Как работает бумеранг и кто его изобрел?

Когда-то давно бумеранг был опасным оружием, но сегодня это — детская игрушка

Бумеранг — это метательное оружие, которое активно использовалось древними племенами во время боев и охоты на животных. Оно высоко ценилось за свои дальние полеты и способность возвращаться обратно к воину. Сегодня бумеранги уже утратили свое боевое предназначение и используются разве что для развлечения. Несколько лет назад, во время засухи на территории австралийской реки Купер-Крик, археологи нашли четыре древних бумеранга, которые были изготовлены примерно в 1650-1830 годы. В те времена большая часть регионов Австралии оставались неизученными и большие цивилизации были не знакомы с местными аборигенами. Находка смогла раскрыть интересную подробность о жизни этих народов.

Что такое бумеранг?

По своей сути, бумеранги — это те же пропеллеры, но необычной формы. Они бывают разными и большинство из них способно только к дальним полетам. Но в воображении людей чаще всего всплывают австралийские бумеранги, способные возвращаться к метателю. Они представляют собой дугообразную пластину с нижней плоской и верхней выпуклой поверхностями. Раньше бумеранги изготавливались из дерева и являлись особым видом палицы — боевой дубины с утолщенным концом. Спортивные бумеранги сегодня производятся из лиственных деревьев, пластика и композитных материалов. Большая часть бумерангов очень легкие и весят не более 100 граммов. А масса снарядов для соревнований на дальность вовсе составляет менее 25 граммов.

Как сделать бумеранг?

Бумеранг может сделать любой желающий. Для этого понадобится кусок дерева — для этого лучше подходят сильно изогнутые корни или сучья твердых пород вроде дуба. В крайнем случае можно использовать фанеру, но такой бумеранг сможет максимум дольше летать, а возвращения ждать не стоит. В Интернете можно найти шаблоны для вырезания правильной формы инструмента. Возвращающиеся бумеранги имеют расстояние между концами в 38—46 см и угол между плечами в 70—110 градусов.

Важно помнить, что нижняя часть бумеранга должна быть плоской, а верхняя — выпуклой. Коротко этот процесс описать сложно, поэтому проще посмотреть видео.





Отличное видео по изготовлению бумеранга

Как кидать бумеранг?

Чтобы бумеранг вернулся, его необходимо запускать в вертикальном положении. Его важно держать правой рукой так, чтобы выпуклая часть была на стороне большого пальца. Если погода безветренная, бумеранг можно запускать в любую сторону. Но если погода неспокойная, лучше делать это против ветра — в противном случае, он может не вернуться. Узнать больше о правилах бросания бумеранга можно узнать из видео выше.

Почему бумеранг возвращается?

Как вы уже могли понять, бумеранги возвращаются к владельцу благодаря своему строению. Они состоят из двух лопастей, которые находятся под определенным углом друг к другу. Обтекающий бумеранг воздух создает подъемную силу и, из-за разности строения лопастей, он движется не по прямой траектории. Постоянно уходя в бок, он описывает дугу и в конечном итоге возвращается к месту запуска. Считается, что для возвращения снаряд должен набрать скорость вращения более 10 оборотов в секунду.





Видео о принципах работы бумеранга

Кто изобрел бумеранг?

Ученые считают, что бумеранги появились в позднем палеолите, в период между 40—12 тысячами лет назад. По крайней мере, об их существовании свидетельствуют наскальные рисунки во Франции. Самый древний из найденных бумерангов был обнаружен на территории польской горной системы Карпаты. Он был сделан из бивня мамонта, а возраст оценивается в 30 000 лет. Сказать точно, где именно было изобретено это оружие, невозможно. Скорее всего, это произошло независимо, в разных регионах нашей планеты.

Больше всего бумеранги любили коренные жители Австралии. В 2017-2018 годы археологи проводили раскопки в районе Купер-Крик, который расположен недалеко от австралийского поселения Иннаминкка. На русле высохшей реки исследователи нашли четыре древних бумеранга и один наполовину сломанный снаряд. Считается, что они были изготовлены не так уж и давно, несколько сотен лет назад. Но в те времена европейцы еще не знали о существовании австралийских аборигенов.

В целом, найденные артефакты мало отличались от всех остальных. Только вот во время их изучения исследователи заметили, что форма снарядов была изменена. Скорее всего, помимо использования во время охоты, австралийские бумеранги также применялись для управления огнем — вероятно, речь идет о размешивании угля. Также есть предположение, что они использовались в ходе ритуалов.