» » Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Муравьи вида Azteca alfari умеют восстанавливать поврежденные деревья, но для чего они это делают?

Иногда удивительные научные открытия совершаются случайно. Однажды, когда ученик старших классов Алекс Висло (Alex Wcislo) выстрелил из рогатки в ствол тропического дерева цекропии глиняным шариком, на древесине остались заметные повреждения. Однако, уже спустя 24 часа они полностью исчезли — показалось, будто растение обладает способностью к восстановлению поврежденных участков. После этого наблюдения он собрал пятерых друзей и они вместе попробовали просверлить в стволах деревьев отверстия. Как и ожидалось, спустя сутки повреждения исчезли. Впоследствии выяснилось, что деревья залечивают раны не самостоятельно — этим занимаются живущие в них муравьи вида (Azteca alfari). Но зачем насекомые тратят на это силы?

 


Тропические деревья цекропии

Для начала поговорим о деревьях цекропиях. Они относятся к тому же виду, что и всем известная крапива но, в большинстве своем, растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они обладают крупными листьями и полыми стеблями. Последняя особенность особенно важна, потому что раньше из полых стеблей цекропий индейцы изготавливали духовые трубки. Также их делили пополам и использовали в качестве водосточных желобов.

Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Дерево цекропия

Симбиоз муравьев и деревьев

Так как внутри ствола цекропии ничего нет, самки муравьев вида Azteca используют их для выведения потомства. После оплодотворения, они прогрызают ход внутрь ствола на ее верхней части и откладывают там яйца. После вылупления детеныши питаются выростами, которые образуются на вздутых основаниях листовых черешков. Деревья и муравьи состоят в симбиотических отношениях, то есть развлекают друг от друга выгоду. Так, деревья дают муравьям место для выведения потомства и обитания, а также выделяют питательные вещества. В ответ на это, муравьи защищают деревья от муравьев-листорезов и других вредителей.

Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Самки муравьев Azteca откладывают яйца внутри стеблей растения


Как муравьи восстанавливают деревья?

Вдобавок к этому, недавно выяснилось, что муравьи способны устранять повреждения на стволах деревьев. Об этом неожиданном открытии было рассказано в научном издании Science Alert. После того, как студенты обнаружили у муравьев новую способность, этим открытием заинтересовались профессиональные этологи — ученые, которые занимаются изучением поведения животных.

Я был удивлен полученным результатом. Я впечатлен тем, как студенты разработали простой способ проверить предположение о том, что муравьи устраняют повреждения деревьев, внутри которых обитают, — отметил исследователь Уильям Уцисло (William Wcislo).

Ученые решили изучить это явление подробнее и пришли к весьма интересному выводу. Оказалось, что муравьи восстанавливаю деревья не всегда — в ходе эксперимента они «вылечили» только 14 из 22 проделанных отверстий. Ученые хотят выяснить причину такой разборчивости насекомых, но уже выдвинули предположение, что муравьи восстанавливают древесину только в случае, когда потомству угрожает опасность. Ведь при возникновении повреждений внутрь могут попасть патогенные бактерии или проникнуть хищники.

Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Молодые исследователи за работой

В этом случае можно сделать вывод, что от «ремонта» пользу получают только муравьи — они увеличивают шансы на сохранение популяции. Однако, некоторые исследователи склонны предполагать, что от того, что муравьи устраняют повреждения на поверхности стеблей, могут выигрывать и деревья. Ведь в этом случае они и сами получают защиту от болезнетворных бактерий — снижается риск заболеваний, которые среди растений тоже очень распространены.

Найдены муравьи, которые «лечат» поврежденные деревья

Скорее всего, растения тоже получают пользу от лечебных способностей муравьев

Напоследок стоит отметить, что для устранения повреждений муравьи используют материалы, которые уже имеются внутри стеблей деревьев. По сути, они берут куски растительных тканей с уцелевшего места и перетаскивают их на место возникновения отверстия.

По словам Алекса Висло, который и сделал случайное открытие, иногда даже баловство с рогаткой дает удивительный результат:

Этот проект позволил нам на собственном опыте испытать все прелести научного исследования. В целом, это был отличный учебный опыт, особенно с учетом трудностей, связанных с его выполнением из-за пандемии коронавируса — отметил молодой исследователь.

Некоторые научное открытия действительно совершаются случайно, особенно это касается археологических исследований. Если интересно, можете почитать про то, как мужчина случайно нашел сокровищницу возрастом 2500 лет.

08 январь 2022 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Где находятся самые старые деревья России и сколько им лет?
Новости технологий

Где находятся самые старые деревья России и сколько им лет?

На Земле произрастает около 3 триллионов деревьев и среди них есть долгожители возрастом несколько тысяч лет. ? Некоторые из этих деревьев до сих пор растут на территории России и смогли пережить
Почему муравьи — одни из самых сильных насекомых в мире?
Новости технологий

Почему муравьи — одни из самых сильных насекомых в мире?

Муравьи считаются одними из самых успешных созданий на нашей планете. Ведь какой еще вид живых существ может похвастаться тем, что они есть практически в каж...
Кто такие «адские муравьи» и почему они так странно выглядят?
Новости технологий

Кто такие «адские муравьи» и почему они так странно выглядят?

На сегодняшний день ученым известно о существовании примерно 15 000 видов муравьев. Учитывая то, что большинство из нас своими глазами видели максимум 3-4 из них, этот факт для некоторых людей может
Муравьи и птицы не мешают друг другу есть гусениц
Новости технологий

Муравьи и птицы не мешают друг другу есть гусениц

В умеренных широтах у растительноядных насекомых много врагов, главные из которых — муравьи и мелкие птицы. И до сих пор не ясно, дополняют ли они друг друга, или конкурируют за пищу. Ученые из США
Древний «тараканомуравей»
Новости технологий

Древний «тараканомуравей»

При первом взгляде на это изображение может показаться, что на ней представлен отпечаток какого-то древнего муравья...
Загадочные желтые «шарики», гусеницы и муравьи
Новости технологий

Загадочные желтые «шарики», гусеницы и муравьи

Эту фотографию сделал Аарон Померанц (Aaron Pomerantz), энтомолог из Калифорнийского университета в Беркли (США), уже знакомый нам по картинке дня Танцующая гусеница...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мошенник по имени МикеланджелоКак научиться быстро запоминать лица людей?«Фантастические твари»: животные, которые нас удивили в 2021 годуПочему в Арктике начал светиться снегЧто происходит: квантовые компьютерыУдалось увидеть, как в мозжечке личинок данио-рерио строятся модели взаимодействия тела с внешним миромМогут ли Q-balls объяснить наше существование?Венере от астероидов досталось больше, чем Земле


Свежие Статьи
Неожиданная психология – 2021

Неожиданная психология – 2021

Еда – 2021

Еда – 2021

Что происходит: квантовые компьютеры

Что происходит: квантовые компьютеры

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+