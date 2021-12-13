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Жир помогает иммунитету бороться с инфекциями

Кроветворным клеткам нужна жировая энергия, чтобы произвести много иммунных клеток против болезни.

Мы привыкли слышать про жир только плохое — с ним связано ожирение, атеросклероз, диабет и т. д. Однако без жира у клеток не было бы мембран, то есть, иными словами, самих клеток бы не было; кроме того, жир — один из важнейших источников энергии. И в некоторых случаях жировая энергия настолько важна, что её невозможно ничем заменить.

Жир помогает иммунитету бороться с инфекциями
Бактерии, поглощаемые иммунной клеткой. (фото: ZEISS Microscopy / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Университета Восточной Англии изучали реакцию мышиного иммунитета на бактерий сальмонелл — их интересовало, что при этом происходит с кроветворными (гемопоэтическими) стволовыми клетками в костном мозге. Из них образуются все клетки крови, в том числе и иммунные. При инфекции иммунных клеток должно стать больше, то есть стволовые клетки крови должны активнее делиться.

Эксперименты на мышах показали, что для активного деления кроветворных клеток нужны жирные кислоты. И эти жирные кислоты дают адипоциты — клетки жировой ткани, которые, почувствовав инфекцию в организме, выбрасывают свои запасы в кровь. Стволовые клетки поглощают жирные кислоты и начинают добывать из них энергию, одновременно активно делясь. В результате уровень лейкоцитов в крови повышается, и организм успешно справляется с инфекцией.

В статье в Nature Communications описан клеточный механизм, который переправляет поглощённые жирные кислоты в митохондрии стволовых клеток. Митохондрии — энергетические органеллы, именно в них протекают биохимические реакции, превращающие питательные вещества в доступную для клеток энергию. Для стволовых клеток крови очень важно, чтобы митохондрии переключились на расщепление жирных кислот — без жировой энергии они не могут даже начать толком делиться. Если митохондрии гемопоэтических клеток не получали жирных кислот, мыши с большой вероятностью погибали от болезнетворных сальмонелл.

Есть и другой пример того, как жир помогает бороться с инфекцией: год назад мы писали, что внутриклеточные липидные капли, плавающие в цитоплазме, содержат определённые иммунные белки, которые помогают справиться с бактериями — здесь жир нужен не как источник энергии, а как носитель иммунного оружия.

13 декабрь 2021 /
Новости технологий
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