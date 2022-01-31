В документах XII века найдено самое первое упоминание шаровой молнии

Шаровая молния на изображении 1886 года

Шаровая молния — это одно из самых загадочных природных явлений в мире. Люди, которым доводилось видеть шаровую молнию, уверяют, что этот плывущий в воздухе сгусток энергии появляется внезапно и так же неожиданно исчезает. При этом шар может стать причиной серьезных разрушений — в некоторых исторических документах говорится, что из-за этого явления иногда погибали люди. Недавно профессор истории Джайлс Гаспер (Giles Gasper) из Великобритании изучал средневековые рукописи и нашел самое древнее упоминание шаровой молнии. Автором документа является Гервасий Кентерберийский — человек, который вел средневековую хронику. Как и многие наблюдатели тех времен, он не мог дать увиденному явлению научное объяснение, поэтому назвал чудом и знамением.

Средневековые упоминания шаровой молнии

Об интересной находке британского историка было рассказано на сайте Королевского метеорологического общества Weather. Средневековый текст, в котором описывается шаровая молния, была написана примерно 800 лет назад. Он гласит, что 7 июня 1195 года над английской рекой Темза образовалось плотное облако. В один момент оно испустило в воздух белую субстанцию, которая светилась и со временем приобрела форму шара. Поплавав некоторое время по воздуху, он опустился в реку и исчез. По мнению ученых, это самое старое упоминание шаровой молнии, которое известно науке. Сомнений в том, что это именно шаровая молния, нет — ученые сравнили текст со старыми и новыми описаниями этого явления и нашли очень много общего.

Самое древнее упоминание шаровой молнии было сделано 800 лет назад

До обнаружения этого документа считалось, что самое первое описание шаровой молнии было сделано в 1638 году. Если верить историческим документам, 21 октября того года шаровая молния образовалась над английской деревней Уидеком-ин-те-Мур. Сгусток плазмы диаметром до 2,5 метров проник внутрь церкви и выбил со стены несколько больших камней, сломал окна и скамейки. После этого шар разделился на две части: одна вылетела наружу, а вторая исчезла где-то внутри церкви. В результате этого случая погибло четыре человека, а несколько десятков людей были ранены.

Шаровая молния на гравюре XIX века

Так как шар влетел в церковь и нанес серьезный ущерб, жители Средневековья посчитали это явление пришествием дьявола. Причина для его пришествия, якобы, была — оказалось, что в этот день несколько человек в здании играли в азартные игры. В работе Гервасия Кентерберийского шаровая молния тоже упоминается как нечто сверхъестественное, однако не имеет негативного окраса. Скорее всего, потому что молния никому не навредила.

Существуют ли шаровые молнии?

Ученые до сих пор не могут внятно объяснить причину возникновения шаровых молний. А когда у них нет данных о каком-либо явлении, некоторые даже начинают сомневаться в их существовании — а что, если это всего лишь галлюцинации людей? На данный момент самая правдоподобная версия гласит, что шаровая молния — это ничто иное, как сгусток плазмы. Некоторым исследователям даже удавалось создавать шаровые молнии в лабораторных условиях. Однако, они были настолько слабы, что пропадали за несколько секунд. Значит, шаровые молнии все же существуют, и ученым нужно только понять, как они образуются в естественных условиях и что придает им настолько большую силу и живучесть.

И случай, описанный Гервасие Кентерберийским, вряд ли является выдумкой. Ученые изучили другие работы средневекового автора, в которых описываются разного рода явления. Оказалось, что в свое время он в точности описал солнечное затмение 13 сентября 1178 года — предоставленные им данные совпадали со свидетельствами других наблюдателей. Также он описал момент образования на Луне кратера Джордано Бруно. Исходя из всего этого, ученые пришли к выводу, что работы Гервасия являются достаточно достоверными источниками информации о природных явлениях, которые происходили в Средневековье. Так что сомнений в том, что он был одним из первых людей, описавших шаровую молнию.

Ученые до сих пор не могут описать природу шаровых молний, но предположения у них уже есть. Относительно недавно мой коллега Андрей Жуков рассказывал, что шаровая молния может являться крупной каплей жидкого атомарного водорода, который находится в возбужденном неустойчивом состоянии.