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Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Немецкие ученые пришли к выводу, что небольшое количество спиртного не увеличивает продолжительность жизни, как считалось ранее

Споры между сторонниками умеренного потребления алкоголя и полными противниками спиртного, не утихают. Не секрет, что среди любителей умеренного потребления есть много долгожителей. Кроме того, польза некоторых спиртных напитков в небольших количествах, к примеру, сухого вина, была доказана множеством исследований ученых из разных стран. Существует даже мнение, что продолжительность жизни полных трезвенников ниже, чем тех, кто пьет алкоголь в небольших количествах. Однако ученые из Грайфсвальдского университета в Германии утверждают, что это миф, который они развенчали в своем исследовании. По их мнению, в этой теории нарушена причинно-следственная связь. Дело в том, что полностью от алкоголя чаще всего отказываются люди с серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому не удивительно, что продолжительность их жизни ниже.


Почему средняя продолжительность жизни у полных трезвенников ниже

Немецкие ученые обратили внимание, на то, что очень мало известно о факторах, в результате которых у полных трезвенников продолжительность жизни меньше. Исправить ситуацию они решили своим исследованием. Его цель состояла в том, чтобы проанализировать проблемы со здоровьем среди людей, которые полностью отказался от спиртного (как минимум в течение 12 последних месяцев).

Кроме того, исследователи поставили перед собой задачу выяснить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смертности связанную с другими вредными привычками, такими как курение и потребление наркотиков. Для этого авторы работы собрали данные более чем о 4000 взрослых людей, жителей Германии в возрасте от 18 до 64 лет. Все они в период с 1996 по 1997 года ответили на вопросы о состоянии здоровья. Кроме того, люди подробно рассказали о своих вредных привычках, в том числе курении, употреблении алкоголя и наркотиков. В период с 2017 по 2018 год была получена информация об их жизненном статусе, истории болезней и причины смерти.

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Курение относится к одному из факторов, увеличивающих риск преждевременной смертности

Среди опрошенных людей полностью отказались от алкоголя 477 человек, однако 90% из них употребляли спиртные напитки в прошлом. Среди них 72% имели риск преждевременной смертности, вызванный как минимум одним фактором — курением или серьезным хроническим заболеванием.

Результаты исследования, опубликованные в PLOS Medicine, показали, что нет разницы в продолжительности жизни между людьми, которые не пьют спиртное и не имеют факторов риска преждевременной смертности, а также теми, кто пьют спиртные напитки в умеренных количествах. Более того, как утверждают исследователи, у людей, которые не употребляли спиртное в течение всей жизни, риск преждевременной смертности был даже ниже, чем у умеренно пьющих.

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Немецкие ученые призывают отказаться от любых доз алкоголя, даже самых небольших

Таким образом, как уже было сказано выше, причины снижения продолжительности жизни у непьющих людей вовсе не связаны с потреблением алкоголя. Как отмечают авторы работы, результаты говорят о том, что спиртное не стоит потреблять в любых количествах.

Есть ли польза от алкоголя при умеренном потреблении

Итак, если исследование немецких ученых верное, и люди, которые вовсе не пьют алкоголь живут дольше, то как быть с предыдущими работами, которые доказывали наличие полезных свойств у некоторых спиртных напитков, к примеру, таких как пиво? Следует учитывать, что в описанном выше исследовании речь шла о сравнении полностью здоровых людей. Что же касается пользы спиртного, то во многих исследованиях авторы работ изучали влияние напитков на то или иное заболевание.

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Ряд предыдущих исследований показали, что потребление пива в небольших количествах полезно для организма

Кроме того, авторы работы не приводят ряд важных данных, таких как количество спиртного и периодичность, с которой пили его люди, относящиеся к категории “умеренно потребляющих”. Дело в том, что количество спиртного, которое рекомендуют авторы предыдущих работ, действительно мизерное. Как правило, даже люди, которые считаются умеренно потребляющими, пьют спиртное в гораздо больших количествах, что уже может причинить вред здоровью.

Не стоит забывать, что спирт — это яд. И, как любой яд, он может обладает лечебными свойствами лишь в очень малых дозах. Кроме того, исследователи не говорят, какие именно спиртные напитки потребляли люди. Очевидно, что качество спиртного тоже оказывает влияние на продолжительность жизни.

06 ноябрь 2021 /
Новости технологий
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