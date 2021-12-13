Коронавирус ловят на жвачку

Жвачка с клеточным рецептором, который нужен коронавирусу, собирает на себя весь вирус из слюны.

Когда человек с коронавирусом SARS-CoV-2 кашляет, чихает или просто разговаривает, от него во все стороны разлетаются вирусные частицы. Это не только те частицы, которые выходят с водяным паром из лёгких, но и те, которые появились в слюнных железах и вышли в ротовую полость вместе со слюной.

Сотрудники Пенсильванского университета предлагают в Molecular Therapy способ уменьшить количество вируса в выдыхаемом воздухе — для этого нужно жевать жвачку с белком ACE2. Мы уже все выучили, что ACE2 представляет собой фермент на поверхности наших клеток, который коронавирус использует для входа: вирусный белок взаимодействует с ACE2 (и заодно ещё с одним белком), мембрана впячивается под вирусом внутрь клетки и вирус проникает в неё в мембранном пузырьке. Исследователи пытаются создать препараты, которые не давали бы вирусу контактировать с ACE2. Самый простой способ здесь — добавить больше того же ACE2 в окружающую среду вокруг вируса, тогда белки на коронавирусе будут заняты молекулами свободноплавающего ACE2 и с клеточными ACE2 взаимодействовать уже не будут.

Для эксперимента ACE2 начинили жвачку, правда, сам эксперимент ставили не с людьми, а с образцами слюны и мазками из носоглотки, взятыми у больных. Результаты оказались весьма обнадёживающими: жвачка эффективно собирала на себя вирус , так что, например, в слюне его уровень падал до неразличимого.

Белок ACE2 для жвачки получали из растений, то есть его ген внедряли в растительные клетки, которые его производили в большом количестве. С помощью растений нарабатывать белок дешевле и проще, чем другими методами, поэтому есть надежда, что антикоронавирусная жвачка получится достаточно дешёвой. Но прежде чем начинать производить её в товарных количествах, нужно проверить её антикоронавирусные свойства на настоящих пациентах с коронавирусом.