Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Муравьи вида Azteca alfari умеют восстанавливать поврежденные деревья, но для чего они это делают?

Иногда удивительные научные открытия совершаются случайно. Однажды, когда ученик старших классов Алекс Висло (Alex Wcislo) выстрелил из рогатки в ствол тропического дерева цекропии глиняным шариком, на древесине остались заметные повреждения. Однако, уже спустя 24 часа они полностью исчезли — показалось, будто растение обладает способностью к восстановлению поврежденных участков. После этого наблюдения он собрал пятерых друзей и они вместе попробовали просверлить в стволах деревьев отверстия. Как и ожидалось, спустя сутки повреждения исчезли. Впоследствии выяснилось, что деревья залечивают раны не самостоятельно — этим занимаются живущие в них муравьи вида (Azteca alfari). Но зачем насекомые тратят на это силы?

Тропические деревья цекропии

Для начала поговорим о деревьях цекропиях. Они относятся к тому же виду, что и всем известная крапива но, в большинстве своем, растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они обладают крупными листьями и полыми стеблями. Последняя особенность особенно важна, потому что раньше из полых стеблей цекропий индейцы изготавливали духовые трубки. Также их делили пополам и использовали в качестве водосточных желобов.

Дерево цекропия

Симбиоз муравьев и деревьев

Так как внутри ствола цекропии ничего нет, самки муравьев вида Azteca используют их для выведения потомства. После оплодотворения, они прогрызают ход внутрь ствола на ее верхней части и откладывают там яйца. После вылупления детеныши питаются выростами, которые образуются на вздутых основаниях листовых черешков. Деревья и муравьи состоят в симбиотических отношениях, то есть развлекают друг от друга выгоду. Так, деревья дают муравьям место для выведения потомства и обитания, а также выделяют питательные вещества. В ответ на это, муравьи защищают деревья от муравьев-листорезов и других вредителей.

Как муравьи восстанавливают деревья?

Вдобавок к этому, недавно выяснилось, что муравьи способны устранять повреждения на стволах деревьев. Об этом неожиданном открытии было рассказано в научном издании Science Alert. После того, как студенты обнаружили у муравьев новую способность, этим открытием заинтересовались профессиональные этологи — ученые, которые занимаются изучением поведения животных.



Я был удивлен полученным результатом. Я впечатлен тем, как студенты разработали простой способ проверить предположение о том, что муравьи устраняют повреждения деревьев, внутри которых обитают, — отметил исследователь Уильям Уцисло (William Wcislo).

Ученые решили изучить это явление подробнее и пришли к весьма интересному выводу. Оказалось, что муравьи восстанавливаю деревья не всегда — в ходе эксперимента они «вылечили» только 14 из 22 проделанных отверстий. Ученые хотят выяснить причину такой разборчивости насекомых, но уже выдвинули предположение, что муравьи восстанавливают древесину только в случае, когда потомству угрожает опасность. Ведь при возникновении повреждений внутрь могут попасть патогенные бактерии или проникнуть хищники.

Молодые исследователи за работой

В этом случае можно сделать вывод, что от «ремонта» пользу получают только муравьи — они увеличивают шансы на сохранение популяции. Однако, некоторые исследователи склонны предполагать, что от того, что муравьи устраняют повреждения на поверхности стеблей, могут выигрывать и деревья. Ведь в этом случае они и сами получают защиту от болезнетворных бактерий — снижается риск заболеваний, которые среди растений тоже очень распространены.

Скорее всего, растения тоже получают пользу от лечебных способностей муравьев

Напоследок стоит отметить, что для устранения повреждений муравьи используют материалы, которые уже имеются внутри стеблей деревьев. По сути, они берут куски растительных тканей с уцелевшего места и перетаскивают их на место возникновения отверстия.

По словам Алекса Висло, который и сделал случайное открытие, иногда даже баловство с рогаткой дает удивительный результат:

Этот проект позволил нам на собственном опыте испытать все прелести научного исследования. В целом, это был отличный учебный опыт, особенно с учетом трудностей, связанных с его выполнением из-за пандемии коронавируса — отметил молодой исследователь.



Некоторые научное открытия действительно совершаются случайно, особенно это касается археологических исследований. Если интересно, можете почитать про то, как мужчина случайно нашел сокровищницу возрастом 2500 лет.