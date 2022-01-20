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В полнолуние акулы становятся агрессивными и чаще нападают на людей

В полнолуние акулы становятся агрессивными и чаще нападают на людей

В полнолуние акулы становятся агрессивными, но ученые не знают, почему

Когда на ночном небе возникает полная луна, многие животные начинают вести себя очень странно. В качестве примера вполне можно привести устриц — в полнолуние они закрываются. В то же время крошечные морские обитатели уходят на дно, морские птицы стараются быть как можно ближе к берегу, а обитающие в саваннах львы реже выходят на охоту. На данный момент точная причина того, почему животные ведут себя странно именно в полнолуние, неизвестна. Одни ученые считают, что изменения в поведении связаны с большей интенсивностью лунного света. Другие исследователи уверены, что на животных странным образом влияют приливы. Недавно американские ученые изучили данные о поведении акул за 55-летний период и выяснили, что полная луна влияет и на них — акулы становятся агрессивнее и чаще нападают на людей.

 

Когда акулы чаще нападают на людей?

О проведенной научной работе и ее результатах рассказало научное издание Science Alert. В рамках проведенного исследования ученые изучили данные о поведении акул в период с 1960 по 2015 годы. Изученная статистика хранится в архиве Флоридского музея естествознания. Информация о поведении хищных рыб была сопоставлена с данными о лунных фазах в течении нескольких десятилетий. Ученые выявили явную связь между увеличением количества нападений акул на людей и появлением на небе полной луны.

В полнолуние акулы становятся агрессивными и чаще нападают на людей

Возможно, акулы становятся агрессивными из-за приливов

Причина того, почему в полнолуние хищные рыбы становятся агрессивными, ученым не ясна. По словам Стива Мидуэя (Steve Midway), который является экологом из университета американского штата Луизиана, акулы могут успешно охотиться и при недостаточном уровне освещения. Так что предположение о том, что в полнолуние им лучше видно потенциальных жертв, можно сразу же отклонить. Да и стоит учитывать, что обычно акулы охотятся в дневное время, а ночью отдыхают.

Что такое «эффект луны»?

Не исключено, что взаимосвязь между полнолунием и агрессией акул — это всего лишь статистическая ошибка. Но ученые склонны предполагать, что на поведение хищных рыб спутник нашей планеты все-таки влияет. Дело в том, что в научном сообществе уже есть такое понятие, как «эффект луны». Так называется явление, при котором фаза луны необъяснимым образом влияет на жизнь животных и растений. Стоит признать, что это явление может показаться чем-то сверхъестественным, но признаки того, что небесный объект каким-то образом влияет на живые организмы, уже есть.

В полнолуние акулы становятся агрессивными и чаще нападают на людей

В полнолуние многие животные ведут себя странно и акулы — не исключение

Например, недавно ученые доказали, что биологическая жизнь на Земле во многом зависит от гравитационного притяжения Луны и Солнца. По данным все того же издания Science Alert, они провели метаанализ и узнали, что в зависимости от состояния небесных объектов, животные на нашей планете по-разному спят, питаются и так далее. Конечно, изменения гравитации незначительны и некоторые ученые выступают против этого предположения. Но и в утверждения других исследователей хочется верить.

Все живые организмы на Земле испытывают воздействие гравитационных сил Солнца и Луны, выраженных в форме приливов и отливов, — отметил биофизик Кристиано де Мелло Галлеп (Cristiano de Mello Gallep).

Спасение людей от нападения акул

Если бы ученым удалось доказать, что в полнолуние акулы действительно становятся более агрессивными, количество их нападений можно было бы заметно сократить. Больше всего от нападений хищных рыб страдают серферы. Если учесть, что свои ночные заплывы они совершают именно в полнолуние (полная луна обеспечивает больше света), это довольно опасное явление. Конечно, риск нападения акулы можно заметно снизить плаванием в группе и бдительностью. Но лучше в полнолуние в воду вообще не соваться.

В полнолуние акулы становятся агрессивными и чаще нападают на людей

Чаще всего жертвами акул становятся серферы

20 январь 2022 /
Новости технологий
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