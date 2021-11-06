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В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?

В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?

В Перу найдены останки тысячелетней давности почти 30 человек, некоторые из них стали жертвами религиозного ритуала

Археологи обнаружили около 30 человеческих останков, захороненных порядка тысячи лет назад у подножия Анд на северо-западе Перу. Среди них четыре скелета людей, которые вызывают наибольший интерес у ученых. Они относятся к культуре Уари. Три скелета принадлежали детям и подростку, еще один — взрослому человеку. По мнению исследователей, скелеты являются свидетельством человеческих жертвоприношений. Скорее всего, жертвоприношения осуществлялись в рамках ритуала, который проводили при начале строительства религиозных сооружений. Об этом говорит Эдгар Бракамонте Левано, руководитель исследования и сотрудник музея Королевских гробниц Сипана. Кроме человеческих скелетов на участке захоронения было обнаружено множество останков животных — лам, альпак и др. Как считают ученые, они, скорее всего, тоже были принесены в жертву. Также здесь была найдена посуда и другие некоторые предметы быта, в частности, нож с дугообразным лезвием.


Детские жертвоприношения и террасное строительство — культура древней цивилизации Уари

Цивилизация Вари располагалась вдоль гор и побережий современного Перу. Она процветала в период с 500 по 1000 год нашей эры. Цивилизация уари была крупнейшей в доинкскую эпоху в Андах во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Известна своим текстилем и керамикой, а также развитым террасным земледелием и умением строить дороги. Уари активно возводили в различных районах своей территории крупные поселения, которые впоследствии служили торговыми, культурными и политическими центрами.

Одно из исследований показало, что государство уари, скорее всего, представляло собой настоящую империю, которая контролировала колонии. Причем, когда им удавалось расширить свое влияния, они устраивали большие пиршества с потреблением алкоголя. Однако информация о том, какова была структура общества этого народа, ученым неизвестна. Единственное, было установлено, что религия была совмещена с политикой. Причем женщины могли занимать высокие должности наравне с мужчинами. Ранее мы рассказывали, что ученым даже удалось найти царскую гробницу уари.

В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?

Визуализация знатной женщины уари

Как сообщает Бракамонте Левано в статье Live Science, гробницы уари археологи узнали по характерным ограждениям, традиционным для данной культуры. В них помимо останков четырех людей, которые были принесены в жертву, археологи обнаружили кости пятого человека. В отличие от всех остальных, он был не убит, а перезахоронен. То есть, изначально его похоронили в другом месте, но затем останки были помещены в гробницу радом с четырьмя жертвами ритуала.

Таким образом, благодаря открытию археологов, стало известно, что уари во время религиозных ритуалов приносили человеческие жертвы. Причем их жертвами становились не только взрослые люди, но и дети. Ранее археологам не встречались свидетельства человеческих жертвоприношений в данной культуре.

Надо сказать, что ученым известно о человеческих жертвоприношения в разных уголках земного шара. К примеру, в ритуальных целях убивали людей в Европе, о чем свидетельствуют находки тел в болотах. Но наиболее популярными такие ритуалы были в Центральной и Южной Америке. Их жертвами зачастую становились не только взрослые, но и дети. К примеру, на севере Перу ранее было обнаружено около 140 останков детей, а также несколько сотен молодых лам. Все они были принесены в жертву около 500 лет назад. Позже учеными были обнаружены останки еще более 200 детей, возраст которых не превышал четырнадцати лет.

В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?

Человеческие скелет, найденный на месте захоронения в Уака Санта-Роса-де-Пукала (Перу)


Две древние культуры в одном захоронении

Прочие 25 скелетов, которые обнаружили археологи, не были принесены в жертву. Причем, они даже не принадлежали уари. По словам исследователей, это скелеты людйе племени мочика. Данная цивилизация контролировала территорию нынешнего Ламбаеке в период с 100 по 700 год нашей эры. Позже она была вытеснена уари.

Для искусства уари характерна абстрактность, которая прослеживалась во всем. Искусство мочика, наоборот, обладало натуралистическим стилем. Поэтому предметы, которые относились к культуре мочка, как говорит Бракамонте Левано, сильно отличаются от аксессуаров уари, что позволило ученым их легко идентифицировать.

Как оказались на одном участке кости людей, относившихся к разным культурам, ученые не сообщают. Вероятно, они были захоронены в разное время. Напоследок напомню, что недавно ученым также удалось обнаружить мозамериканские сооружения возрастом 3000 лет, о чем я недавно рассказывал ранее.

06 ноябрь 2021 /
Новости технологий
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