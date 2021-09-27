5 самых опасных вулканов, угрожающих человечеству

На Земле существует порядка 800 действующих вулканов, а также огромное количество потухших, которые могут проснуться. Некоторые из них несут реальную угрозу человечеству.

вулкан представляет собой геологическое образование, которое возникает над трещинами и каналами в земной коре. По ним на поверхность поднимаются и извергается лава, которая несет наибольшую опасность для людей. Ее скорость может составлять несколько метров в секунду, при этом температура находится в пределах 1000-1200 градусов. Но, это не единственная опасность. Выброшенные из кратера вулкана камни, грязевые потоки и пепел, а также землерясения могут причинить расположенному поблизости от вулкана населению не меньше вреда, чем лава. Взрывы супервулканов чреваты изменением климата и рядом других опасных последствий, которые могут затронуть все человечество. История помнит случаи, когда вулканы практически в один миг уничтожали целые города. Наиболее известный из них — Помпеи, Римской империи, который был буквально погребен под слоем вулканического пепла в результате выброса Везувия. Другая масштабная катастрофа произошла в Центральной Америке в результате выброса вулкана Илопанго, уничтожившего все живое в радиусе 40 км в пятом веке нашей эры. Долгое время этот выброс даже считали причиной гибели майя, но, недавно эту информацию ученые опровергли. Тем не менее он стал причиной похолодания климата на всем Северном полушарии. Наверняка многих интересует, могут ли подобные катастрофы повториться в будущем, если да, то где? Частично на этот вопрос ответит моя подборка 5 наиболее опасных вулканов.

Йеллоустоун в Соединенных Штататах Америки

Супервулкан, который в представлении не нуждается. Правда, о его "супресиле” человечество узнало сравнительно недавно — только в 60-х годах. Последнее извержение произошло примерно 640 тысяч лет назад. Но самые крупные случились еще раньше — примерно 1,2 и 2,1 млн лет назад. Размер кальдеры Йеллоустоунского вулкана составляет примерно 55 на 72 километра.

Йеллоустоунский вулкан может угрожать всему человечеству

Вероятность нового суперизвержение пока крайне мала, однако, если оно возникнет, то может поставить под угрозу существование всего человечества. Поэтому правительством США профинансированы проекты NASA, направленные на предупреждение катаклизма. В настоящий момент извержению вулкана препятствуют гейзеры, которые, по сути, выполняют функцию водяного охлаждения вулкана. Однако, нового извержения рано или поздно все равно не избежать, если ученые не найдут способ как лишить магму остаточной энергии. Один из проектов подразумевает строительство геотермальной электростанции.

Флегрейские поля в Италии

Везувий, который уничтожил Помпеи, не единственный вулкан , угрожающий неаполитанцам. С другой стороны Неаполя находится еще один вулкан , кальдера которого называется Флегрейскими полями, простирающимися на западную часть Неаполя и залив Поццуоли. Диаметр кальдеры составляет примерно 10х10 км. Особенность вулкана заключается в том, что его магма расположена предельно близко к земле, в результате чего поверхность все время находится в движении.

Поверхность земли на Флегрейских полях все время находится в движении

В то же время на Флегрейских полях сконцентрированы густонаселенные районы города. Наибольшая неприятность для местного населения произошла в первом веке, когда часть города погрузилась ну глубину 10 метров под воду. Примерно 40 лет назад из старого центра города Поццуоли пришлось эвакуировать 10 000 человек, так как он начал, наоборот, подниматься.

В 2013 году после землетрясения поверхность кальдеры поднялась на 11 сантиметров. Как считают ученые, это связано с поднятием магмы. Правда, ее количество пока небольшое. Но, в любом случае, очевидно, что вулкан не дремлет.

Лонг-Велли в США

Является одним из самых крупных вулканов на Земле, его кальдера имеет диаметр 30х20 км. Глубина долины составляет около одного километра. Когда-то здесь находилась вершина вулкана, который взорвался 760 000 лет назад.

вулкан Лонг-Велли мог проснуться в результате испытания ядерного оружия

Вулканологи длительное время были уверены, что активность Лонг-Велли сходит на нет. Однако серия землетрясений в 1980 году, после которых поверхность кальдеры поднялась на 10 см, показала обратное. Последующее десятилетие неоднократно происходили выбросы ядовитых газов, которые убивали растения. На какое-то время вулкан успокоился, но в последние два года он стал проявлять подозрительную активность. Согласно одной из версий, пробуждение Лонг-Велли вызвано испытаниями ядерного оружия, которое происходило на расстоянии в 150 км от супервулкана.

вулкан Валлес опасен своей непредсказуемостью, так как находится на стыке тектонических плит

Валлес в США

Протяженность кальдеры данного супервулкана достигает 22 км. Последнее его извержение произошло 50 000 лет назад, но оно не вызвало катастрофы на Земле, так как не было сверхмощным, таким как 2 миллиона лет назад. В настоящее время на его территории расположен национальный заповедник, который славится своими фумарольными источниками, то есть потоками газа и пара, вырывающимися из земли.

Валлес считается спокойным вулканом, однако опасность его заключается в том, что он расположен на стыке тиктанических плит. По сути это означает, что он не предсказуем. К счастью, пока ученые никаких аномалий в его поведении не замечают.

вулкан Асо периодически становится причиной гибели людей

Асо в Японии

вулкан Асо периодически дает о себе знать, забирая при этом жизни людей. С 1980 года он стал причиной гибели нескольких человек в результате выбросов газа и каменной породы. Высшая точка его кальдеры достигает 1592 метра, а диаметр составляет примерно 24х18 км. Внутри кальдеры содержится 17 конусов. Самый активный из них — Накадаке, который находится в таком состоянии последние 1500 лет.

Вулканическая активность в кальдере с 552 по 2011 год наблюдалась более 165 раз. С 2015 года, когда началось извержение из кратера Накадакэ, его опасность была повышена со второго до третьего уровня. Также извержение состоялось в 2016 году, когда высота столба пепла достигала 100 метров. В настоящий момент в кальдере вулкана проживают порядка 50000 человек.

Напоследок отмечу, что существует и множество других опасных вулканов. К примеру, в мае этого года В Африке началось извержение опасного вулкана Ньирагонго, в результате чего местным жителям пришлось поспешно бросать свои дома и эвакуироваться.