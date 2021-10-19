Telegram-каналы, за которые вы мне будете благодарны

ТОП 10 Telegram каналов, которые вам обязательно надо посетить

У меня есть одна давняя привычка — когда делаю небольшой перерыв в работе, к примеру, чтобы взбодриться чашечкой крепкого кофе или зеленого чая, люблю быстро полистать новости или просто интересную и полезную информацию. Ресурсы, которые я обычно читаю в свободное время, для таких коротких перерывов не годятся, так как ориентированы на вдумчивое размеренное чтение, напоминающее прогулку на кабриолете с открытым верхом. Мне же для таких ситуаций нужно что-то более динамичное и сфокусированное. Черпать информацию из соцсетей я не привык, так как никогда не был их поклонником. В результате испытывал некий дискомфорт в плане источников информации, чего-то мне всегда в них не хватало. Как оказалось позже, не хватало мне Telegram. Поэтому, как только освоил продукт Павла Дурова, сразу сделал для себя подборку каналов по интересу. Одни из них со временем удалялись, другие же добавлялись, да и продолжают периодически добавляться. И вот теперь, когда перечень каналов в моем мессенджере, можно сказать, сформировался и устоялся, пришло самое время, как мне кажется, поделиться этой подборкой с вами. Хотя вру, одного из каналов, которые приведены ниже, в моей подборке нет.

Смекалка — лайфках на все случаи жизни

Лайфхаками сейчас интернет буквально завален. Они имеются во всех соцсетях и видеохостингах. Однако среди терабайтов этого контента действительно полезные в быту лайфхаки найти весьма не просто. Поэтому канал Смекалка я считаю находкой. Причем полезную информацию для себя найдут все, независимо от пола и возраста.

Некоторые из предложенных советов настолько житейские и простые, что иногда становится стыдно — "ну почему же я раньше до этого не додумался сам?”. Чего только стоит идея с кошачьим лотком, чтобы его не мыть.

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Пекарня — канал для геймеров

Если вы любите компьютерные игры, то вам стоит заглянуть в пекарню. Здесь свежие новости, приколы, понятные только геймерам, советы по прохождению игр т.д. Что радует, все посты сопровождаются видеороликами. Поэтому канал интересно не только читать, но и смотреть.

Благодаря Пекарне я узнал об игре BRINK Traveler. Если у вас есть VR шлем Oculus, Index, G2 или HTC Vive, и вы любите путешествовать по виртуальным красотам, рекомендую обратить на нее внимание.

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Кобура от Теслы — самый дерзкий канал о технологиях и будущем

Кобура от Теслы — интересно о науке и технологиях

Бывают такие каналы, которые можно посоветовать всем, без оглядки на интересы человека, его возраст и пол. Так вот Кобура от Теслы является одним из них. Когда я подписался, многие другие каналы, посвященные высоким технологиям, за ненадобностью были удалены из моего "плейлиста”. Последние разработки, изобретения, концепты, а также немного юмора и курьезы — все это вы здесь найдете. Есть у канала только один минус — он настолько "залипательный”, что, попав на него, можно на долго забыть о времени и важных делах.

Представляете ли вы себе пожарных, которые взлетают на специальных летающих досках, чтобы подняться на необходимую высоту и потушить пожар? Подписывайтесь, и вы удивитесь, чего достигли современные технологии.

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Автокит — канал, который поможет избежать штрафов и ДТП

Кто-то может сказать, что это канал для тех, кто собирается сдавать на права. Но нет, я бы его рекомендовал всем водителям со стажем от трех лет и больше. В правилах дорожного движения имеется масса нюансов, знание которых нам в повседневной жизни не требуется, поэтому мы их успешно забываем. Однако, на дороге иногда возникают такие ситуации, когда доскональное знание ПДД может уберечь от получения штрафа или даже серьезной аварии.

Сомневаетесь? Проверьте себя, зайдите на канал и решите несколько задачек, к примеру, такую как приведена выше. Какой автомобиль, по-вашему, должен проехать первым — белый или черный? Прежде чем узнать правильный ответ, напишите в комментариях ваш вариант. Я проверю!

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Это интересно — действительно интересный канал для общего развития

На этом канале много интересных фактов, как говорится, одной строкой. Также он предлагает интересные тесты, а также задачки на внимательность и эрудицию. Такие каналы помогают не скучно провести время, когда его нужно убить в ожидании чего-либо, к примеру, своей очереди в парикмахерской.

Знали ли вы, что Шрек был срисован со знаменитого рестлера Мориса Тийе? Или то, что у пассажиров в задней части самолета больше шансов выжить на 40%. Сложно сказать, пригодится ли вам когда-нибудь эта информация, но почитать интересно.

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Автомир, молодой, но интересный канал для автолюбителей

Автомир — полезный канал для автолюбителей

Начинающий, но очень интересный канал для автолюбителей. Здесь тоже есть задачки на знание ПДД, забавные ситуации на дорогах, интересные факты, касающиеся автомобилей, и многое-многое другое. Если вы неравнодушны к автомобилям, у вас наверняка возникнет желание на него подписаться.

Задумывались ли вы, когда водители впервые стали использовать "блатные” номера? Оказывается, изначально ими ГАИшники обозначали машины членов бюро ленинградского обкома и горкома КПСС, чтобы случайно не останавливать их на дороге и не получать за это "по шапке”.

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Станок мигом — интересный канал о станках и производства

Станок мигом — канал, посвященный станкам, механизмам, инструментам и различным производственным процессам. Уверяю вас, что он будет интересен не только машиностроителям. Мы пользуемся различной продукцией, выполненной на заводах, но даже не задумываемся как ее изготавливают. На этом канале вы познакомитесь с различными производственными процессами, что называется, изнутри.

Посмотрите, к примеру, как изготавливаются формочки для выпечки. Казалось бы, вроде ничего сверхъестественного не происходит. Но, почему-то, как только попадаешь на этот канал, его не хочется покидать.

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Женский уголок — канал с интересным и разнообразным контентом для женщин

Женский уголок — канал специально для женщин

В свою подборку я не мог не включить канал для женщин, чтобы не обидеть представительниц слабого пола. Конечно, мне как мужчине сложно оценить контент с позиции противоположного пола, но судя по отзывам, многие женщины и девушки от него в восторге. Здесь вы найдете много полезных советов, забавные житейские истории, юмор и прочий контент, рассчитанный на женскую аудиторию.

Мне, к примеру, здесь запомнился афоризм — "сильный человек не тот, у которого все хорошо, а тот, у которого все хорошо несмотря ни на что”. В общем, полистайте, и обязательно для себя что-то найдете.

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Сундук Алибабы — здесь весь топчик с Алиэкспресс

Сундук Али-Бабы — топовые товары с Алиэкспресс

Раньше я не мог понять, как люди находят на Алиэкспресс столько всего интересного и полезного? Когда я захожу на площадку, то просто теряюсь в тоннах абсолютно бесполезного мусора. Но так было до тех пор, пока в моем Telegram не появился канал Сундук Алибабы. Он посвящен самым интересным и полезным товарам с Алиэкспресс, что называется, топчик. Благодаря ему я уже совершил не одну полезную покупку. Так что, любителям интернет-шопинга настоятельно рекомендую.

Вот, к примеру, оцените одну из последних моих покупок. Эту блютуз-колонку я взял для дачи. Здесь есть все — фонарь, повербанк, компас, радио и, собственно, сама колонка. А еще она умеет заряжаться от встроенной солнечной батареи, а также встроенной динамо-машины. Так что отключение электричества вас не оставит без музыки.

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AppleInsider.ru #скидочки — качественные бесплатные приложения

Если у вас есть iPhone, вам просто необходимо подписаться на этот канал. Здесь собраны лучшие приложения, которые можно приобрести с большими скидками или скачать вообще бесплатно. А, по большому счету, канал будет полезен владельцам любых смартфонов, так как подавляющее большинство приложений есть не только для iOS, но и Android.

Уверяю вас, после подписки на AppleInsider.ru #скидочки, ваш смартфон станет еще более функциональным. К примеру, вы сможете использовать его как 3D сканер. При помощи специального приложения можно создавать трехмерные модели любых реальных объектов.

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