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Как изменение климата повлияет на кофе и другие продукты

Как изменение климата повлияет на кофе и другие продукты

В результате глобального потепления климата кофе может оказаться в дефиците

По мнению экспертов уже к 2050 году сельскохозяйственная география мира может сильно измениться, а параллельно с этим возникнет продовольственный кризис. В дефиците могут оказаться многие привычные нам продукты, среди которых и кофе. Дело в том, что население Земли продолжит увеличиваться. Если сейчас на планете живет менее 8 миллиардов человек, то через 30 лет эта цифра достигнет 10 миллиардов. Вместе с тем глобальное потепление климата станет еще более ощутимым. Конечно, отчасти будет происходить замещение одних продуктов другими. В известной шутке о том, что вместо картофеля будем выращивать бананы, действительно есть доля правды. К примеру, в Грузии будут идеальные условия для выращивания цитрусовых. Однако следует учитывать, вслед за повышением температуры, на Земле начнет сокращаться площадь суши, так как повысится уровень океана. Кроме того, многие регионы станут вообще не пригодными для сельского хозяйства по причине засухи и высоких температур, которые не выдержат даже самые теплолюбивые растений. Также не стоит забывать, что глобальное потепление климата погубит некоторые виды рыб. Но сейчас поговорим о растениях. На примере кофе, ученым удалось показать, насколько серьезными могут быть последствия глобального потепления для сельского хозяйства.

 


Потепление климата может вызвать дефицит кофе

В настоящее время ведущими производителями кофе являются такие страны, как Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. По мнению экспертов, площадь пригодных для выращивания кофе земель в этих странах к 2050 году сильно сократится. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One. В нем ученые смоделировали как изменятся условия выращивания таких продуктов, как кофе, орехи кешью и авокадо.

По мнению авторов работы, из трех этих культур сильнее всего от потепления климата пострадает кофе. Моделирование показало, что число регионов, где сможет произрастать эта культура, к 2050 году сократится на 50%. Несмотря на то, что кофе смогут выращивать такие страны, как США, Аргентина, Уругвай и Китай, общее сокращение территорий его произрастания они не смогут компенсировать.

Как изменение климата повлияет на кофе и другие продукты

Территории, на которых произрастает кофе, в результате глобального потепления климата сократятся в два раза

Уменьшение территории в первую очередь является результатом повышения годовых температур в странах-производителях кофе, таких как Бразилия, Вьетнам, Индонезия и Колумбия. А вот орехи кешью пострадают лишь локально на отдельных территориях, где площадь их выращивания может уменьшиться на 55-процентов или даже больше. Однако в целом на Земле, по прогнозам ученых, она может увеличиться на 17 процентов. Связано это с тем, что зимы станут более теплыми в высоких и низких широтах, таких как США, Аргентина и Австралия.

Примерно такая же ситуация ожидает и Авокадо, которое эволюционировало для произрастания в тропических лесах. Во многих регионах, где потеплеет климат, осадки станут более обильными. То есть к 2050 году возникнут благоприятные условия для выращивания этого фрукта. В результате территории, где можно будет выращивать авокадо, увеличатся на 12-20 процентов.

"Конечно, во многом люди смогут компенсировать меняющиеся условия. Ученые и фермеры уже экспериментируют со скрещиванием определенных культур, чтобы получить более выносливые сорта, способные лучше пережить изменение климата. В некоторых регионах, например в штатах Джорджия и Сицилия, уже высаживают совершенно новые виды сельскохозяйственных культур. Но исследование предупреждает, что этих мер может быть недостаточно” — говорит один из авторов исследования Роман Грютер, ученый-эколог из Цюрихского университета.

Надо сказать, что результаты данного моделирования соответствуют более ранним исследованиям, которые также показали, что потепление негативно повлияет на кофе. Однако в новой работе авторы учли гораздо больше факторов, таких как рН и текстура почвы, которые изменятся в результате увеличения осадков. Это позволило получить более точные данные.

Как изменение климата повлияет на кофе и другие продукты

Авокадо к 2050 году от потепления климата, скорее всего, не пострадает

Но, следует оговориться, что увеличение площади земли, пригодной для выращивания тех или иных культур, еще не говорит об увеличении объема производства самих продуктов. Во-первых, в некоторых регионах урожайность может быть низкой. Кроме того, в исследовании не учтен такой фактор как вредители, количество которых в результате потепления климата может увеличиться.


Почему к последствиям глобального потепления климата необходимо готовиться заранее

Как правило, все современные исследования, моделирующие влияние изменения климата на сельское хозяйство, касаются наиболее массовых культур, таких как кукуруза, соя и пшеница. Также им больше всего уделяют внимания селекционера. В то же время продукты, которые выращиваются на мелких фермах, изучены мало. Однако их значимость не стоит недооценивать, ведь они составляют третью часть от всех продуктов на продовольственном рынке.

Кроме того, в отличие от той же кукурузы и пшеницы, кофе является многолетней культурой. Это значит, что фермеры сажают ее задолго до того, как собрать урожай. А значит нужно заранее знать какой сорт следует сажать. Очевидно, что для адаптации многих культур, таких как кофе, к новым условиям, понадобится помощь ученых-селекционеров. Однако на селекционирование могут уйти годы. Если этим заниматься не своевременно, селекционеры будут просто не поспевать за меняющимися на Земле условиями.

Поэтому, по мнению ученых, необходимо сейчас проводить больше исследований того, как изменение климата повлияет на те или иные культуры, и в соответствии с ними начинать готовить новые сорта. Разумеется, помимо кофе есть и более значимые для человечества продукты, которых мы можем лишиться, если не не начать действовать сейчас.

05 февраль 2022 /
Новости технологий
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