В Великобритании нашли целое сокровище: золотые монеты возрастом 1400 лет

Древние монеты, найденные на территории Великобритании

В 1990-е годы офицер полиции Дэвид Кокл (David Cockle) нашел на территории британского графства Норфолк десять монет возрастом около 1400 лет. По законам Великобритании, он был обязан рассказать о находке властям, но в те времена за это его никто бы не стал вознаграждать. Понимая это, мужчина решил оставить монеты себе, а потом незаконно продал примерно за 20 000 долларов. Его действия были раскрыты в 2017 году и 50-летний мужчина был уволен и приговорен к 16 месяцам тюремного заключения. Восемь монет удалось вернуть, а местонахождение остальных остается неизвестным. Недавно на том же месте был найден клад — оказалось, что полицейский нашел далеко не все монеты. В распоряжении ученых теперь есть 131 монета и несколько золотых изделий. Что с ними произойдет дальше?

Сокровища англосакского периода

Издание Live Science сообщает, что сокровища относятся к англосаксонскому периоду. Так принято называть время в британской истории, когда ее острова были захвачены германскими племенами англов, саксов и ютов. Это происходило на рубеже V-VI веков нашей эры, причем в результате этих нападений местные культуры были подвергнуты варваризации — то есть опустились до некультурного, варварского состояния. Денежный оборот был заметно сжат, а на его место пришло натуральное хозяйство. Скорее всего, найденные деньги принадлежали богатому человеку, который хотел спрятать свое состояние от грабителей. Это у него явно очень хорошо получилось, потому что золотые предметы были найдены только тысячу лет спустя. Хозяин не вернулся за деньгами и, скорее всего, погиб в результате нападения или в бою.

Англосаксы в представлении художника

Особенности древних монет

По данным издания CoinWeek, в основном клад состоит из франкских тремиссов. Это маленькие монеты VI века которые обычно содержат в себе от 85% до 95% золота. Девятью монетами являются солиды — это римские денежные единицы, стоимость которых в три раза превышает стоимость тремиссиса. В кладе также имеются кулон, золотой слиток и еще два золотых предмета, которые наверняка являлись частями более крупных изделий. Считается, что эти деньги были спрятаны примерно в 600 году нашей эры.

В сокровищнице лежали монеты разных народов

Закон о сокровищах Великобритании

На данный момент изучением монет занимается коронер графства Норфолк. Так принято называть должностное лицо, которое устанавливает причины смерти при невыясненных обстоятельствах. В частности, он проверяет, попадают ли монеты под британский закон о сокровищах, который был принят в 1996 году. Согласно этому документу, в Великобритании сокровищами считаются предметы или деньги возрастом более 300 лет и содержанием драгоценных металлов не менее 10%. Все попадающие под это описание объекты должны попадать в руки местного коронера для изучения. После этого сокровища становятся собственностью властей и попадают в музеи.

Помимо монет в сокровищнице были найдены украшения

Важно отметить, что раньше нашедшие сокровища люди не получали вознаграждение. Именно поэтому упомянутый выше полицейский Дэвид Кокл не стал сообщать о находке властям и продал древние монеты самостоятельно. В 2012 году в закон были внесены изменения — нашедший клад гражданин может рассчитывать на выплату 100% от номинальной стоимости сокровищ. Но при этом он должен отдать половину суммы владельцу земли, где было сделано открытие.

Куда отправляются сокровища?

Когда коронер закончит работу, сокровища будут куплены Британским музеем. По словам одного из сотрудников этого учреждения Гарета Уильямса (Gareth Williams), это очень важная находка. Дело в том, что это самый большой клад англосакского периода — ранее таковой считалась сокровищница, найденная в 1828 году на территории графства Хэмпшир. По данным ARTnews, тогда был найден кошелек, в котором лежала 101 англосаксонская монета. Есть вероятность, что до обнаружения он был заполнен еще сильнее, но кто-то нашел часть монет раньше.