Стоит ли доверять науке?

Несмотря на научно-технологический прогресс огромное число людей по всему миру отрицает научное знание

Развитие научного метода за последние пять столетий привело к беспрецедентному технологическому росту, что значительно улучшило качество жизни людей. Не знаю, заметили ли вы, но нас буквально окружают высокие технологии. Те же плазменные телевизоры и экраны компьютеров, например – ни что иное как результаты достижений в области квантовой механики и квантовых технологий. Благодаря развитию науки мы смогли победить многие смертельные болезни, продолжительность жизни значительно выросла, а население планеты в ближайшем будущем достигнет рекордных восьми миллиардов человек. Казалось бы, вот оно, будущее. Мир, который становится все лучше и лучше. Но так ли это? Пандемия коронавируса, как это ни странно, обратила внимание на «слона в комнате»: оказалось, некоторые всерьез лечат ковид у «целителей», заговаривая болезнь или пересылая ее на неодушевленные предметы. Да-да, люди, с которыми мы работаем, дружим или просто знакомы, всерьез строят свою жизнь согласно астрологическим прогнозам, а об изменении климата и говорить не стоит, мол, «нет такой проблемы». Но как так получилось, что наравне с научно-техническим прогрессом миллионы людей во всем мире отрицают науку? И к чему может привести подобное положение вещей?

«Почему мы должны доверять науке?»

Все мы любим простые ответы на сложные вопросы. Мы так устроены и иногда так действительно проще. Однако чем чаще мы выбираем простой вариант ответа, тем реже мы задумываемся над вопросом и задаем новые. Так уж сложилось, что интернет позволил каждому сформировать свой так называемый «информационный пузырь» – люди окружают себя той информацией, которая им нравится.

Представьте, что где-то на просторах интернета вы наткнулись на мнение, противоположное вашему. Причем настолько, что вы даже готовы оскорбиться, восприняв рандомный, например, твит на свой счет. Подобных ситуаций в мире не счесть, особенно сегодня, когда оскорбляются, кажется, все вокруг. Но одно дело оскорбление и совсем другое – недоверие к науке. Или нет?

Стоит ли наука нашего доверия? Давайте разбираться!

У меня нет ответов на эти вопросы, в конце-концов, я не врач-психиатр. Однако нелестные отзывы о своей работе (и нередко агрессивные) я наблюдаю преимущественно в статьях об изменении климата, вакцинации, астрологии и прочих лженауках. В ход идут любые аргументы и из уважения к читателю я не стану их приводить. Отмечу, все же, что подобную тенденцию заметила не только я – пресса буквально гудит, так как агрессивное отрицание науки способствует распространению COVID-19, пандемия которого далека от своего завершения. И это – лишь часть проблемы.

Как пишет газета Time, в последние годы такие вопросы как «Безопасны ли генетически модифицированные культуры для употребления в пищу?», «Вызывают ли детские прививки аутизм?», «Является ли изменение климата чрезвычайной ситуацией?» и другие, стали политически поляризованными, и люди отвергают научные данные, которые не согласуются с их политическими предпочтениями.

Когда Грета Тунберг, шведская экологическая активистка, давала показания в Конгрессе, представив в качестве своего свидетельства последний доклад МГЭИК, один из членов спросил ее, почему мы должны доверять науке. Она недоверчиво ответила: «Потому что это наука!»

Сегодня появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что массивная и организованная кампания, направленная на то, чтобы вызвать недоверие к науке, проводилась на протяжении десятилетий. По данным Green Peace, финансируется вся эта красота лицами, чьи интересы и идеологии находятся под угрозой из-за открытий современной науки.

В ответ ученые, как правило, подчеркивают успехи науки. И они действительно впечатляют. Ведь наша планета действительно вращается вокруг Солнца (а не наоборот), а теория относительности легла в основу всех наших знаний о мире, что лежит далеко за пределами нашей крохотной, голубой планеты.

Альтернативный ответ

Альтернативный ответ на вопрос «Зачем доверять науке?» звучит следующим образом: ученые используют «научный метод». Но знаем ли мы на самом деле что это такое? То, что обычно считается научным методом — разработка гипотезы, а затем разработка эксперимента для ее проверки — это не то, что на самом деле делают ученые.

История науки демонстрирует нам, что ученые используют множество различных методов, и эти методы со временем меняются. Те, что не оправдали ожиданий отбрасываются, но вместо них появляются новые. Выходит, так называемый научный метод не работает?

Ложные теории могут давать истинные результаты, поэтому, даже если эксперимент работает, он не доказывает, что теория, для проверки которой он был разработан, верна.

Более того, могут существовать сотни и тысячи разнообразных теорий, которые при проверке могут показать одинаковый результат. И наоборот – если эксперимент провалился, это не означает, что теория неверна; возможно, эксперимент был плохо спланирован или же произошел сбой в одном из приборов. Но если научный метод не работает, то с чего вдруг доверять ученым? И можно ли вообще оправдать использование научных знаний при принятии сложных личных и общественных решений?

Что такое научный метод?

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, было бы не плохо понять, что это вообще за методы такие, с помощью которых оцениваются утверждения. Реальность такова, что вне зависимости от методов и предположений, главная сила, движущая наукой, это критическое рассмотрение утверждений. Именно этим занимаются ученые, когда принимают ту или научную статью к публикации в серьезном научном издании.

И все же, известно множество случаев, когда недобросовестные «ученые» публиковали свои так называемые труды в именитых научных журналах. Более того, существует целое «Кладбище отозванных статей», о чем прекрасно написали, например, в N+1.

Именно этот процесс – жесткий, постоянный контроль — работает для обеспечения того, чтобы ошибочные предположения и претензии отклонялись и чтобы принятые комментарии, скорее всего, были правильными.

Наука развивается, так как научное утверждение не может считаться истинным, пока не будет окончен длительный процесс изучения другими специалистами, в том числе коллегами (это неофициальный процесс, в ходе которого ученые обсуждают данные и предварительные выводы со своими коллегами). Затем заявление на научную работу выносится на обсуждение на специализированных конференциях и семинарах.

Иногда дополнительные исследования и семинары приводят к пересмотру предварительных результатов. И все же, обоснованная критика – лучшее, что может произойти с ученым. Ведь получив дополнительную информацию и новые данные, он может пересмотреть предварительные результаты и если они ошибочны, отбросить их. Безусловно, иногда это приводит к более радикальному пересмотру, например, к изменению программы сбора данных или полному отказу от исследования.

Но даже если все порядке, процесс не окончен, ведь впереди – подтверждение новых, полученных данных и выводов. Следующий шаг еще сложнее: как только статья готова, ее отправляют в научный журнал. Затем редакторы намеренно направляют научные статьи людям, которые не являются друзьями или коллегами авторов – рецензентам. Их задача заключается в поиске ошибок или других недостатков в статье.

В академической среде этот процесс называют «экспертной оценкой» – рецензенты не являются научными коллегами – экспертами в той же области – но они выступают в роли начальника, который имеет как право, так и обязанность находить недостатки. Рецензенты, как и критика, могут быть довольно резкими (так что не стоит принимать сказанное на свой счет).

После того, как рецензенты и редактор будут удовлетворены «работой над ошибками», статья принимается к публикации. Но и здесь история не заканчивается, так как нередко серьезные ошибки находят в статьях именитых научных изданий. Когда это происходит, редакция журнала отзывает статью и пишет соответсвующее опровержение, с указанием на допущенные в работе ошибки.

Отрицание науки

Ответ на вопрос о том, почему стоит доверять науке звучит, полагаю, следующим образом: научное суждение – это не индивидуальное суждение. Оно коллективно. Да, существует множество споров среди академиков по самым разным вопросам. Но если какой-то отдельный ученый, даже очень известный, не соглашается с научным консенсусом, называя его вздором, означает ли это, что он прав?

Вероятность того, что одинокий несогласный прав, а все остальные нет, не равна нулю. Но лишь до тех пор, пока существует возможность полной проверки всех его работ и утверждений. Вот почему важно разнообразие в науке: чем больше людей рассматривают утверждение с разных точек зрения, тем больше вероятность того, что они обнаружат ошибки и неточности.

Вот почему необходимо относится к новостям (любым) со здоровым скептицизмом, а также к громким заявлениям: для развертывания научного процесса требуются годы, а иногда и десятилетия.

Отрицание науки сегодня приобрело невиданные масштабы. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что больше всего люди сомневаются в реальности изменения климата и надвигающейся, возможной, экологической катастрофе. Может показаться удивительным, но наиболее распространены псевдонаучные убеждения в Соединенных Штатах (или же там подобные исследования проводят несколько чаще, чем в России).

Интересно, что недовольные учеными нашлись и во Франции. Как показал недавно проведенный в стране опрос, почти 40% французов убеждены в существовании заговоров.

Как пишет в своей статье для Psychologies Дэвид Ладден, профессор психологии в колледже Джорджии Гвиннетт, недавние опросы показали, что 41% американцев верят в экстрасенсорику и около трети из них верят в дома с привидениями, призраков и телепатию.

Отчасти это может быть связано с отсутствием научной грамотности, но даже хорошо образованные люди могут сознательно отвергать науку, когда речь заходит о таких проблемах, как вакцины, генетически модифицированные продукты питания или изменение климата, – пишет Ладен.

Кто и почему отрицает науку?

В статье 2020 года, опубликованной в журнале Current Directions in Psychological Science, психолог из Университета Квинсленда (Австралия) Мэтью Хорнси выдвинул предположение о том, что мотивированное неприятие науки происходит не столько из-за отсутствия научной грамотности, сколько из-за глубоко укоренившихся эмоций и психологических потребностей.

Таким образом, прямой подход к предоставлению дополнительной информации или рациональных аргументов не окажет никакого влияния на отрицателя науки, и единственная надежда повлиять на их отношение – это апеллировать к эмоциям, которые лежат в их основе. Хорнси объясняет психологию неприятия науки на примере шести основных критериев:

Идеологии . Люди придерживаются определенных систем убеждений, которые четко определяют, кем они являются. Они также мотивированы отвергать любой аспект науки, который не согласуется с их точкой зрения или придерживаемой идеологии. Здесь уместны два примера, а именно неприятие эволюции человека христианами-фундаменталистами и неприятие изменения климата теми, кто придерживается консервативных политических взглядов.

. Люди придерживаются определенных систем убеждений, которые четко определяют, кем они являются. Они также мотивированы отвергать любой аспект науки, который не согласуется с их точкой зрения или придерживаемой идеологии. Здесь уместны два примера, а именно неприятие эволюции человека христианами-фундаменталистами и неприятие изменения климата теми, кто придерживается консервативных политических взглядов. Принятие или неприятие науки о климате связано с политической принадлежностью и образованием, но интересным образом. По мере того как либералы становятся более образованными, их уверенность в науке об изменении климата возрастает. Однако у консерваторов все наоборот, они становятся все более приверженными неприятию изменения климата по мере повышения своего уровня образования. Таким образом, климатический скептицизм связан не только с отсутствием научной грамотности, но скорее с конфликтом с идеологией .

связано с политической принадлежностью и образованием, но интересным образом. По мере того как либералы становятся более образованными, их уверенность в науке об изменении климата возрастает. Однако у консерваторов все наоборот, они становятся все более приверженными неприятию изменения климата по мере повышения своего уровня образования. Таким образом, климатический скептицизм связан не только с отсутствием научной грамотности, но скорее . Корыстные интересы . Вообще-то, люди решительно поддерживают научный прогресс — в конце концов, смартфоны, компьютеры, лекарства и многие другие технологические достижения значительно улучшили нашу жизнь по сравнению с предыдущими поколениями. Но мы часто противимся научному знанию, когда открытие влечет за собой затраты или неудобства с нашей стороны.

. Вообще-то, люди решительно поддерживают научный прогресс — в конце концов, смартфоны, компьютеры, лекарства и многие другие технологические достижения значительно улучшили нашу жизнь по сравнению с предыдущими поколениями. Но мы часто противимся научному знанию, когда открытие влечет за собой затраты или неудобства с нашей стороны. Корыстные интересы также играют важную роль в скептицизме в отношении науки о климате. Очевидно, что те, кто занимается производством ископаемого топлива, очень заинтересованы в том, чтобы опровергнуть изменение климата. Точно так же политические консерваторы — с их желанием сохранить статус—кво — сопротивляются изменениям образа жизни, необходимым для решения проблемы глобального потепления.

также играют важную роль в скептицизме в отношении науки о климате. Очевидно, что те, кто занимается производством ископаемого топлива, очень заинтересованы в том, чтобы опровергнуть изменение климата. Точно так же политические консерваторы — с их желанием сохранить статус—кво — сопротивляются изменениям образа жизни, необходимым для решения проблемы глобального потепления. Конспирологическое мировоззрение . Подавляющее большинство людей явно считают теории заговора крайне неправдоподобными. Однако часть населения глубоко убеждена в том, что миром правят заговоры. Таким образом, человек, который считает, что высадка на Луну была сфальсифицирована, скорее всего, также подпишется под теориями заговора о рептиолоидах, «химических трейлах» и микрочипах в вакцинах.

. Подавляющее большинство людей явно считают теории заговора крайне неправдоподобными. Однако часть населения глубоко убеждена в том, что миром правят заговоры. Таким образом, человек, который считает, что высадка на Луну была сфальсифицирована, скорее всего, также подпишется под теориями заговора о рептиолоидах, «химических трейлах» и микрочипах в вакцинах. Страхи и фобии. Весьма вероятно, что тревога – это основной источник проблем. Например, исследования показывают, что мнение противников прививок основано на глубоком чувстве тревоги и отвращения по отношению к больницам и медицинским процедурам.

Как видите, тема обширная и весьма интересная. К тому же, появление социальных сетей привело к созданию онлайн-сообществ, которые продвигают всевозможные позиции, отрицающие науку – от Общества Плоской Земли до психоанализа. Но можно ли что-то с этим сделать?

Что делать?

По мнению Хорнси, нам нужно быть чувствительными к психологическим мотивам отказа от науки и вместо этого выстраивать общение таким образом, чтобы обойти эмоциональную основу их убеждений. А что вы думаете по этому поводу? Согласны ли с выводами ученых или наоборот, отрицаете научное знание? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье!

Ой, и конечно напоминаем – каждый год в России награждают самых выдающихся лжеученых страны. Следите за новостями!

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