть суборбитальный полет. Благодаря ракете «Фау-2», в 1946 году людям удалось сделать снимок Земли с высоты 105 километров. До этого времени ученые могли сфотографировать нашу планету только с высоты 22 километров — для этого использовался воздушный шар «Explorer II».

Запуск ракеты «Фау-2»

Снимок Земли, сделанный при помощи ракеты «Фау-2»

Попытки совершить суборбитальный полет предпринимались и позже, причем иногда это получалось совершенно случайно. Так, в 1975 году, советские ученые пытались вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз-18-1». Во время запуска произошел отказ ракеты-носителя 11А511 Союз и корабль пролетел по суборбитальной траектории.

Основной экипаж корабля «Союз-18-1»: Василий Лазарев и Олег Макаров

А о том, как проходят суборбитальные полеты сегодня, вы уже наверняка знаете. Компании, которая официально перевозит пассажиров между городами на большой высоте, на данный момент не существует. Но компания Virgin Galactic старается достичь этой цели. В прошлом году ее основатель Ричард Брэнсон стал участником космического туризма вместе с несколькими пассажирами. Они поднялись на высоту 80 километров, то есть почти вышли в космическое пространство. Конечно, некоторые люди считают это слабым достижением, но компания явно старается достичь в этом деле больших успехов.

Ричард Брэнсон во время суборбитального полета

Суборбитальные полеты Space Transportation

Возможно, компании SpaceX и Virgin Galactic так и не смогут вовремя реализовать свои идеи. Потому что следом за ними идет компания Space Transportation — она не занимается сторонними проектами и сконцентрирована именно на суборбитальных полетах. По данным издания Space.com, она разрабатывает гибрид самолета и ракеты, который способен перевезти пассажиров из Пекина в Нью-Йорк за час. Обычно это занимает половину дня.

В предоставленном ими CGI-ролике пассажиры садятся в самолет, который крепится к огромному крылу с двумя ракетными ускорителями. После взлета, конструкция достигает суборбитальной траектории и самолет отделяется от огромного крыла. При этом два ускорителя приземляются на стартовую площадку для повторного использования. По словам представителей Space Transportation, новое летательное средство дешевле ракет и быстрее самолетов — одни плюсы.

В прошлом году компания собрала на разработку гибрида ракеты и самолета около 46,3 миллиона долларов. Предполагается, что в финальном варианте он будет способен ускоряться до 4 000 километров в час. Наземные испытания летательного средства будут проведены в 2023 году, а годом позже будет совершен первый полет. Само собой разумеется, во время испытаний внутри пассажиров не будет — они примут участие в тестировании только в 2025 году. Если, конечно же, аппарат докажет свою безопасность.

Как вы думаете, кто запустит суборбитальные полеты первым: SpaceX , Virgin Galactic или Space Transportation? Своим мнением делитесь в комментариях.