Беда не приходит одна: какова вероятность возникновения твиндемии и чем она грозит?

Ученые предупреждают о большой опасности, которую может вызвать четвертая волна коронавируса одновременно с эпидемией гриппа

С приходом осени в России и всем остальном Северном полушарии начинается сезон простуд и гриппа, что является обычной ситуацией, которая повторяется из года в год и никого не удивляет. Единственный раз, когда грипп и различные ОРЗ не напоминали о себе — это 2020 год, когда практически весь мир оказался на карантине, поэтому разносить инфекции было попросту некому. Но в этом году ученые предупреждают, что над человечеством нависла новая серьезная угроза — если четвертая волна, которая практически неизбежна, придется на сезон гриппа и ОРВИ, ситуация в здравоохранении во всем мире сильно усложнится. Как утверждают эксперты, это может обернуться сотнями тысяч новых жертв. Для возможного "дуэта” гриппа и COVID-19 уже даже придумали название — "твиндемия”. Как вы наверняка догадались, это комбинацией двух слов — "twins”, которое переводится как двойня, и "пандемия”. Но, насколько велика вероятность, что грипп и коронавирус будут действовать одновременно и чем это грозит человечеству?

Грипп и COVID-19 — чем опасен двойной удар

С распространением коронавируса по планете и объявлением пандемии, люди позабыли о гриппе, который тоже несет не малую опасность. Напомню, что от него ежегодно умирает около 650 тысяч человек. Поэтому даже сам по себе грипп недооценивать тоже не стоит. А в месте с коронавирусом он может наделать еще больше бед.

Людей, конечно же, в первую очередь сейчас интересует, может ли человек одновременно заразиться гриппом и коронавирусом? Как показали последние исследования ученых из университета Глазго, опубликованные в журнале Journal of Infectious Diseases, риновирусы способны вытеснять из организма SARS-CoV-2. Это говорит о том, что человек не может болеть одновременно простудой и коронавирусом.

То же самое касается и гриппа — два вируса существовать в организме одновременно не могут. Можно сказать, что простуда защищает человека от коронавируса. Такого же мнения придерживается заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков. Но радоваться этому не стоит. Но защита действует только в период болезни.

Болеть одновременно Covid-19 гриппом или ОРВИ человек не может

Как только человек выздоравливает, его организм становится открытым для коронавируса, и при этом ослабленным. Поэтому ковид после гриппа может протекать в более тяжелой форме, как и наоборот. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют не ограничиваться прививкой только от Covid-19. Чтобы защитить организм, необходимо также привиться и от вируса гриппа. Опасаться двух прививок сразу не стоит. Последнее исследование показало, что никакой опасности такая комбинация не несет. Подробнее с данной работой можно ознакомиться в журнале The BMJ.

Также существует еще одна опасность — во время эпидемии гриппа в группе риска оказываются дети, у которых еще не окреп иммунитет. Что касается коронавируса, то, наоборот, болеют чаще взрослые. У детей же с SARS-CoV-2 неплохо справляется врожденный иммунитет. Соответственно, в случае твиндемии будет высокая заболеваемость как среди взрослого населения, так и среди детей. Учитывая, что количество тяжелых случаев Covid-19 может сильно увеличиться, система здравоохранения нагрузки не выдержит, причем это касается не только в России, но и любой другой страны мира.

Кроме того, грипп, как известно, гораздо больше подвержен мутациям, чем коронавирус . Поэтому никто не может предсказать, каким будет он может быть в этом году, и какие последствия за собой повлечет эпидемия.

Остановить угрозу четвертой волны коронавируса и эпидемии гриппа может массовая вакцинация

Будет ли эпидемия гриппа и COVID-19 одновременно?

В этом году, в отличие от прошлого, в мире нет таких серьезных ограничений. Как известно, люди массово протестуют против локдауна. Во многих странах работают авиаперевозки, взрослые ходят на работы, а дети в школы. В результате стало увеличиваться количество заболеваний не только коронавирусом, но и гриппом/ОРВИ.

К примеру, в России этот показатель уже повысился вдвое. Более того, как сообщает Роспотребнадзор, уже в 62-х регионах превышен эпидемиологический порог. Причем количество случаев заболеваний продолжает расти. В то же время, если вы следите за статистикой COVID-19, то вам наверняка не стоит говорить, что дело идет к новой волне. К примеру, в пятницу 15 октября был побит абсолютный рекорд по количеству летальных исходов — жертвами Covid-19 стали 999 человек за сутки.

Поэтому с большой долей вероятности, даже не будучи экспертом, можно говорить, что в этом году коронавирус и грипп, скорее всего объединятся. К такому выводу приходят и большинство экспертов-эпидемиологов. Предотвратить эту угрозу сейчас может только массовая вакцинация и соблюдение мер профилактики. Напомню, что к последним относится не только ношение масок и мытье рук, но и соблюдение гигиены рта.