В Великобритании найдены останки гигантского бегемота весом более 3 тонн

Миллионы лет назад бегемоты жили не только в Африке, но и в Европе

Бегемоты — это парнокопытные млекопитающие, которые весят более одной тонны и большую часть своей жизни проводят в воде. Сегодня эти крупные создания обитают на территории Африки, но у ученых появились доказательства того, что миллионы лет назад они жили даже в Великобритании. В 2016 году группа палеонтологов во главе с Нилом Адамсом (Neil Adams) нашла в отложениях разрушенной пещеры Уэстбери зубы европейского бегемота (Hippopotamus antiquus) возрастом около 1,1 миллиона лет. Останки этих животных обнаруживались и ранее, но их возраст оценивался максимум в 800 тысяч лет. В ходе изучения найденных за всю историю наблюдений костей, ученые смогли рассказать об особенностях этих созданий: как они выглядели, какой образ жизни вели и чем питались. Обо всем этом мы сейчас и поговорим.

Кто такие бегемоты?

Первые бегемоты, которые похожи на современных особей, появились на земле примерно 54 миллионов лет назад. Но ответить на вопрос, от кого они произошли и как эволюционировали, ученые пока не могут — этому вопросу уделялось слишком мало внимания. Миллионы лет назад ареал обитания этих созданий был очень широк, но сегодня они живут только в Африке, к югу от Сахары. Бегемоты являются одними из самых крупных животных на Земле, потому что масса тела большинства особей достигает 1 тонны. Они ведут преимущественно водный образ жизни, выбираясь на сушу только чтобы доесть.

Некоторым может показаться, что бегемоты — это такие пузатые добрячки. Но это большая ошибка, потому что они являются самыми опасными животными Африки. Драки двух самцов обычно завершаются гибелью одной из особей. Случаи нападения на людей тоже нередки — агрессивные создания могут бежать со скоростью до 30 километров в час и разрывать жертв своей огромной пастью. Если верить статистике, бегемоты нападают на людей чаще, чем львы, буйволы и леопарды. Вывод прост — к бегемотам лучше не лезть.





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Бегемоты в Великобритании

По данным научного журнала Journal of Quaternary Science, жившие на территории Великобритании европейские бегемоты были гораздо крупнее нынешних бегемотов Африки. Масса их тела достигала 3 тонн — африканские особи тоже могут весить столько же или даже больше, но такие случаи редки. Сообщается, что эти животные особенно хорошо себя чувствовали в эпоху раннего плейстоцена, когда на Земле было относительно тепло. Обычно останки британских бегемотов датировались 800 тысячами лет, но останкам внутри пещеры Уэстбери уже более 1,1 миллиона лет. Речь идет об одном из верхних зубов бегемота.

В отличие от современных особей, он практически не выходил из воды. Об этом свидетельствует высокое расположение глаз — об этой особенности строения их тела ученые узнали во время изучения более ранних останков. Также останки намекали на то, что древние бегемоты питались водорослями, тогда как нынешние предпочитают есть растения на суше. Учитывая водный образ жизни европейских бегемотом, совершенно не ясно, каким образом зуб этого создания оказался внутри пещеры. Самая вероятная версия гласит, что огромный зуб был перемещен в укрытие каким-то крупным хищником тех времен.

Древние животные Великобритании

К сожалению, найти больше останков древних бегемотов ученым не удается. Причиной этому является то, что они вели водный образ жизни и их останки попросту не смогли сохраниться до наших дней. Надежда есть разве что на кости, которые каким-то образом оказались внутри пещер или других укромных местах. Помимо останков бегемота, внутри пещеры Уэстбери палеонтологам удавалось найти кости древних грызунов, гигантской короткомордой гиены (Pachycrocuta brevirostris) и даже древнего быка Leptobos. То, что в окрестностях этой пещеры жили такие животные, говорит о том, что когда-то давно в этом месте было много лесов и лугов. А наличие гиппопотама намекает на существование крупного водоема.

Миллионы лет назад на нашей планете жило много удивительных существ. Среди них явно были и предки нынешних бегемотов. Например, они могли произойти от «живого пылесоса» Ounalashkastylus tomidai. Это создание, внешне похожее на гиппопотама, жило около 23 миллионов лет назад и питался, всасывая растения своим мощным ртом.